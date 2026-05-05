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Hotel Gaspar reabre as portas para performance de Halisson Nunes, com espetáculo gratuito

Performance de Halisson Nunes, "Corpo Sobre Penas", ocupa o histórico hotel e convida o público a desacelerar propondo reflexão sobre tempo, escassez e resistência na vida contemporânea

Mariana Piell

Mariana Piell

05/05/2026 - 08h30
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Entre a aridez e a permanência, entre o que falta e aquilo que insiste em existir, um corpo se movimenta – lento, fragmentado, em constante reconstrução. É nesse território de tensões que nasce o espetáculo de dança “Corpo Sobre Penas”, nova criação do artista sul-mato-grossense Halisson Nunes, que estreia nesta sexta-feira e sábado, às 19h30min, no Hotel Gaspar, em Campo Grande.

Com entrada gratuita (mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou item de higiene para a Central Única das Favelas) a performance convida o público a uma experiência sensorial que passa pela dança, a literatura e as artes visuais, propondo uma reflexão sobre a seca, a lentidão e os modos de existência na contemporaneidade.

REFERÊNCIAS

Inspirado em obras clássicas como o livro Vidas Secas, a pintura “Retirantes” e a figura do monstro de Frankenstein, o espetáculo busca capturar a essência estética e simbólica que essas histórias carregam.

“A inspiração não vem como dramaturgia, mas na plasticidade em si. Aqui a proposta não é reproduzir a figura de cada obra, mas a força e a ideia de movimento e de tempo que as imagens carregam”, explica Halisson.

Com cerca de 40 minutos de duração e classificação livre, “Corpo Sobre Penas” constrói uma poética em que o corpo não representa personagens ou situações específicas – ele se transforma em campo de forças, marcado por ausência, resistência e reinvenção.

CORPO COMO TERRITÓRIO

Partindo do projeto “Corpo Fantasma – Protótipo A”, a performance investiga um corpo que passa por excessos e faltas, que busca se reorganizar diante das pressões do mundo contemporâneo. Em cena, o movimento surge como resposta à escassez, mas também como tentativa de permanência.

“É um corpo que se constrói no espaço, atravessando estímulos sensoriais e propondo a lentidão como gesto de resistência e diálogo com a plateia”, afirma o artista.

Essa escolha pela lentidão se destaca como contraponto ao ritmo acelerado da vida atual. Ao desacelerar, o espetáculo abre espaço para a percepção, para o detalhe e para o encontro, tanto entre corpo e ambiente quanto entre artista e público.

TRILHA SONORA

A criação é assinada em parceria com o artista paulista Fernando Martins, responsável pela trilha sonora e direção artística. Com quase quatro décadas de trajetória na dança, Fernando desenvolve pesquisas que articulam movimento, música e dramaturgia.

Segundo ele, o som não atua apenas como acompanhamento, mas como força ativa na construção da cena. “O som não acompanha a cena, ele interfere. Afeta decisões, ritmo e presença”, afirma.

O processo criativo ocorreu ao longo de meses, em um intercâmbio entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, combinando encontros presenciais e investigações à distância. Para os artistas, o trabalho agora atinge um momento de maturidade.

“Hoje o trabalho está em um estado mais fino de lapidação. Não buscamos mais o que fazer, mas como sustentar o que emergiu”, completa Fernando.

PESQUISA CORPORAL

De forma sutil, a performance também passa por duas pesquisas desenvolvidas por Fernando Martins: “Brain Diving” e “Dieta Aranha”. Essas práticas investigam o corpo como um campo sensível, capaz de captar, organizar e responder às forças que o atravessam.

Enquanto o “Brain Diving” propõe um mergulho nas camadas musculares e articulares – ativando respiração, impulsos e microdinâmicas internas – a “Dieta Aranha” explora relações de percepção e composição com o ambiente, apostando na suspensão do tempo, no alongamento do movimento e na atenção ao entorno.

Esses elementos não aparecem de forma explícita, mas influenciam diretamente a qualidade do movimento em cena. “Conhecer o trabalho do Fernando amplia o campo de criação. Existe algo dessa pesquisa que atravessa a performance de maneira sensível, mesmo que não seja explícito”, comenta Halisson.

HOTEL GASPAR

Mais do que um simples cenário, o Hotel Gaspar é parte fundamental da narrativa. Inaugurado na década de 1950, o local foi um dos principais pontos de chegada e partida da cidade, funcionando inclusive como a primeira rodoviária de Campo Grande.

