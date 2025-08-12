Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DE DOURADOS

Brô MC's, primeiro grupo de rap indígena do País, lança novo álbum

Primeiro grupo de rap indígena do País, Brô Mc's, de Dourados, lança álbum pela coleção Som Nativo, do Instituto Alok, que tem por objetivo fortalecer, preservar e projetar a riqueza musical das línguas originárias

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

12/08/2025 - 10h00
“Retomada”, o segundo álbum do Brô MC’s, produzido pelo Instituto Alok, já está disponível nas plataformas digitais. Trata-se do primeiro disco do grupo guarani e kaiowá, pioneiro em inserir o rap indígena no panorama da música brasileira, concebido para uma projeção que vá além do circuito independente.

O lançamento faz parte da coleção Som Nativo, composta por sete álbuns inéditos de diferentes etnias brasileiras, que se somam a “O Futuro É Ancestral” (2024), do DJ Alok.

Todos os trabalhos foram disponibilizados no sábado, nas plataformas de streaming, para reforçar o simbolismo da data, 9 de agosto, quando se celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Fundado em 2009, o Brô Mc’s é formado pela dupla de irmãos Bruno Veron e Clemerson Veron; e Charlie Peixoto e Kelvin Peixoto.

“Nosso álbum é a nossa voz, nossa palavra. Escutem a nossa origem, escutem a nossa canção”, afirma Clemerson.

Os artistas vivem nas aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas na reserva indígena de Dourados, que abriga cerca de 20 mil habitantes dos povos Terena, Guarani e Kaiowá, registrando a maior quantidade populacional indígena por metro quadrado no País.

Para comemorar o lançamento de seu segundo álbum, os integrantes do Brô Mc’s realizaram, no sábado, no ponto de cultura Hip Hop Ayvú Records, sede do grupo na aldeia Jaguapiru, um dia de confraternização com ações culturais, como campeonato de futebol, batalha de rima e atividades para as crianças.

Mais do que uma novidade na música brasileira, o Brô Mc’s também tornou-se um exemplo mundial ao ser um dos primeiros grupos de rap indígena a cantar em sua própria língua nativa, o guarani.

O idioma é falado no Paraguai, Brasil e Argentina, conectando um território que reúne uma população de mais de 30 milhões de pessoas, transformando o Brô Mc’s em um representante de toda essa região.

O grupo já passou por vários palcos do mundo, sendo os primeiros indígenas a tocarem no Rock in Rio, junto com o DJ Xamã, em setembro de 2022. Em 25 anos da história do Grammy Latino, o Brô Mc’s tornou-se, em 2024, não somente o primeiro grupo indígena a receber uma indicação, mas também a tocar na noite de gala do prêmio internacional.

REPERTÓRIO

O álbum “Retomada” traz um repertório com nove faixas, todas autorais: “Orereko”, “Cemitério”, “Nda Peikuaai”, “Pehendu Hagua”, “Ndo Alei Peti”, “Retomada”, “Eju Mokoi”, “Drill GK” e “Até o Fim”. As letras seguem denunciando a pressão de vários setores da sociedade brasileira e do agronegócio sobre as terras indígenas.

Como a própria faixa que batiza o álbum indica, o álbum é uma fotografia da realidade vivida diariamente pelos artistas do Brô e toda a comunidade das aldeias Jaguapiru e Bororó cercadas por fazendas do agronegócio.

O grupo participa do festival The Town, em setembro, em São Paulo, trilhando um caminho de crescente reconhecimento que o Instituto Alok tem ajudado a pavimentar.

SEM INTERFERÊNCIA

Com o lançamento dos sete álbuns, o Instituto Alok mantém o seu objetivo de contribuir para a inserção artística indígena na sociedade e indústria fonográfica, amplificando as vozes indígenas e fortalecendo a preservação das línguas e culturas originárias. 

