Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizad...Leia na coluna de hoje

Correio B

Felpuda

Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizad...

Leia a coluna deste sábado (7) e domingo (8)

Ester Figueiredo

07/03/2026 - 00h03
Continue lendo...

Sylvia Cesco - poeta de MS

"Não tenhas medo. São apenas palavras-ventania mergulhadas nas águas cristalinas dos meus infinitos provisórios”.

 

FELPUDA

Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizadas para aplicação dos autos de infração de trânsito, ou seja, não serão transformadas em “indústria de multas” e sim utilizadas na segurança pública e no acompanhamento do tráfego. Projeto neste sentido foi aprovado pela Câmara Municipal. Seguem como exceções à proposta, as autuações por radares e demais medidores de velocidade, utilizados pelos agentes de trânsito. O projeto é de autoria dos vereadores André Salineiro e Rafael Tavares.

É gente!

Em roda de conversa, antenado político “contabilizou” que no campo da direita há o ex-governador Azambuja, que é um dos candidatos ao Senado. O centro-direita tem como representante o senador Nelson Trad Filho, enquanto que a esquerda vai brigar com o deputado federal Vander Loubet e a senadora Soraya T hronicke. “Olha o tanto de gente que tem e são só duas vagas. A direita conservadora acha que só ela tem votos”. Nada mais foi dito, nem perguntado.

Avanço

Em Campo Grande, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), pesquisada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise da Fecomércio MS, avançou para 109,2 pontos em fevereiro. É o maior patamar desde abril de 2025 e mantendo-se na zona de satisfação (acima de 100 pontos). O crescimento de 2% em relação a janeiro é impulsionado pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos.

Decola

Até quarta-feira estarão abertas as inscrições para o Decola Hackathon – Missão Turismo 2026, iniciativa que desafia equipes a desenvolver soluções inovadoras voltadas ao fortalecimento do setor de eventos e turismo em Campo Grande. A promoção é do governo de MS em parceria com o Senac Hub Academy.

Mais

O recorte por renda mostra que 64,3% das famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos se sentem mais seguras em relação ao emprego do que há um ano, percentual superior ao observado entre as famílias de menor renda, em que 49,9% têm essa percepção. Ao mesmo tempo, o desemprego atinge 9,1% dos lares com renda de até 10 mínimos. O acesso ao crédito é um dos pontos de desigualdade.

Celebrando

Alegria e descontração comandaram a comemoração das sete décadas de vida da benquista Jucimara Paliera qui. Ela reuniu familiares e amigos de a a Z no Yotedy, no dia 22, para um caprichado brunch. Os cliques são de Regina Aoki.

 

 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

AGENDA CULTURAL

Fim de semana das mulheres

Programação especial do Dia Internacional da Mulher movimenta Campo Grande com arte, feiras, debates e ações de combate à violência contra a mulher

06/03/2026 09h00

Corpo feminino do Coro Lírico Cant'arte celebra a presença feminina na arte

Corpo feminino do Coro Lírico Cant'arte celebra a presença feminina na arte Divulgação

Continue Lendo...

Uma das ações mais simbólicas da semana é a mobilização em torno do Banco Vermelho, iniciativa internacional que busca denunciar o feminicídio e manter viva a memória das mulheres vítimas de violência.

Corpo feminino do Coro Lírico CantCONSCIENTIZAÇÃO Banco Vermelho - Iniciativa internacional busca denunciar e conscientizar sobre o feminicídio
Foto: Divulgação

O Banco Vermelho representa um grito coletivo contra a violência de gênero e um convite permanente à reflexão. De acordo com dados do Instituto Banco Vermelho, o Brasil está entre os países com maiores índices de assassinatos de mulheres, com um caso de feminicídio registrado a cada seis horas.

A ação integra a programação da Feira Ziriguidum, na Praça do Preto Velho, amanhã, das 16h às 22h.

Na segunda-feira, a iniciativa também chegará à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Às 10h, será inaugurado um Banco Vermelho em memória da jornalista Vanessa Ricarte, egressa do curso de Jornalismo da instituição e assassinada pelo companheiro em fevereiro de 2025.

A instalação faz parte da campanha institucional Eu Respeito, que neste mês tem como tema “Renovação”, e também integra o programa Sou Mulher UFMS, voltado à promoção da igualdade e do protagonismo feminino.

SESC

Hoje, às 15h e às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo de dança “Código Genético”, com a artista Ariane Nogueira. A apresentação propõe uma jornada afrofuturista que explora o poder simbólico das tranças e do corpo como tecnologia ancestral, conectando passado, presente e futuro por meio da dança.