Hotel gasparHotel Gaspar - Foto: Arquivo / Divulgação

Conhecido como o “pai dos viajantes”, o espaço testemunhou histórias de encontros, despedidas e recomeços – elementos que dialogam diretamente com o conceito de deslocamento presente no espetáculo.

Atualmente desativado, o hotel reabre de forma pontual para receber o projeto, reforçando sua vocação como espaço de memória e transformação.

Para a proprietária, Chris Gaspar, a ocupação artística também carrega um significado afetivo. “O Halisson chegou com muito cuidado e respeito pela história do lugar. Isso fez toda a diferença”, afirma.

Ela destaca ainda que este será seu último evento à frente do espaço e manifesta o desejo de que o local seja preservado como equipamento cultural. “que o poder público pudesse manter este legado, abrindo o hotel como espaço para cultura da cidade, com eventos, saraus, biblioteca”, completa.

FORMAÇÃO

Além das apresentações, o projeto promove uma roda de conversa no domingo, às 10h, com café da manhã para os participantes. O encontro busca ampliar o diálogo sobre o processo criativo e aproximar o público das reflexões que sustentam a obra.

Halisson Nunes é acadêmico do curso de Dança – Licenciatura na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e desenvolve, há mais de dois anos, uma pesquisa no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic).

Seu trabalho investiga imagens e textos como dispositivos de criação cênica, com foco em territórios e patrimônios históricos de Campo Grande.

Integrante do grupo de pesquisa Gpped – Corpo, Leitura e Memória – o artista utiliza referências como “Retirantes” e “Vidas Secas” para pensar a relação entre corpo, memória e espaço urbano, dando origem ao projeto Corpo Fantasma.

Já Fernando Martins atua há 39 anos na dança, com passagens por companhias nacionais e internacionais, como Galili Dance, Quasar e Balé da Cidade de São Paulo. Atualmente, vive em Piracaia (SP), onde conduz processos criativos e residências artísticas, mantendo forte colaboração com artistas de Mato Grosso do Sul.

>> Serviço

Projeto Corpo Fantasma – Espetáculo “Corpo Sobre Penas”

Local: Hotel Gaspar;
Endereço: Av. Mato Grosso, nº 2, no Centro.

Apresentações:
Datas: Sexta-feira e sábado;
Horário: 19h30min;
Entrada gratuita (doação de 1 kg de alimento ou item de higiene).

Roda de conversa – Processo criativo
Data: Domingo;
Horário: 10h (com café da manhã).

Para acompanhar mais sobre o projeto, o público pode acessar o Instagram 
do artista: @umcorposobrepenas.

Diálogo

Com dianteira considerável dos demais candidatos, o governador Eduardo... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (04)

04/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Pablo Neruda - escritor chileno

"Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências”.

Felpuda

Com dianteira considerável dos demais candidatos, o governador Eduardo Riedel poderá conquistar a vitória ainda no primeiro turno das eleições. E tudo indica que com ele vem um grande staff escolhido também pelas urnas, o que representa uma base sólida. Os responsáveis pela sua campanha, estão estudando cada passo para que nada atrapalhe essa situação. Estão agindo como mestre de obras, medindo aqui, ali, acolá, “concretando” alianças, como se estivessem acionando as betoneiras para não deixar faltar material na construção da escada que poderá levá-lo ao pódio. A conferir.

Diálogo

Em falta

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) realizou fiscalização nos setores de armazenamento e planejamento de compras de fraldas e alimentação especial da Prefeitura de Campo Grande, voltadas a crianças neurodivergentes.

Mais

Mães relataram a falta de insumos essenciais. Os relatos apontam falta de assistência às crianças com autismo, síndrome de Down e paralisia cerebral. Também há casos de pacientes acamados ou dependentes de alimentação por sonda. Em breve, o resultado será apresentado.

DiálogoDileni Siufi - Foto: Arquivo pessoal

 

DiálogoLuiza Santos - Foto: Arquivo pessoal

Vai ou racha?

A Câmara Municipal de Campo Grande está entre a cruz e a espada. Explica-se: vereadores começaram a apreciar projeto da prefeita Adriane Lopes, que quer terceirizar unidades de saúde e encaminhou proposta para que, de  maneira experimental, a medida seja adotada em duas delas. A votação que era para ser no dia 30, ficou para amanhã (5). A pressão popular tem sido grande, e se houver votação favorável, a população vai “cobrar a fatura” das excelências. Sendo assim... 

