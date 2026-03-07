Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizad...Leia na coluna de hoje

Sylvia Cesco - poeta de MS
"Não tenhas medo. São apenas palavras-ventania mergulhadas nas águas cristalinas dos meus infinitos provisórios”.
FELPUDA
Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizadas para aplicação dos autos de infração de trânsito, ou seja, não serão transformadas em “indústria de multas” e sim utilizadas na segurança pública e no acompanhamento do tráfego. Projeto neste sentido foi aprovado pela Câmara Municipal. Seguem como exceções à proposta, as autuações por radares e demais medidores de velocidade, utilizados pelos agentes de trânsito. O projeto é de autoria dos vereadores André Salineiro e Rafael Tavares.
É gente!
Em roda de conversa, antenado político “contabilizou” que no campo da direita há o ex-governador Azambuja, que é um dos candidatos ao Senado. O centro-direita tem como representante o senador Nelson Trad Filho, enquanto que a esquerda vai brigar com o deputado federal Vander Loubet e a senadora Soraya T hronicke. “Olha o tanto de gente que tem e são só duas vagas. A direita conservadora acha que só ela tem votos”. Nada mais foi dito, nem perguntado.
Avanço
Em Campo Grande, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), pesquisada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise da Fecomércio MS, avançou para 109,2 pontos em fevereiro. É o maior patamar desde abril de 2025 e mantendo-se na zona de satisfação (acima de 100 pontos). O crescimento de 2% em relação a janeiro é impulsionado pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos.
Decola
Até quarta-feira estarão abertas as inscrições para o Decola Hackathon – Missão Turismo 2026, iniciativa que desafia equipes a desenvolver soluções inovadoras voltadas ao fortalecimento do setor de eventos e turismo em Campo Grande. A promoção é do governo de MS em parceria com o Senac Hub Academy.
Mais
O recorte por renda mostra que 64,3% das famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos se sentem mais seguras em relação ao emprego do que há um ano, percentual superior ao observado entre as famílias de menor renda, em que 49,9% têm essa percepção. Ao mesmo tempo, o desemprego atinge 9,1% dos lares com renda de até 10 mínimos. O acesso ao crédito é um dos pontos de desigualdade.
Celebrando
Alegria e descontração comandaram a comemoração das sete décadas de vida da benquista Jucimara Paliera qui. Ela reuniu familiares e amigos de a a Z no Yotedy, no dia 22, para um caprichado brunch. Os cliques são de Regina Aoki.
Aniversariantes
SÁBADO (7)
Dra. Danusa Céspedes Guizzo,
Marcos Vollkopf,
Dr. Ricardo Ayache,
Marly Rayol Lopes,
Ide Sabala Carvalho,
Dalton Costa,
João Evangelista Pires Neto,
Nezio Nery de Andrade,
Priscila Zanardo Bumlai,
Rodrigo do Nascimento Rodrigues,
Edgar Ferreira de Oliveira,
Adalberto Salvador Frigo,
Dra. Celina Filomena Faria Ferreira Dias,
Silvana Amaral Albaneze de Oliveira Martins,
José Carlos Rezende,
Maria José Cordeiro da Cruz Malgaresi,
Marizelda Mastriani Simões Tuca,
Gil Mário Soares Calado,
Walter Maiolino,
Eunice Peron Palhano,
José Carlos de Almeida Lemos,
