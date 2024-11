Calçada com acesso ao Paço Municipal estaria "afundando"...Leia na coluna de hoje

MÚSICA

Varrendo o País desde 2022 com o megashow "Cabaré", Leonardo e a dupla Bruno & Marrone apresentam o esperado projeto para o público de Campo Grande, amanhã, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, como a principal atração musical da Expogenética 2024

Já faz uma década que Leonardo e Eduardo Costa iniciaram o vitorioso projeto “Cabaré”, que rendeu CD e DVD em 2015, ambos conquistando o primeiro lugar nas paradas, além de uma turnê milionária. Em 2022, o cantor goiano, que ficou famoso com a dupla que formou com o irmão Leandro (1961-1998), uniu-se a Bruno & Marrone para retomar a festança pelo País afora. A repercussão em todas as cidades por onde passaram foi tão impressionante que eles seguiram com a turnê no ano passado e permanecem a mil neste ano.

Amanhã, finalmente chegará a vez do público de Campo Grande ter a oportunidade de entrar no “Cabaré” desses três grandes nomes da música popular. Grande atração musical da Expogenética 2024, a apresentação será no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com abertura dos portões às 19h e ingressos, entre os disponíveis, por R$ 90 (quarto lote da área premium) e R$ 500 (oitavo lote do camarote). A meia-entrada para ambos os setores está esgotada, assim como a área dos bistrôs e dos setores Talismã, Vida Vazia e Dormi na Praça.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://ingressos.santoshow.com.br/ – com acréscimo de 10% – ou presencialmente na Conveniência Zero67 (Rua Arthur Jorge, nº 1.703, Monte Castelo). Classificação indicativa: 18 anos. Mais informações: (67) 99240-5145.

O grande sucesso do “Cabaré” ultrapassou tanto as expectativas que o que era para ser um projeto isolado de “satisfação pessoal”, brindando uma grande amizade, tornou-se um dos projetos mais bem-sucedidos dos últimos tempos da música brasileira.

HISTÓRICO

A turnê rodou o Brasil e rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram um público de mais de 4 milhões de pessoas. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no ibope das emissoras televisivas. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas atingidas.

Em três anos, foram gravados dois CDs e DVDs “Cabaré” e “Cabaré Night Club”, que vendeu o impressionante número de mais de 1 milhão de cópias, fazendo do projeto um marco na história da música popular sertaneja. Com um cenário grandioso, painéis de LED e muito alto-astral, os sertanejos apresentam um show em ritmo de alegria, emoção e muito romantismo.

REPERTÓRIO

O repertório é composto por um verdadeiro “best of” da carreira de Leonardo e da dupla, além de diversas músicas escolhidas exclusivamente para essa parceria. Leonardo e Bruno & Marrone trazem na bagagem hits que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja e revisitam sucessos das últimas quatro décadas.

A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. “Viva a Vida”, “Telefone Mudo”, “Boate Azul”, “Garçom”, “Dama de Vermelho”, “Amor de Primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas”, “Eu Não Sou Cachorro Não”, entre outras, são algumas das músicas que animam cada noite por onde passa o “Cabaré”.

MAGIA E FELICIDADE

Já consagrados como ícones que extrapolam seu segmento de origem, a música sertaneja, Leonardo e Bruno & Marrone acabaram ampliando a já enorme legião de fãs que têm por todo o País graças às dezenas de sucessos apresentados na maratona de shows do projeto “Cabaré”.

Os artistas não poupam esforços para protagonizar uma performance perfeita, seguindo uma linha musical que faz a felicidade dos seus admiradores, que sempre demonstram o mesmo carinho e devoção de todos os momentos anteriores de suas carreiras.

“Estou muito feliz com a parceria com meus amigos Bruno e Marrone! O ‘Cabaré’ foi criado para cantar com amigos e encantar o público com a magia de um megashow. Estou extremamente contente em ter a Opus Entretenimento como parceira nesse projeto e ansioso para continuar percorrendo todo o Brasil. Já fizemos vários shows juntos e a nossa química é espetacular. Podem ter certeza de que levaremos um espetáculo que fará todo mundo se divertir, cantar e dançar muito”, declarou Leonardo.

Marrone também comentou sobre a bem-sucedida parceria. “Quando poderíamos imaginar dividir uma turnê com Leonardo? Isso para nós é muito especial, porque fomos apresentados por ele e já se passaram 36 anos. Estamos felizes por continuar com este projeto que já nasceu grande e, com certeza, continuará assim”, afirma o parceiro de dupla de Bruno.

UMA DÉCADA

Após o sucesso inicial, desde 2014, o projeto “Cabaré” já contou com diversas participações especiais e promete seguir estremecendo ainda mais o Brasil com essa temporada. Após 22 CDs e 7 DVDs lançados, Leonardo soma a marca de mais de 35 milhões de cópias vendidas e concretiza o sonho de dar continuidade à carreira da dupla Leandro & Leonardo.

A realização de Bruno & Marrone atualmente tem a forma de uma multidão de fãs, que lota shows e faz da dupla recordista de público em todas as cidades por onde passa. Bruno & Marrone figuram entre os maiores expoentes do mercado fonográfico no Brasil.