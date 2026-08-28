Campo Grande e Bonito têm programação diversificada entre hoje e domingo, com muita música

O último fim de semana deste mês chega com uma programação cultural diversificada em Mato Grosso do Sul. Entre hoje e domingo, Campo Grande e Bonito recebem atrações para diferentes públicos e interesses, reunindo música, teatro, literatura, cinema, arte urbana, atividades infantis e experiências culturais.
Confira os principais destaques da agenda cultural deste fim de semana.
MÚSICA
Um dos principais destaques musicais do fim de semana em Campo Grande será a apresentação dos Titãs, que acontece amanhã, no Bosque Expo, durante o Araruna Fest 2026. A banda chega à Capital com a turnê “Cabeça Dinossauro 40 Anos”, dedicada ao álbum lançado em 1986 e considerado um dos trabalhos mais importantes do rock brasileiro.
Os portões serão abertos às 19h e a programação começa às 20h. No repertório, o público poderá ouvir as 13 faixas de “Cabeça Dinossauro”, além de músicas de outras fases da trajetória do grupo.
Em Bonito, a música ganha espaço em diferentes formatos. O Festival de Inverno, que chega à 25ª edição, hoje tem Léo Foguete como uma das atrações, com show marcado para as 22h30min, no Palco Lua.
Amanhã, também às 22h30min, será a vez de Seu Jorge subir ao palco principal. Os dois shows integram a programação gratuita do festival, que reúne música, teatro, dança, artes visuais, cinema, artesanato e atrações para o público infantil.
A música de concerto também está entre as opções. Hoje, às 18h, a Capela Sagrada Família recebe o concerto de abertura da Catedral Erudita, dedicado a Antonio Vivaldi.
Um dos momentos especiais da apresentação será o encontro entre Brenner Rozales e Samuel Castanheira, de 11 anos. Brenner construiu carreira com experiências no Brasil e no exterior, enquanto Samuel iniciou os estudos de violino aos 5 anos. Os dois interpretam juntos o “Concerto para Dois Violinos em Lá Menor, RV 522”.
O programa apresenta diferentes facetas da produção de Vivaldi e reúne ainda os solistas Philip Andara, Bianca Danzi e Jardel Tartari.
MEMÓRIAS DA FERROVIA
As histórias da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil também ganham uma nova forma de acesso neste fim de semana. Amanhã, às 19h, o Museu de Arte Urbana – Casa Amarela encerra o projeto Histórias do Trecho: Locomotivas de Histórias com o lançamento de uma plataforma digital e a exibição de vídeos.
O site museucasamarela.org reunirá acervo, imagens, registros audiovisuais, informações sobre a programação do espaço e conteúdos relacionados à conservação da memória e da identidade da antiga vila ferroviária.
A programação começa às 19h, com o lançamento do site. Às 19h30min, serão exibidos vídeos produzidos por Lu Tanno e narrados pela escritora e arteterapeuta Tatiana De Conto. O material apresenta histórias de ferroviários, familiares, artistas e outros personagens ligados à estrada de ferro Noroeste do Brasil em Campo Grande.
A iniciativa amplia a experiência dos 41 murais que formam a galeria de arte urbana instalada na antiga estação ferroviária. Durante o projeto, 15 histórias foram selecionadas para ganhar registros audiovisuais. A intenção agora é de aproximar esses relatos das próprias pinturas.
Para isso, QR codes serão instalados próximos às obras. Assim, o visitante poderá apontar o celular para acessar os vídeos e conhecer as histórias relacionadas a cada mural.
TEATRO
O Teatro Glauce Rocha recebe hoje, às 19h, o espetáculo “O Desafio de Ser Feliz”, apresentado por mais de 130 participantes do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros.
Com idades entre 60 e 93 anos, os participantes sobem ao palco em uma montagem que combina teatro, dança, coral e tai chi chuan. A apresentação tem entrada gratuita e foi preparada como uma homenagem ao aniversário de 127 anos de Campo Grande.
A história começa durante o velório de uma pessoa querida. Enquanto amigas se reúnem para a despedida, elas recebem uma surpresa: uma viagem de cruzeiro. A partir desse momento, a narrativa passa a acompanhar uma jornada de descobertas, reencontros e reflexões sobre felicidade, amizade e recomeços.
LITERATURA
Para quem prefere uma programação literária, o Clube Sesc de Leitura promove amanhã, às 14h, um encontro no foyer do Sesc Teatro Prosa.