As gravações mantêm os arranjos autorais, ou seja, sem interferência criativa ou técnica por parte de Alok. “Não participo como produtor musical nesses álbuns, são para o público desfrutar das tonalidades originais desses artistas incríveis.

Meu desejo é que possamos gravar novos álbuns no futuro. Há uma fabulosa riqueza musical entre as centenas de etnias indígenas que habitam o Brasil”, diz Alok.

A maioria das faixas foi gravada em idioma nativo. As letras entoadas pelos guarani-kaiowá (MS), kariri-xocó (AL), huni kuin (AC), yawanawa (AC), guarani-mbyá (SP), kaingang e guarani-nhandewa (PR) desenham um mapa sonoro e geográfico brasileiro que alerta o mundo sobre a conexão com a natureza, o cotidiano nas aldeias e séculos de resiliência cultural.

“Na nossa cultura, os mais sábios ensinam as novas gerações. Os cânticos sagrados que tocam a alma das pessoas, falam da importância do respeito à natureza e ao meio ambiente”, diz Everton Lourenço da etnia Guarani Nhandewa.

“Recebemos do criador o dom de cantar alto, assim como as onças e os pássaros. Nós povos amazônicos não temos escrita, então as músicas gravadas nesse álbum vêm assegurar a continuidade de nossos conhecimentos e valorizar nossas tradições”, completa o líder indígena Tashka Yawanawa.

DIÁLOGO

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (11)

11/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Carlos Lacerda - político brasileiro
"O que o congresso Nacional simula produzir é mais em função de interesses de grupos e de cobertura eleitoral do que do interesse efetivo da coletividade”.

Felpuda

Enquanto o ex-deputado federal Fábio Trad está pensando em colocar armadura para liderar a luta contra o governador Eduardo Riedel em 2026, seu irmão senador, Nelson Trad Filho, vem a galope célere para evitar que isso aconteça. O clã político Trad está dividido para a batalha que se avizinha e tudo indica que as bandeiras brancas acabarão empoeiradas em um canto, afinal, ninguém está pensando em usá-las. Caso entre em campo, Fábio Trad estará com espada reluzente e afiada para o ataque, enquanto Riedel se aprimora na esgrima. Já Nelson Trad Filho traz preso à sela o livro “Não Caia em Conto de Fadas” para dar ao irmão. Sei não...

Diálogo

Mudanças

Em regime de urgência, os vereadores votaram alterações no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt). Entre elas está prevista reserva de 3% das vagas aos genitores de pessoas com deficiências, atendendo a demanda principalmente das chamadas mães atípicas.

Mais

Outras mudanças: reserva de 5% para pessoas imigrantes, incluídas refugiadas e solicitantes de refúgio, além da redução de seis para três meses do período em que a pessoa tenha que estar desempregada para ingressar no Primt.

DiálogoPatricia com a filha Marina Maiolino - Foto: Márcio Andrade
DiálogoGustavo Maia e Ana Livia Cardoso - Foto: Nicolas Calligaro

"Bolão"

Quando retornar da viagem ao continente asiático, no dia 16, o governador Eduardo Riedel deverá preparar-se para sua filiação ao PP que, segundo os comentários nos bastidores, ocorrerá ainda este mês. A partir daí, dará andamento as articulações políticas para 2026, com a senadora Tereza Cristina  e o ex-governador Azambuja, que assumirá o PL. O trio, em nível nacional, dizem, estará “jogando um bolão” com o ex-presidente Bolsonaro.

Foco

Por falar no ex-governador Azambuja, considerado como o “primeiro nome” para o Senado nas eleições de 2026, ele tem desconversado publicamente a respeito, enfatizando que o foco é cuidar da reeleição do governador Riedel.  Vale ressaltar, porém, que já foi procurado pelos  outros interessados em fazer uma dobradinha. Assim como vieram, saíram: sem saber se serão ou não.