Bateu, levou

“Meu colega fazendeiro Zeca do PT, o Governo não dá um centavo. Quem dá são os bancos, com taxa de 15% ao ano. É dinheiro da instituição financeira que atende os produtores rurais, mas com a crise climática que se perde todo o ano, com guerras, com comodities, se o governo quer terminar de quebrar o Brasil é só não financiar o produtor, porque é o único setor que sustenta o país”. Deputado José Teixeira, rebatendo críticas do colega José Orcírio sobre os recursos para renegociação de dívidas do agronegócio.

Fechada

A Central de Atendimento ao Eleitor de Campo Grande, no Parque dos Poderes, foi desativada temporariamente desde o dia 1º. O serviço ficará suspenso até o fechamento do cadastro eleitoral, previsto para 6 de maio. A medida visa concentrar o atendimento nos últimos dias do prazo. O atendimento está  sendo feito somente no Memorial da Cultura, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559.

Aniversariantes

Jamile Tannous;
Nauyr Cavalheiro Flores;
Maria Antonieta Amorim dos Santos;
Oscar Augusto Teixeira Neto;
Deborah Morbin;
Irineu Kraicvski;
Dacildes Fidelis de Souza;
João Carlos Guasso;
Telma Barbosa de Souza;
Gilson Rodolfo Martins;
José Aparicio Moreira dos Santos;
Maria Fátima Ferreira Livoratti;
João Gabriel dos Santos Vilalba;
Jorge Jacob;
Diná Haluco Tamasiro;
Gilson Gibaile;
Eliuda dos Santos Morais;
Luiz Flatin;
José Antônio Carriço de Oliveira Lima;
Wilmar Nery da Silva;
Selma Nunes Pereira Nascimento;
Dra. Maisa Castecki Meira Barros;
Antônio Arbex;
Luis Carlos Campos de Moraes;
Cristina Chramosta;
José Americo Oliveira Garcia;
Evair Costa Garcia;
Humberto Tadeu Lugli;
Nelson Gonçalves de Lima;
Selma Cristina de Oliveira Silva Baptista;
Nadia Maria Amado Costa Real;
Geraldo Tadeu de Melo;
Yvone de Souza Espírito Santo;
Ademar Vieira Júnior (Coringa);
Cecília Massako Yonamine;
Alfredo Kenji Yamamoto;
José Moreira dos Santos;
Maria Flordelici Ferreira;
Ana Carla Gomes Rosa;
José Rosendo de Almeida Junior;
Maurina Jacinto de Oliveira;
Maura de Oliveira Siqueira;
Raquel Miranda Paniago;
Vinicius Echeverria Brites;
Camila Amaral Garcia Vieira;
Aristides Villalba Sanchez;
Edna Maria Venturini;
Marcelo Ferrreira Girão;
Maria Raquel Leite Brun;
José Marques de Azevedo;
Cláudio Luiz Correa Echeverria;
Rivail Conte;
Marcilio Rodrigues Antunes;
Silvano do Espírito Santo;
Gilson Ferrucio Pinesso;
Elba Terezinha Cherbakian;
Conceição Maria de Paulo;
Lúcio Nascimento Cabrita de Santana;
Rafael Cândia;
Janike Lara Oliveira;
Rubia Ferreira Garcia;
David Amancio de Medeiros;
José Vicente Pires;
Renato Castro Rebello;
Vinicius Serrou D’Oliveira Mariano;
Dr. Eduardo Vargas Aleixo;
José dos Santos Pires;
Eraldo de Almeida;
Sônia Fátima dos Reis Calzolaio;
Cleone Machado de Lima;
Francisca de Arruda Corrêa;
Luciane Ramos da Silva;
Emerson Cleiton Dias;
Fátima dos Santos Silva;
Gabriel Chelotti Gonçalves;
Margareth Bezerra Cavalcanti Mendes;
José Scaransi Netto;
Ivelto Carrilho Alves;
Rodrigo Vasconcellos Braga;
Felippe Nimer Leite;
Rogê Teisser Delgado;
Antonio Braz Melo;
Mauricio de Barros Vaz;
Fernando Fonteles do Nascimento;
Ana Luiza Leão Congro de Matos;
Luiz Henrique de Almeida Magalhães;
Andrea Francisco de Mello Chiesa;
Dra. Cíntia Grundler;
Alessandra Barbosa de Oliveira Assis;
Mirna Aquemi Yasumoto Yamamoto;
Vailson Vargas de Freitas;
Carmelita Rodrigues da Silva;
Aurora Maria Alves Pinto;
Sonia Regina Teruya;
Paulo César Bogue e Marcato;
Alcineia Aparecida Sangalli;
Mônica Gazal Muniz;
Maria Camargo de Oliveira Gomes;
Marlete Freitas Sippel;
Rosa Madalena Franco de Castro;
Everton Floriano Pancini;
Adriana Rodrigues Bruzadin;
Humberto Braz Mustafá;
Livia Cristine Darin;