O debate será dedicado ao romance “Detalhe Menor”, da escritora palestina Adania Shibli. Publicado originalmente em 2017 e lançado no Brasil em 2021, o livro é dividido em duas partes e apresenta histórias de mulheres situadas em períodos diferentes, tendo como pano de fundo os conflitos entre Israel e Palestina.
A obra aborda violência, memória, guerra e as consequências dos conflitos sobre pessoas comuns. A narrativa acompanha, primeiro, uma menina em 1949 e, depois, uma mulher nos anos 2010, estabelecendo conexões entre diferentes momentos históricos.
O encontro pretende discutir tanto os aspectos literários da obra quanto as questões sociais e humanitárias presentes na narrativa.
A participação é aberta ao público e não é necessário ter concluído a leitura do livro para participar. Dessa forma, o encontro também pode ser uma oportunidade para quem deseja conhecer a obra a partir da conversa com outros leitores.
CINEMA
As salas de cinema também oferecem uma opção para quem procura um programa cultural durante o fim de semana. Entre os destaques da programação do Shopping Campo Grande está o retorno de “Akira” às telonas, em uma versão remasterizada em 4K.
Lançado originalmente em 1988, o filme se passa em Neo Tóquio, cidade reconstruída depois de uma explosão destruir a capital japonesa. A história acompanha Kaneda e Tetsuo, amigos que fazem parte de uma gangue de motociclistas.
A vida dos dois muda quando Tetsuo entra em contato com Takashi, uma criança com poderes que havia fugido de um hospital onde era mantida como cobaia. Depois do encontro, o personagem passa a desenvolver habilidades extraordinárias e acaba envolvido em uma trama que mistura ficção científica, ação e questionamentos sobre poder e tecnologia.
“Akira” tem classificação indicativa de 14 anos. Os horários das sessões devem ser consultados diretamente na programação do cinema.
Outra opção é “Coyote vs. Acme”, que leva para as telas o conhecido personagem dos desenhos animados. Na história, Wile E. Coyote decide enfrentar a empresa Acme, responsável pelos equipamentos utilizados em suas fracassadas tentativas de capturar o Papa-Léguas. A produção tem classificação indicativa de 6 anos.
PROGRAMAÇÃO INFANTIL
Este domingo será especialmente movimentado para as famílias com crianças pequenas. O Bosque dos Ipês realiza mais uma edição do Teatro no Bosque, com programação gratuita voltada à primeira infância.
Às 16h, Edu, do Teatro de Brincar, apresenta “O Mistério da Fruta Amarela e Outras Histórias”, espetáculo indicado para crianças de zero a 5 anos.
A trama acontece durante um período de seca, quando surge uma árvore cheia de frutas amarelas. O problema é que os animais não sabem o nome da fruta e, por isso, não conseguem prová-la. A partir daí, começa uma aventura para desvendar o mistério.
A história inclui ainda uma bruxa mal-humorada e utiliza contação de histórias e brincadeiras para estimular a imaginação e a interação entre crianças e familiares.
Às 16h40min, a programação continua com a oficina Eu e Meu Nome, conduzida pelo artista Rafael Mareco. A atividade mostra às crianças como as letras podem ser transformadas em desenhos.
Os participantes serão estimulados a criar letras ilustradas e representar, por meio da produção artística, a percepção que têm de si mesmos. Ao fim, cada criança poderá levar para casa um cartaz com o próprio nome ou uma palavra favorita.
A entrada é gratuita, mas é necessário realizar inscrição antecipada, pois as vagas são limitadas.
EM BONITO
O Festival de Inverno de Bonito segue até domingo com uma programação que ocupa diferentes espaços da cidade. Além dos grandes shows, o Sesc-MS participa do evento com atrações de música, dança, teatro, recreação e atividades para crianças.
Hoje, a programação da instituição inclui recreação, apresentações do Sexteto Sesc e da Dança Sesc, além de outras atrações. À noite, a Orquestra Jovem Sesc-MS se apresenta no Palco Lua.
Amanhã, o público poderá acompanhar o Sexteto Sesc, a Dança Sesc, a Cia. Tango VIP e a cantora Angelique.
No domingo, último dia do festival, o Sexteto Sesc e a Dança Sesc participam da programação, seguidos pela apresentação musical de Elvis e Adriano.