Cobiça

Desde que a prefeita Adriane Lopes tomou posse, sua cadeira passou a ser vista com cobiça para 2030, principalmente, porque  não estará participando  do embate, por força da legislação eleitoral. E os nomes dos prováveis candidatos começam a surgir.  Um dos primeiros a serem lembrados foi o da vice-prefeita Camilla Nascimento. Outro, seria o do secretário de Infraestrutura  Marcelo Miglioli, que estaria tendo dificuldades para se viabilizar  ao Senado e, diante disso, esperaria 2030. A lista, porém,  aumenta mais a cada dia.

Aniversariantes

 
  • Marco Aurélio Barros Faracco,
  • Dr. José Antônio Freire Palhano,
  • Dr. Luiz Tadeu Barbosa Silva,
  • Takao Hishie Nobu,
  • Michael Mendes,
  • Thay Pires Cardoso,
  • Marco César de Souza Alcântara,
  • Aldeniza Aguiar Lopes,
  • Leonardo Cardoso,
  • Manoel de Sousa Arruda,
  • Maria da Glória Vieira Lorenzzetti,
  • Artemison Monteiro de Barros,
  • José Alves Ribeiro Neto,
  • Dra. Cristina Mougenot de Barros,
  • Maria Auxiliadora Curado Siufi,
  • Antônio Carlos (Caio) Moreira Turquetto,
  • Ana Maria Zahran Tavares,
  • Raíssa dos Reis,
  • Dra. Maria Lygia Ferreira de Freitas,
  • Geraldo Fernandes Martins,
  • Manoel Guimarães,
  • Leida Maria Quadros,
  • Renata Cox de Moura Leite,
  • Franciele Domingues Nantes,
  • Vinícios Kaue Chermont Azambuja,
  • Olmar Oselane Junior,
  • Ademar Barros,
  • Paulo Fernandes Dalastra,
  • Miguel Ferreira,
  • José dos Santos Gomes Prata,
  • Edi Barbosa,
  • Neide Ocampos,
  • Rosália Corrêa Alvarenga,
  • Francisco Granero,
  • Márcia Huergo Bauermeister,
  • Ione Camparin,
  • Wilson Reis Falcao,
  • Eder Penteado,
  • Kelen Stella Schneider,
  • Julian Carlos Pereira da Silva,
  • Dr. Murillo da Costa,
  • Valdir Marini,
  • Jane Alves Clemente da Fonseca,
  • Dalva Kury Marques,
  • Airton Gomes,
  • Bruno Ito Gorski,
  • Dr. Ricardo Dutra Aydos,
  • Tibúrcio Ramirez,
  • Cleusa Franco,
  • João Batista Lacrimanti,
  • Rodrigo Cesar Marconi,
  • Lausane Cristina Vicente os Santos,
  • José Wilson Kleinschimitt,
  • Milton Baís Barboza,
  • Fernando Gabriel Lopes,
  • Gilberto Macarios,
  • Cirley Benites Farias,
  • Luis Fernando Giolo,
  • Oscar Raul Dias Haack,
  • Jacy Farias,
  • Marly da Silva Almeida,
  • Jane Alves Duarte,
  • Eloi Panachuki,
  • Nelson José Garcia,
  • Pedro Luis Rocha,
  • Loureiro Pereira de Queiroz,
  • Domingos José Borges dos Santos,
  • Elza Espíndola de Camargo,
  • Dr. Itamar Ferrúcio Borges,
  • Andrea da Silva Pedra,
  • Rodrigo dos Santos Vieira,
  • Vadenir Nunes dos Santos,
  • Robson Aparecido Barreto Fernandes,
  • Suzana Dirce Gomes da Rocha,
  • Gilberto Oliveira Guanaes,
  • Andréia Teresinha Schafer,
  • José Flávio Camargo de Mendonça,
  • Ângela Aparecida Nesso Calado da Silva,
  • Alciney Marins Leal Monteiro,
  • Zilmar Cavalcante de Araújo,
  • Lucélia de Fatima Cardoso da Rocha,
  • Antônio Roosevelt Neves Feitosa,
  • Cleber Paulino de Castro,
  • Sônia Cristina Crivelli,
  • Cleonice Maria de Carvalho,
  • Josilene Gonçales Ramires,
  • Cristhiane Aparecida Garcia Batistela,
  • Murilo Rolim Neto,
  • Rodrigo Bucker Ruiz,
  • Patricia Mazaro,
  • Joyce Minami,
  • Dora Maria Haidamus Monteiro,
  • Jocelyn Salomão Filho,
  • Éder Muniz dos Santos,
  • Vanderlei Barros de Almeida Júnior,
  • Marlene Shigueko Hamasaki Ferreira,
  • Juliana Rondon,
  • Leila Dada,
  • Juliana Caires Vargas Capobianco,
  • Valmei Roque Callegaro,
  • Maria Vera Lúcia Gonçalves,
  • Assimina Apóstolos Mermiris,
  • Jackson Farah Leiva,
  • Verônica Villalba,
  • Azet Fernandes Rasslan,
  • Hélio Shigueru Yabunaka

Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B+

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio

"Penso muito no que eu quero deixar de legado para meu filho: Que ele tenha os mesmos princípios que tenho, cuidado com os outros e bom humor na vida".

10/08/2025 16h00

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio Foto: Guilherme Logullo

Depois de estrelar por um ano a montagem brasileira de “Rei Leão”, em São Paulo, Marcel Octavio vai protagonizar a versão espanhola do musical. O espetáculo já está em cartaz ininterruptamente há 14 anos em Madri e terá o ator carioca dando vida a Scar, a princípio, pelos próximos 12 meses, a partir do próximo dia 20.

Em paralelo, Marcel pode ser ouvido fazendo dublagens em diversas produções, como nos filmes “Branca de Neve” e “As Marvels” e nas séries “Echo” e ‘Star Wars: Skeleton Crew”. Todos para o Disney+. E no anime “Bocchi the Rock”, do estúdio CloverWorks.

Com 37 anos de idade e 18 de carreira, seu último trabalho nos palcos brasileiros foi como protagonista de “Tom Jobim, o Musical”, interpretando Tom Jobim em temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Octavio já integrou o elenco de dezenas de grandes musicais, tendo recebido o Prêmio DID de Melhor Ator 2020/21 por seu trabalho em “Assassinato para Dois”.

Em seu currículo ainda constam os espetáculos “Gabriela”, ‘Hair”, ‘Shrek’, ‘Rock in Rio”, "Cassia Eller", "Ney Matogrosso - Homem com H", “Annie”, Beatles num céu de diamantes”, “Os produtores”, “Kiss me Kate - O beijo da megera”, “Donna Summer”, “Rocky Horror Show”, que lhe rendeu indicação ao prêmio Bibi Ferreira 2017 como ator coadjuvante e no infantil “Mas por que?!?”, no qual também foi indicado como melhor ator coadjuvante pelo prêmio CBTIJ de teatro para crianças 2015.

Ator e cantor, Marcel estreou no audiovisual na novela "Tempo de Amar", na TV Globo. Depois, fez participação na mesma emissora em “O Tempo não Para” e na série “Desalma”, do Globoplay. O carioca ainda esteve no elenco de “Gênesis”, da Record TV, e no filme “Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood”. 

Professor de canto e cineasta formado pela PUC-Rio, o ator também estudou na Stella Adler School of Arts, em Nova York, e toca piano, acordeon e violão.

Marcel é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno nesta data especial - Dia dos Pais, ele fala sobre sua mudança para Madri, estreia em "Reio Leão" na Espanha e também sobre o que mudou em sua vida após ser pai.

