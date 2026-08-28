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Campo Grande e Bonito têm programação diversificada entre hoje e domingo, com muita música

Campo Grande e Bonito têm programação diversificada entre hoje e domingo, com shows, espetáculos, cinema, debates, atividades infantis e atrações gratuitas

Mariana Piell

Mariana Piell

28/08/2026 - 08h30
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O último fim de semana deste mês chega com uma programação cultural diversificada em Mato Grosso do Sul. Entre hoje e domingo, Campo Grande e Bonito recebem atrações para diferentes públicos e interesses, reunindo música, teatro, literatura, cinema, arte urbana, atividades infantis e experiências culturais.
Confira os principais destaques da agenda cultural deste fim de semana.

MÚSICA

Um dos principais destaques musicais do fim de semana em Campo Grande será a apresentação dos Titãs, que acontece amanhã, no Bosque Expo, durante o Araruna Fest 2026. A banda chega à Capital com a turnê “Cabeça Dinossauro 40 Anos”, dedicada ao álbum lançado em 1986 e considerado um dos trabalhos mais importantes do rock brasileiro.

Os portões serão abertos às 19h e a programação começa às 20h. No repertório, o público poderá ouvir as 13 faixas de “Cabeça Dinossauro”, além de músicas de outras fases da trajetória do grupo.

Em Bonito, a música ganha espaço em diferentes formatos. O Festival de Inverno, que chega à 25ª edição, hoje tem Léo Foguete como uma das atrações, com show marcado para as 22h30min, no Palco Lua.

Uma das grandes vozes da MPB sobe ao palco amanhã, no Festival de Inverno de BonitoUma das grandes vozes da MPB sobe ao palco amanhã, no Festival de Inverno de Bonito - Foto: Divulgação

Amanhã, também às 22h30min, será a vez de Seu Jorge subir ao palco principal. Os dois shows integram a programação gratuita do festival, que reúne música, teatro, dança, artes visuais, cinema, artesanato e atrações para o público infantil.

A música de concerto também está entre as opções. Hoje, às 18h, a Capela Sagrada Família recebe o concerto de abertura da Catedral Erudita, dedicado a Antonio Vivaldi.

Um dos momentos especiais da apresentação será o encontro entre Brenner Rozales e Samuel Castanheira, de 11 anos. Brenner construiu carreira com experiências no Brasil e no exterior, enquanto Samuel iniciou os estudos de violino aos 5 anos. Os dois interpretam juntos o “Concerto para Dois Violinos em Lá Menor, RV 522”.

O programa apresenta diferentes facetas da produção de Vivaldi e reúne ainda os solistas Philip Andara, Bianca Danzi e Jardel Tartari.

MEMÓRIAS DA FERROVIA

As histórias da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil também ganham uma nova forma de acesso neste fim de semana. Amanhã, às 19h, o Museu de Arte Urbana – Casa Amarela encerra o projeto Histórias do Trecho: Locomotivas de Histórias com o lançamento de uma plataforma digital e a exibição de vídeos.

O site museucasamarela.org reunirá acervo, imagens, registros audiovisuais, informações sobre a programação do espaço e conteúdos relacionados à conservação da memória e da identidade da antiga vila ferroviária.

A programação começa às 19h, com o lançamento do site. Às 19h30min, serão exibidos vídeos produzidos por Lu Tanno e narrados pela escritora e arteterapeuta Tatiana De Conto. O material apresenta histórias de ferroviários, familiares, artistas e outros personagens ligados à estrada de ferro Noroeste do Brasil em Campo Grande.

A iniciativa amplia a experiência dos 41 murais que formam a galeria de arte urbana instalada na antiga estação ferroviária. Durante o projeto, 15 histórias foram selecionadas para ganhar registros audiovisuais. A intenção agora é de aproximar esses relatos das próprias pinturas.

Para isso, QR codes serão instalados próximos às obras. Assim, o visitante poderá apontar o celular para acessar os vídeos e conhecer as histórias relacionadas a cada mural.

TEATRO

O Teatro Glauce Rocha recebe hoje, às 19h, o espetáculo “O Desafio de Ser Feliz”, apresentado por mais de 130 participantes do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros.

Com idades entre 60 e 93 anos, os participantes sobem ao palco em uma montagem que combina teatro, dança, coral e tai chi chuan. A apresentação tem entrada gratuita e foi preparada como uma homenagem ao aniversário de 127 anos de Campo Grande.

A história começa durante o velório de uma pessoa querida. Enquanto amigas se reúnem para a despedida, elas recebem uma surpresa: uma viagem de cruzeiro. A partir desse momento, a narrativa passa a acompanhar uma jornada de descobertas, reencontros e reflexões sobre felicidade, amizade e recomeços.

LITERATURA

Para quem prefere uma programação literária, o Clube Sesc de Leitura promove amanhã, às 14h, um encontro no foyer do Sesc Teatro Prosa.

O debate será dedicado ao romance “Detalhe Menor”, da escritora palestina Adania Shibli. Publicado originalmente em 2017 e lançado no Brasil em 2021, o livro é dividido em duas partes e apresenta histórias de mulheres situadas em períodos diferentes, tendo como pano de fundo os conflitos entre Israel e Palestina.

A obra aborda violência, memória, guerra e as consequências dos conflitos sobre pessoas comuns. A narrativa acompanha, primeiro, uma menina em 1949 e, depois, uma mulher nos anos 2010, estabelecendo conexões entre diferentes momentos históricos.

O encontro pretende discutir tanto os aspectos literários da obra quanto as questões sociais e humanitárias presentes na narrativa.

A participação é aberta ao público e não é necessário ter concluído a leitura do livro para participar. Dessa forma, o encontro também pode ser uma oportunidade para quem deseja conhecer a obra a partir da conversa com outros leitores.

CINEMA

As salas de cinema também oferecem uma opção para quem procura um programa cultural durante o fim de semana. Entre os destaques da programação do Shopping Campo Grande está o retorno de “Akira” às telonas, em uma versão remasterizada em 4K.

Lançado originalmente em 1988, o filme se passa em Neo Tóquio, cidade reconstruída depois de uma explosão destruir a capital japonesa. A história acompanha Kaneda e Tetsuo, amigos que fazem parte de uma gangue de motociclistas.

A vida dos dois muda quando Tetsuo entra em contato com Takashi, uma criança com poderes que havia fugido de um hospital onde era mantida como cobaia. Depois do encontro, o personagem passa a desenvolver habilidades extraordinárias e acaba envolvido em uma trama que mistura ficção científica, ação e questionamentos sobre poder e tecnologia.

“Akira” tem classificação indicativa de 14 anos. Os horários das sessões devem ser consultados diretamente na programação do cinema.

Outra opção é “Coyote vs. Acme”, que leva para as telas o conhecido personagem dos desenhos animados. Na história, Wile E. Coyote decide enfrentar a empresa Acme, responsável pelos equipamentos utilizados em suas fracassadas tentativas de capturar o Papa-Léguas. A produção tem classificação indicativa de 6 anos.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Este domingo será especialmente movimentado para as famílias com crianças pequenas. O Bosque dos Ipês realiza mais uma edição do Teatro no Bosque, com programação gratuita voltada à primeira infância.

Às 16h, Edu, do Teatro de Brincar, apresenta “O Mistério da Fruta Amarela e Outras Histórias”, espetáculo indicado para crianças de zero a 5 anos.

A trama acontece durante um período de seca, quando surge uma árvore cheia de frutas amarelas. O problema é que os animais não sabem o nome da fruta e, por isso, não conseguem prová-la. A partir daí, começa uma aventura para desvendar o mistério.