Edmir Hitosi Oshiro,
José Márcio Andrade,
Neuza dos Reis Vendramin,
Armando Mendes Trindade,
Sandro Ricardo Ribeiro Coelho,
Dr. César Augusto Nicolatti,
Francisco de Souza,
Naíde Corrêa Nogueira de Souza,
Mário Márcio Katayama,
Jair Bispo Evangelista,
Terezinha Della Pace Braga,
Alice Coelho de Azevedo,
Cristina Kato,
Eliana Monteiro Conceição,
Nilse Miranda de Freitas,
César Antônio Bigarela,
Hermes Celito Basso,
Otávio Augusto Carneiro,
Marconi Ferreira Berillo Júnior,
Enilson Galana,
José Norberto Medeiros,
Gilson Guenka,
João Carlos Miranda Pereira,
Paulo Henrique de Moraes,
Edson Yasuo Makimori,
Roberto Augusto Roque dos Santos,
Jean José de Andrade,
Kleyton Lavôr Gonçalves Saraiva,
Dr. Sebastião Nogueira Faria,
Dr. Mário Nelson de Gabilan Rodrigues,
Waldemar Pereira do Carmo,
Antonio Cesar Marques Rodrigues,
Bruna Queiroz Diniz,
Flávia do Amaral Pereira,
José Nelson de Souza Junior,
Thomaz Aquino Rosa,
Gustavo Henrique Comparim Gomes,
Josceli Roberto Gomes Pereira,
Suzete Rondina Gomes da Silva,
Paula Lopes da Costa Gomes,
Ricardo Correia de Melo,
Roberto Severino Garcia,
Elton Jacó Lang,
Ana Paula de Castro Pinto,
Darvino Antonio Maciel Junior,
Graziela Pelizer de Santana,
Jakeline Freitas Ojeda,
Francisco Ricardo de Morais Arrais,
Renato Glagau Ferreira,
Evandro Dutra,
Cícero Calado da Silva,
Roselaine Pereira da Silva.
DOMINGO (8)
Dra. Heloisa Helena Rospide da Motta Sperotto,
Dr. José Romero Toniasso,
Juliana Zorzo Silva,
Dr. Amaury da Silva Kuklinski,
Francisco José Garcia,
Ilka Toledo Candido,
Vanessa Miranda Auto,
Daltro Fiuza,
Angelo Albaneze Junior,
Irmaldo Dilnei Gondim Lins,
Miguel Patroni Duenha,
Arnaldo Gauna,
José Aparecido Soncela,
Mario Hideo Katayama,
Antonio Carlos Nogueira Lima,
Nadir Moro Magalhaes,
Lucilene Peralta Braga Marelli,
Newton Santos Barros,
Luiza Maria Raposo Bernardes,
Vera Lucia Pretto Cella,
Sandoval Ribeiro Soares Filho,
Marilene Weiller,
Jackeline de Oliveira Dias,
Silmara Denise Barwinski Pereira,
Fabiana de Araújo Ovelar Zafalon,
Beatriz de Castro Yanaze,
Aurinda de Oliveira Tomonaga,
João de Deus Lugo,
Albertino Nunes Ferreira,
Dra. Laura Ilca de Souza Pereira Leite,
Sidnei Milani Simioli,
João Júlio Arashiro,
Eric Aliaga Archondo,
Ibrahim Kalil Zaher,
Helena Tavares de Godoy Pessini,
Dr. Manoel Afonso Costa Rondon,
Maria Helena Tenuta,
Dr. Antonino Augusto Camellier,
Iolanda de Souza Maia,
Mirtes Teodoro Fróes,
Valter Toshio Koike,
Haydée Melke Amaral Penteado,
Augusto Mariani Filho,
Elenice Mary Cury,
Aida de Souza Benevides Massad Dede,
Anderson Dênis Martinazzo,
Eric Garmes de Oliveira,
Dra. Ermelinda Perciany David,
Anahi Rocha Zurutuza,
Miro Guimarães Darós,
Nathalie Bellinaso Adames,
Aparecida Dias Guimarães,
Carlos Sabu,
Alaor de Marco,
Dulcinéia Serafim,
Dr. José Márcio Denadar,
Walfrido Lopes Fontoura,
Racilda Alves Marques,
Silvano Filho Espírito Santo,
Suzane Maria de Rezende,
Moacir Paes Barreto,
Maria Neiva Brandão Dobes,
Raquel Neves da Cunha,
Dr. Antonio Benedito Scatena,
Fabiane Jamil Escobar,
Valdenir da Mata Garcez,
Jorge da Silva Meira,
Ervino Joao Faccioni,
Nancy Braga dos Santos,
Odivaldo Conde,
Alexandre Shiniti Shimada,
Maria Abadia Queiroz Yule,
Valéria Nascimento Yahn.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO