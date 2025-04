Prefeitos de alguns municípios do interior de MS estão achando que adminis... Leia na coluna de hoje

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (07/04)

Arthur Schopenhauer - filósofo Alemão "O dinheiro é uma felicidade humana abstrata;

por isso, aquele que já não é capaz de apreciar a verdadeira

felicidade humana, dedica-se completamente a ele”. FELPUDA

Tudo transcorria tranquilo no campo colegiado, até que o “dono da bola” resolveu, como guri traquina que não aparentava ser, mexer na caixa de marimbondo com uma canetada, como se os colegas não estivessem atentos. Desta forma, time adversário ficou todo ouriçado e tratou de espalhar, tal qual papéi$ assinado$, o que considera malfeito, a fim de que sejam dadas várias ferroadas no autor da peripécia. Como bem escreveu o cardeal de Richelieu: “Os grandes braseiros brotam das pequenas faíscas”...

Empregos

Em fevereiro, Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de 8.333 empregos formais. O melhor resultado para o mês desde que a nova série histórica do Novo Caged foi iniciada (2020), conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Mais

Os dados estão na Carta de Conjuntura do Trabalho e Emprego, elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. O resultado positivo se deve a 41.338 admissões e 33.005 desligamentos registrados no mês.

Ana Claudia Arce Vaitti com seu filho Francisco Vaitti, que hoje comemora 11 anos

Alexandre Sá

Na real

O ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente de honra do PL, estaria mais precavido para evitar os aproveitadores do seu nome em Mato Grosso do Sul e que, como aconteceu, venham a traí-lo no futuro. Assim, segundo os bastidores, terão seu apoio as candidaturas daqueles que, desde já, saírem na linha de frente empunhando a bandeira do conservadorismo e que estiverem comprometidos em travar luta contra a extrema esquerda. Dizem que Bolsonaro quer distância dos políticos dissimulados.

Corredor

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou projeto que autoriza o Executivo a criar um corredor comercial no Bairro Jardim Centro-Oeste. O objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico da região e atrair novos investimentos. O espaço será estabelecido na Avenida dos Cafezais, entre a Avenida Delegado Alfredo Hardman e a Rua Campo Nobre.

Mais caras

As tarifas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em Mato Grosso do Sul foram reajustadas em 4,56% neste mês. O porcentual corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses e segue a política de atualização anual prevista na regulamentação do setor. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS publicou portaria com os valores atualizados.

Aniversariantes

* Colaborou Tatyane Gameiro