Beleza B+: Pochete de Carnaval: o que levar para brilhar (e sobreviver) na folia!

Entenda porque vale a pena incluir o grão no cardápio do seu dia a dia; aprenda ainda uma prática receita de crumble de pêssego com esse ingrediente que é uma deliciosa fonte de saúde

Procurando uma dieta mais saudável? Dificilmente ela não vai aparecer na lista como um dos principais. A granola está associada a um dos primeiros alimentos de quem busca uma alimentação mais saudável. Isso porque apresenta sabores marcantes, além de ser extremamente versátil, podendo ser consumida pura, como topping, com frutas e iogurtes e ainda como recheios de bolos, tortas, cookies, pães caseiros, gelatinas, oats (preparos com aveia), etc.

Para incentivar pequenas mudanças no cardápio, que podem fazer muita diferença – para melhor – na saúde e no dia a dia, confira, a seguir, algumas curiosidades sobre essa rica mistura de grãos, frutas secas e sementes e veja porque vale a pena incluí-la no cardápio. As informações partem da nutricionista Karla Maciel, que atua em uma grande empresa fabricante do produto. A especialista também assina a deliciosa receita de crumble de pêssego para completar a sua aventura do sabor deste fim de semana.

VITAMINAS E MINERAIS

Karla diz que a granola traz um mix de ingredientes ricos em vitaminas e minerais. “A boa granola é aquela que tem mix de ingredientes, como aveia, milho, trigo, sementes, frutas desidratadas e oleaginosas, como castanhas. Juntos, são fonte de fibras e gorduras boas, vitaminas e minerais”, destaca a nutricionista.

Para agregar ainda mais valor ao alimento, as diversas opções disponíveis no mercado diversificam o mix com uma variedade de ingredientes naturais que inclui – além de aveia, flocos de arroz e fibra de trigo – por exemplo, castanha-de-caju, amendoim, castanha-do-pará, açúcar mascavo, mel e coco (em lascas ou o néctar). Linhas premium de algumas marcas contêm mais proteína plant-based (a proteína de origem vegetal), em função das sementes e das oleaginosas presentes, além de conter baixa quantidade de carboidratos e zero adição de açúcares.

“A ausência do açúcar não prejudica o sabor do alimento. A versão cacau, por exemplo, é uma ótima alternativa para as sobremesas. Já a variação salgada pode agregar crocância e saciedade aos pratos, além de ser ótima como opção para compartilhar”, afirma a nutricionista, que presta consultoria para a fabricante Jasmine.

BOA PARA A SAÚDE

A granola oferece diversos benefícios para a saúde do intestino e do coração. Karla explica que o intestino é considerado o segundo cérebro, e para o seu bom funcionamento, é importante valorizar uma alimentação balanceada e rica em fibras e nutrientes. “Frutas secas, cereais integrais, leguminosas e hortaliças são exemplos de bons alimentos para o intestino. Nesse contexto, as granolas são sugestões favoráveis ao trânsito intestinal”, detalha a especialista em alimentação e bem-estar.

Já a saúde do coração depende de um estilo de vida saudável como um todo, incluindo uma alimentação balanceada. A prática de atividades físicas, o controle da pressão arterial e a hidratação são alguns exemplos, além de excluir hábitos como o consumo excessivo de álcool e cigarro no dia a dia.

“O controle do peso é de suma importância para a saúde cardiovascular, assim, manter o equilíbrio com o consumo de alimentos que promovam a saciedade é o melhor caminho a seguir”, complementa Karla.

SACIEDADE

Outro ponto positivo da granola é o fato de ela promover a sensação de saciedade. A fome emocional é um dos motivos que leva aos excessos. Com o início do ano, pondera a nutricionista, chegam as responsabilidades e as preocupações que podem interferir no nível de fome. “No lugar dos itens recheados e ultraprocessados, prefira alternativas mais equilibradas que possam de fato gerar saciedade”, orienta Karla.

O poderoso mix de granola, em suas variadas composições, faz, sim, toda a diferença. Pode incluir até 11 vitaminas e minerais, além do baixo teor de gorduras saturadas e de não envolver ingredientes de origem animal.

É cada vez mais comum, no mercado, a oferta de pacotes menores (no estilo on the go) – em alternativa aos de 350 g a 500 g, mais comuns – para o consumidor levar na bolsa ou na mochila, para atender suas necessidades individuais de modo prático quando não estiver em casa.

Crumble de pêssego e granola

Ingredientes

2 xícaras (chá) de granola no sabor de sua preferência;

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo (prefira o orgânico);

10 pêssegos médios;

3 colheres (sopa) de amido de milho;

1 colher (chá) de extrato de baunilha;

Canela em pó a gosto

Modo de Preparo