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio O ator Marcel Octavio é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Guilherme Logullo - Diagramação: Denis Felipe. Por: Flávia Viana

CE - Você se mudou há poucos dias para Madri para estrelar a nova temporada da montagem espanhola do musical “Rei Leão”, que estreia no próximo dia 20. Fazer um trabalho como esse passa a ser diferente quando se é pai? E como surgiu o convite para esse trabalho no exterior?
MO - Já era diferente quando estreei  “Rei Leão” aqui no Brasil em 2023. Acho que todo trabalho que faço desde que ele nasceu bate de um jeito diferente, quero vê-lo se divertir com o que eu faço, se orgulhar do pai. Foi muito especial ver que a primeira música que ele aprendeu do rei leão foi a do Tio Scar. Se Preparem (risos)! Agora sobre minha vinda pra cá, o chamado veio na surpresa mesmo!

Eu sempre mantive uma conversa com a Disney sobre possibilidades no exterior com eles, mas sabia das dificuldades de se realizar isso, então, já tinha desistido dessa ideia desde o início do ano. Mas tem 2 meses que fiquei sabendo que eles estavam precisando de um Scar aqui em Madrid e entrei em contato com os produtores. Eles me responderam que a produção espanhola queria me ouvir primeiro então fizemos uma chamada por vídeo com o diretor, praticamos o sotaque, uma semana depois veio o convite!

CE - Aliás, como vai ser esse Dia dos Pais vivendo com sua esposa e seu filho num novo país? Como acha que essa mudança de cultura vai impactar seu filho Davi de quase 4 anos? E isso chegou a pesar na sua decisão de aceitar o convite pro trabalho?
MO - Será uma nova experiência para todos. Como o Davi, nosso filho é ainda bem pequeno, fomos aos poucos contando pra ele sobre a novidade, para ele chegar já aqui sabendo de tudo! Antes de aceitar o convite, conversei com minha esposa sobre como poderíamos fazer essa mudança, ela também topou na hora. Estamos agora em processo de matriculá-lo numa escola aqui, e no final das contas, achamos que quem vai aprender a falar espanhol fluente primeiro será ele!

CE - Davi é seu filho com a também atriz Mariana Grandi. Como a paternidade mexeu com a sua vida pessoal nos últimos 4 anos? E a profissional? O que significa ser pai pra você?
MO - Ser pai significa mudar a minha motivação para toda nova empreitada na minha vida. Não escolho mais as coisas sem pensar sobre como isso vai afetá-lo. Quando eu e Mari decidimos ter o Davi, sabíamos das dificuldades de conciliar nossos trabalhos com a paternidade. Era tudo que imaginávamos, só que muito mais! A ideia que temos desde que o Davi chegou foi mantermos nós dois nossos trabalhos e irmos lidando com as questões da vida na medida que elas aparecem, sempre priorizando o Davi antes do trabalho.

CE - Você já protagonizou a versão brasileira de “Rei Leão” em 2023, em SP. Seu filho já te assistiu interpretando Scar/te viu caracterizado? Como ele entende seu trabalho? O que faria caso ele resolva ser ator como você e sua esposa?
MO - Sim, inclusive já viu 3 vezes a peça. Da primeira vez não entendeu muito, quando me viu teve um pouco de medo do Scar e cansou no meio da peça, mas das outras duas já ficou apaixonado e ama a peça e o filme, inclusive está convencido que o tio Scar não é o vilão da peça e deveria continuar sendo o rei da savana (risos).

Ele já sabe que o papai e a mamãe trabalham contando histórias para as pessoas e ele adora isso, sempre quer ver as nossas peças. Sobre o futuro dele, nós o incentivamos a ser sempre curioso e ter liberdade para tentar tudo. Vou amar, claro, se ele quiser ser um artista, mas da mesma forma vou amá-lo se escolher qualquer outra coisa.

CE - Inclusive, Marcel Octávio já é um nome bastante requisitado há 18 anos no meio musical. Acha que “Rei leão” é um divisor na sua trajetória? E como está a expectativa para essa aventura na Espanha?
MO - Acho que todo ator passa por momentos marcantes no seu caminho que o mudam. “Rei Leão” pra mim foi um desses momentos. Vou me lembrar pra sempre do quanto aprendi com essa experiência no Brasil, o quanto ela me preencheu artisticamente. Agora espero mostrar o melhor que posso para uma nova plateia, não adianta chegar com personagem pronto, estou trabalhando para mostrar um novo Scar.