Colaborou Tatyane Gameiro

REPERCUSSÃO

Imprensa internacional destaca show de Shakira em Copacabana: 'a descoberta da latinidade'

De acordo com a Prefeitura do Rio, o evento reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na principal praia do estado

03/05/2026 22h00

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Shakira em show da turnê

Shakira em show da turnê Reprodução / Rede social

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O "Lobacabana" de Shakira na noite deste sábado, 2, no Rio de Janeiro, repercutiu na imprensa internacional. Jornais da Europa e da América Latina destacaram a quantidade de público que o evento reuniu na praia de Copacabana - 2 milhões, de acordo com a Prefeitura do Rio. Outro ponto de atenção foi o show de drones no início do espetáculo, que formou uma loba, animal que fãs associam à cantora.

O francês Le Monde, em reportagem com a agência AFP, destacou que 2 milhões de pessoas "atenderam ao chamado da loba" sob a lua cheia. Outro destaque, para o jornal, foi o palco "monumental" de 1.345 metros quadrados.

A reportagem lembrou que os brasileiros geralmente são avessos às músicas dos vizinhos hispânicos. Mas eles têm uma relação especial com a colombiana, que fala fluentemente português e esteve no País diversas vezes desde 1996.

O El País, da Espanha, afirmou que Shakira foi "coroada rainha da música latina por um mar de pessoas". O jornal destacou que leques com a estampa "Lobacabana" e ambulantes vendendo cerveja e caipirinha ajudaram a refrescar o calor da noite carioca.

O jornal espanhol descreveu que o show veio em um momento em que os brasileiros estão descobrindo sua "latinidade" após o efeito Bad Bunny. Mas a reportagem lembra que Shakira percorreu o País muito antes, se apresentando até em lugares "improváveis", como Uberlândia.

O El País elogiou a segurança do evento, que empregou efetivo de 8 mil policiais.

O El Tiempo, da Colômbia, fez uma cobertura ao vivo do show da diva local. O jornal chamou a apresentação em Copacabana de 'histórica". A cobertura resumiu a noite como tendo reunido "música, convidados locais e momentos íntimos de empoderamento feminino". "O Brasil uivou com Shakira", publicou o jornal colombiano.

Os uivos do público também foram mencionados na reportagem do La Nación, da Argentina. De acordo com a reportagem, os fãs esperaram mais de uma hora para a entrada da cantora, enquanto uivavam como lobos e gritavam "Sha-Sha-Sha-ki-rá".

O The Independent, do Reino Unido, em reportagem com a agência AP, publicou que Shakira transformou a praia "em uma pista de dança". O texto destacou o show de drones no início da apresentação, que formou as palavras "Te amo, Brasil".

A matéria lembrou que muitos fãs têm uma relação de afetividade com Shakira desde pequenos, e que há uma identificação com a diva por ela ser latina.

Outro destaque foi o retorno econômico do show: cerca de R$ 777 milhões, de acordo com um estudo da Riotur. A reportagem apontou que a série de espetáculos Todo mundo no Rio, que começou com Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025, movimenta a cidade em um mês de baixa temporada.

A agência Ansa, da Itália, reforçou que a narrativa do show de Shakira foi voltada às mulheres, celebrando "a energia latina e a resiliência feminina". O texto também deu destaque à participação dos artistas brasileiros no espetáculo: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.

A agência Reuters afirmou que o show foi o maior da carreira de Shakira, repetindo os sucessos de Madonna e Lady Gaga.

A BBC, do Reino Unido, também destacou o público de 2 milhões, mas lembrou que a Prefeitura do Rio havia divulgado números inflados para o show de Lady Gaga. A emissora britânica disse ter feito um cálculo em que seria necessária toda a extensão da praia de Copacabana para caberem 2 milhões de pessoas.

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