Amanhã, às 16h, o espaço recebe a programação infantil com o espetáculo “Tin Dô Lê Lê”, da Trupe Teatro de Brincar. A peça convida o público a mergulhar no imaginário popular brasileiro, transformando o brincar em um caminho para encontros, memórias e celebração da infância.

Já na terça-feira, às 19h, em continuidade às celebrações do Dia da Mulher, o corpo feminino do Coro Lírico Cant’arte apresenta “O Som do Feminino”, uma celebração da presença da mulher nas várias formas de arte, uma mostra de sua sensibilidade, força criativa, expressividade e excelência estética ao longo da história.

Corpo feminino do Coro Lírico CantÓPERA “O Som do feminino” - Corpo feminino do Coro Lírico Cant’arte celebra a presença feminina na arte
Foto: Divulgação

As apresentações têm classificação livre e ingressos gratuitos, disponíveis pela plataforma Sympla.

RODA DE CONVERSA

Outro destaque da agenda cultural é a roda de conversa Fixar para Derreter: Entre Palavra e Imagem, que será realizada amanhã, às 10h, na CasaQuintal, localizada na Rua Piratininga, nº 363.

O encontro reúne a artista visual Isabê, responsável pela exposição em cartaz no espaço, e o escritor Febraro de Oliveira, autor do texto que acompanha a mostra.

A proposta é discutir o processo de criação a partir da relação entre artes visuais e literatura, explorando referências e experiências interartísticas. Após a conversa, o público poderá participar de uma visita mediada e do encerramento da exposição. Os ingressos também estão disponíveis pelo Sympla.

FEIRAS Ziriguidum

A Feira Ziriguidum realiza uma edição especial dedicada ao protagonismo feminino amanhã, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho.

O evento reúne música, arte, dança e economia criativa, destacando a força das mulheres como agentes de transformação cultural e social. Entre as atrações musicais estão apresentações de Tânia Madinha, Juci Ibanez e Erica Espíndola.

A programação inclui ainda performances artísticas e apresentações de dança do ventre com Adriele Linares e Marli Oliveira.

Feira do Panamá

No domingo, a Praça do Panamá recebe a 17ª edição da Feira do Panamá, em uma versão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A programação começa às 9h e segue até as 22h, com apresentações musicais, gastronomia, artesanato, brechós e atividades culturais para toda a família.

Entre as atrações confirmadas estão: João Paulo Pompeu (MPB); Slam Plural, competição de poesia urbana; Confraria do Som, com repertório da Jovem Guarda; Projeto Hippie, com classic rock; e Carlos Martinez e Wilson Braga, com sertanejo. O evento também contará com show de prêmios e diversas atividades culturais ao longo do dia.

Feira da Praça Bolívia

Outra opção tradicional é a Feira Cultural da Praça Bolívia, que chega à sua 232ª edição neste domingo, das 9h às 14h, no Bairro Santa Fé.

A programação celebra as mulheres empreendedoras que movimentam o espaço com artesanato, gastronomia e arte. Entre as atrações estão apresentações musicais, dança e poesia.

Um dos momentos mais aguardados será o lançamento do livro “Reflexões”, da escritora e militante social Miriam Id Souza. A obra reúne textos sobre espiritualidade, autoconhecimento e resistência.

Miriam se tornou conhecida após transformar o luto pela morte do neto Ravi, vítima de violência obstétrica em 2025, em mobilização social, por meio do movimento Justiça por Ravi, que denuncia a violência obstétrica e defende um atendimento humanizado para mulheres nos serviços de saúde.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

O Shopping Campo Grande também promove atividades especiais em alusão à data com o projeto Empodera Ela, voltado ao incentivo do empreendedorismo feminino.

A programação começou ontem e segue até o dia 31, com uma loja colaborativa que reúne produtos de artesãs regionais, incluindo saboaria artesanal, cerâmica, joias em prata, crochê, costura criativa e arranjos florais.

Amanhã, às 10h, será realizado um café da manhã especial para clientes e empreendedoras.

A programação inclui ainda a campanha de arrecadação Dignidade Menstrual, que coleta absorventes e itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Corpo feminino do Coro Lírico CantBELEZA Sephora Beauty & Play - Evento gratuito oferece aulas, experiências e ativações de marcas de beleza para as mulheres
Foto: Divulgação

No mesmo fim de semana, o shopping recebe o Sephora Beauty & Play, evento gratuito com aulas, experiências e ativações de marcas de beleza.