CE - Você já fala espanhol? Como tem sido se preparar para um trabalho em outro idioma e para um público que ainda não te conhece?
MO - Não falava espanhol antes de saber que vinha . O que eu sempre tive a meu favor foi o conhecimento de cantar em várias línguas diferentes por estudar canto lírico e ópera desde jovem. Acho que posso agradecer a facilidade que tenho de estudar outras línguas graças ao meu estudo musical. É claro que isso sozinho não é suficiente.

Já estou praticando espanhol sem parar há dois meses com minha professora e vou continuar estudando mesmo depois da estreia. É claro que bate uma ansiedade, mas tenho muita confiança na equipe que está comigo, nossos diretores aqui da Espanha, minha professora, meus novos colegas de cena e conto com eles para entregar um incrível trabalho para essa plateia nova.

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio O ator Marcel Octavio é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Acervo Pessoal - Diagramação: Denis Felipe. Por: Flávia Viana

CE - Ter uma carreira internacional já fazia parte dos seus planos? Já percebeu modos diferentes de trabalho na Espanha? Como tem sido morar na Europa?
MO - Só estou aqui há 10 dias, mas me sinto realizado trabalhando fora sim. São novos desafios que encontro aqui, mas tem uma coisa muito importante que já sinto. Fora do Brasil é mais fácil poder ser artista e ter uma vida digna, normal. Isso talvez seja algo que valha para todos, mas especialmente para os artistas no nosso país, que batalham todo dia e sofrem com uma desvalorização da nossa profissão.

Morando aqui vejo os artistas mais valorizados, levados a sério, mais inseridos na vida cotidiana mesmo. Só do meu apartamento pro teatro, que são 20 minutos a pé, eu passo por mais de 5 teatros diferentes, de vários tamanhos e preços de entrada diferentes. Isso pra mim é a maior diferença.

CE - Marcel Octavio é um artista que faz mais projetos nos palcos, mas que, recentemente, participou de algumas cenas de “Paulo, o apóstolo”, na Record. Acha que pra um artista ser mais valorizado no Brasil ainda é fundamental trabalhar na TV?
MO - Primeiro, eu amo meu trabalho no audiovisual e o que ele me proporcionou, mas não gostaria que a TV fosse uma condição para ser valorizado embora atualmente seja sim.

Como eu disse antes, gostaria de ver plateias de teatro mais cheias no brasil, fazendo parte de um processo socioeducativo muito maior. Mas acho que pra esse quadro mudar, só mudando nosso modo de pensar educação no país. Teremos plateias mais cheias, depois de investirmos em escolas melhores.

CE - Você também é professor de canto. Que tipo de aluno te procura? Como é Marcel professor?
MO - Comecei a dar aulas durante a pandemia e não parei mais, foi ótimo abrir as possibilidades artísticas que não dependessem só de estar em cena. Minha aula visa o bom uso da voz, seja para canto ou fala. Ensino a se reorganizar e se entender de uma maneira holística, por inteiro, para o aluno ter confiança e poder buscar sua própria voz.

Não quero engessar ninguém em uma técnica de canto ou um estilo musical só. O Marcel professor é minha versão mais séria, mas sem perder a graça, a ideia também não é assustar ninguém (risos)

CE - E o que Marcel Octavio ainda quer realizar?
MO - Quero primeiro entregar um grande trabalho para essa plateia nova. Esse é o meu novo desafio! Mas, sempre acreditei num mundo livre e cheio de diversidade e levo meu trabalho nessa direção, seja nos palcos ou nas telas, para plateias brasileiras ou internacionais.

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio Foto: Caio Gallucci

 
 

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio Foto: Acervo pessoal

