CADA UM COM O SEU TOMATE

Seu nome científico é Solanum lycopersicum e ele vai bem até no preparo de drinques como o Blood Mary. Bastante utilizado em saladas, molhos e até em sopas, o tomate é um dos ingredientes mais consumidos e produzidos no Brasil. Além de ser rico em nutrientes e em antioxidantes, que auxiliam no sistema imunológico e cardiovascular, o fruto sim, não se trata de um legume, como muita gente pensa é considerado versátil e conta com uma enorme variedade de sabores, formatos e tamanhos.



A nutricionista Tamiris Pitana comenta, a seguir, sobre os diferentes tipos de tomate e qual deles melhor se adapta a receitas variadas. Com a diversidade do fruto, é normal o consumidor ficar confuso ao decidir qual se adequa mais ao prato que vai preparar.



Além de verificar se os tomates estão sem manchas ou machucados na hora da compra, é necessário analisar o tipo de alimento que será feito. Para os molhos, por exemplo, os indicados são os mais macios e escuros, já para as saladas, a preferência é para as variações mais firmes e com cor avermelhada. Acompanhe.

CEREJA



Muito popular em produtos gourmet, o tomate-cereja pode ser servido cru ou cozido. Tem alto teor de vitamina C e de antioxidantes. É utilizado em espetinhos, saladas e canapés, além de ser utilizado para fazer confit. Tem um sabor adocicado e refrescante, podendo ser encontrado na cor vermelha ou amarelada.

GRAPE



Confundido com o tomate-cereja, o tomate grape tem um formato mais alongado, é carnudo e tem o sabor adocicado. O nome grape, que significa uva em inglês, vem da semelhança com a fruta, não só por conta do formato do ingrediente, mas também pelo pé do fruto em cachos. Esse tipo combina melhor com saladas, lanches e pratos frios.

ITALIANO OU ROMA



Rico em licopeno (que dá cor vermelha ou alaranjada a alguns alimentos), é um poderoso antioxidante. O tomate italiano é comprido e mais carnudo, tem menos acidez e sementes. É mais sensível que os outros tipos e, por conta do rápido amadurecimento, estraga facilmente. Melhor para consumo cozido, sendo perfeito para o preparo de molhos.

CAMPARI



Perfeito para receitas que exigem uma apresentação mais sofisticada, o tomate campari tem um interior vermelho vibrante e uma pele mais fina e brilhosa. Apresenta um sabor doce e suculento, com tamanho que varia de pequeno a médio. É fonte de vitamina C e de antioxidantes.

RECEITA

Tomate recheado com carne moída

Ingredientes

6 unidades de tomate (tamanho médio, bem maduros e ao mesmo tempo firmes; o tomate salada é uma boa opção);

500 gramas de carne moída;

100 gramas de cenoura;

100 gramas de cebola;

100 gramas de salsão (aipo);

1 grama de tomilho fresco ou seco (1 colher de sopa);

28 gramas de azeite de oliva (2 colheres de sopa);

1 colher (chá) de sal;

10 gramas de alho (2 dentes de alho);

1 ovo;

40 gramas de queijo ralado (parmesão, grana padano ou similar);

Sal e pimenta-do-reino;

Azeite de oliva (para regar sobre o tomate recheado).

Modo de Preparo:



Lave o tomate e corte a sua parte superior. Reserve a tampa. Com uma colher, retire a polpa do tomate. Reserve a polpa para o preparo do recheio. Salgue a superfície interna do tomate. O sal dará mais sabor ao tomate e também ajudará a retirar uma parte da umidade, reduzindo o tempo de forno.

Deixe o tomate sobre uma grade, com a abertura virada para baixo, para que o excesso de umidade escorra (opcional). Preaqueça o forno a 180 graus. Corte a cenoura em cubinhos bem pequenos e a cebola e o aipo em cubos pequenos. Pique o alho em pedaços bem pequenos.

Em uma panela de tamanho médio, esquente o azeite em fogo médio-alto. Quando o azeite estiver bem quente, adicione os vegetais (cenoura, cebola, aipo e alho) e deixe refogar por cerca de três a cinco minutos, até que comecem a ficar macios.

Sempre adicione o alho por último, assim ele não vai queimar e não ficará com um sabor amargo. Adicione a carne moída e os temperos (sal, tomilho, pimenta-do-reino) e misture bem. Deixe cozinhar por cerca de cinco minutos, até que a carne moída esteja cozida. Adicione o vinho e raspe o fundo da panela.

Caso não tenha vinho, substitua pela mesma quantidade de água. Adicione a polpa de tomate e misture bem. Deixe cozinhar até que boa parte do líquido tenha evaporado (uns 10 minutos, mas dependerá da umidade do tomate).

Quando a carne moída estiver mais seca, mas ainda um pouco úmida, retire-a do fogo, coloque-a em uma tigela e deixe-a esfriar por cinco minutos. Assim, evitamos que o ovo coagule em contato com o calor.

Adicione o queijo ralado e o ovo cru. Misture bem. Separe uma parte do queijo ralado para polvilhar sobre os tomates. Recheie os tomates com a carne moída e coloque-os em uma forma coberta com papel-alumínio (o papel-alumínio é opcional).

Polvilhe os tomates com queijo ralado. Leve ao forno à temperatura de 180 graus e deixe cozinhar por 20 a 25 minutos, até que o tomate esteja bem assado e macio. Retire quando os tomates estiverem bem assados e o queijo tenha derretido e esteja levemente dourado. Sirva imediatamente, o recheio do tomate ainda estará úmido e muito saboroso.