Outra iniciativa que destaca o protagonismo feminino acontece amanhã, às 7h30min, no Mercado Escola da UFMS.

O 2º Café da Manhã das Mulheres da Agricultura Familiar reúne produtoras, pesquisadoras e estudantes para discutir o papel das mulheres na produção de alimentos e no fortalecimento da economia local.

Com o tema “Mulheres que Alimentam o Brasil: Protagonismo Feminino na Agricultura Familiar”, o encontro inclui palestras, rodas de conversa e momentos de integração entre mulheres do campo e da academia.

PARA A CRIANÇADA

As crianças também têm opções de lazer durante o fim de semana. No Shopping Campo Grande, o parque indoor Yuup Experience reúne 22 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, jogos eletrônicos e áreas interativas.

O cinema também entra na programação com a promoção Traga o seu Balde, do Cinemark, no domingo, em que o público pode levar recipientes criativos para comprar até 10 litros de pipoca por R$ 19.

Já no Shopping Bosque dos Ipês o parque itinerante Vitinho Park entra em seu último mês de funcionamento na cidade, com brinquedos radicais como montanha-russa, Kamikaze e Crazy Dance.

FITNESS

O Dia das Mulheres também começa com atividade física no Parque dos Poderes. O evento Malolo em Movimento pelas Mulheres será realizado às 7h, no Malolo Quiosque, na Rua Imbé, nº 544, com corrida de
5 km, caminhada de 3 km e ações voltadas à saúde e ao bem-estar feminino.

A programação inclui degustações saudáveis, sorteios, brindes e experiências de beleza, incentivando hábitos saudáveis como forma de celebrar a data.

Felpuda

O governador Eduardo Riedel começou a "varrer" do caminho "entulhos de...

Leia na coluna desta sexta-feira (6)

06/03/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

"Por fora, já desistiu. Por dentro, sempre descobre alguma desculpa para recomeçar”.

 

FELPUDA

O governador Eduardo Riedel começou a “varrer” do caminho “entulhos de dúvidas” sobre seu posicionamento quanto à disputa da Presidência da República. A órgão de imprensa nacional disse em alto e bom som, para ecoar aqui, ali, lá e alhures, que votará no adversário de Lula. Essa sua manifestação a, praticamente, sete meses das eleições gerais serve também como recado para alguns setores descontentes, de que seu grupo está “afinado e uniformizado” como time da direita e que vai buscar a reeleição nesse campo. Com torcida e tudo.

Diálogo

 Jogada

Alguns parlamentares têm dito que nesse ano eleitoral vem ocorrendo “fenômeno político” até então impensado: um bolsonarista raiz fazendo dobradinha com a esquerda radical na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Mais

Segundo eles, nos ataques do deputado João Henrique Catan (PL), da direita conservadora, ao governador Eduardo Riedel, o trio esquerdista de parlamentares entra em cena para ajudar “a bater”. Dizem que entre eles, a situação é “ele levanta bola, os outros chutam”.

DiálogoFabiana Caminha com os pais Luciana e Fábio, e com o irmão Lucas. Ela colou grau em Jornalismo e Comunição Social pela PUC de São Paulo.

Pingos nos is

A reunião do ex-governador Reinaldo Azambuja com o presidenciável Flávio Bolsonaro, no dia 4, não foi mero encontro para tomarem um cafezinho. Ainda mais com a presença do governador Eduardo Riedel, de Waldemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e do senador Rogério Marinho. Afinal, como ensina a Terceira Lei de Newton, para toda ação há uma reação. Simples, assim...

0 x 0

Depois do encontro, Reinaldo Azambuja saiu “vitaminado” com respaldo do presidenciável e, entre outras coisas, declarou: “Ter o apoio do presidente Bolsonaro é muito bom, mas precisa ter resultado, ter votos e, portanto, só em julho sairá a definição dos candidatos do PL ao Senado Federal no Estado”. Foi um recado no estilo “quem ouvir, favor avisar”. Afirmou também que os nomes de Pollon e de Gianni Nogueira continuam no páreo, assim como os dele e do Capitão Contar.

Craque

O presidenciável Flávio Bolsonaro fez questão de deixar claro que a aliança é com Azambuja e Riedel. Disse que o governador faz “um trabalho excepcional em MS e que Azambuja é um craque que está aqui para reforçar o nosso time”. Na prática, isso significa que não existem outros interlocutores para conduzirem ou tentar influenciar o processo das articulações que serão sacramentadas até as convenções, em julho. Nos bastidores, há informação que aliança para uma das vagas não está descartada.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