A história inclui ainda uma bruxa mal-humorada e utiliza contação de histórias e brincadeiras para estimular a imaginação e a interação entre crianças e familiares.

Às 16h40min, a programação continua com a oficina Eu e Meu Nome, conduzida pelo artista Rafael Mareco. A atividade mostra às crianças como as letras podem ser transformadas em desenhos.

Os participantes serão estimulados a criar letras ilustradas e representar, por meio da produção artística, a percepção que têm de si mesmos. Ao fim, cada criança poderá levar para casa um cartaz com o próprio nome ou uma palavra favorita.

A entrada é gratuita, mas é necessário realizar inscrição antecipada, pois as vagas são limitadas.

EM BONITO

O Festival de Inverno de Bonito segue até domingo com uma programação que ocupa diferentes espaços da cidade. Além dos grandes shows, o Sesc-MS participa do evento com atrações de música, dança, teatro, recreação e atividades para crianças.

Hoje, a programação da instituição inclui recreação, apresentações do Sexteto Sesc e da Dança Sesc, além de outras atrações. À noite, a Orquestra Jovem Sesc-MS se apresenta no Palco Lua.

Amanhã, o público poderá acompanhar o Sexteto Sesc, a Dança Sesc, a Cia. Tango VIP e a cantora Angelique.

No domingo, último dia do festival, o Sexteto Sesc e a Dança Sesc participam da programação, seguidos pela apresentação musical de Elvis e Adriano.

Diálogo

Conforme o Diálogo antecipou há dias, "fantasmas" de outrora começam... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (27)

27/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Lya Luft - Escritora brasileira

Que a gente se divirta sem se matar, que ame sem se contaminar, que aprenda sem se enganar, que viva sem se vender”.

FELPUDA 

Conforme o Diálogo antecipou há dias, “fantasmas” de outrora começam a assombrar alguns candidatos nestas eleições. Milagrosamente, fatos que estavam parados há anos viraram o “must” do momento e passaram a frequentar rodas políticas e bastidores de campanha. Tem gente querendo esconder até coleção de gibis, com medo de que adversários encontrem algum exemplar capaz de ser usado contra suas pretensões eleitorais. Há casos que remontam a mais de dez anos e que, curiosamente, foram guardados para reaparecer justamente agora. Estranhíssimo...

DiálogoFoto: Divulgação

O Comando Militar do Oeste (CMO) promoverá, no próximo sábado (29), o evento “Soldado por um Dia”, das 9h às 16h, no Campo de Parada do 9º Gpt Log, na Avenida Duque de Caxias. Aberta ao público e com entrada gratuita, a programação terá demonstrações de salto de paraquedas, rapel a partir de helicópteros e apresentação dos Cães de Guerra. O público poderá ainda visitar exposições de materiais e equipamentos militares, carros antigos, além de participar de atividades com motoclubes. Também acontecerão apresentações musicais e haverá espaço recreativo para crianças e praça de alimentação. Profissionais de saúde do Exército oferecerão orientações médicas e odontológicas gratuitas. A iniciativa permite à população conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro. Durante o evento, receberão doações voluntárias de alimentos não perecíveis, que serão repassadas para instituições beneficentes.

Diálogo Maria Elisa Naglis, que hoje completa 80 bem vividos anos - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Dra. Sheila Kruger Carvalho - Foto: Arquivo Pessoal

Saia-justa

A recente operação da Polícia Federal colocou a vice-prefeita Camila Nascimento de Oliveira em situação politicamente delicada. Até então, ela figurava, em tese, entre as poucas opções da prefeita Adriane Lopes  para eventual sucessão em 2028. Agora, terá de explicar os fatos, e principalmente trabalhar para preservar seu capital eleitoral. Em política, uma investigação pode transformar uma promessa de futuro em dor de cabeça presente.

Subindo

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ampliou a vantagem na disputa pelas duas vagas de MS no Senado. Segundo o quarto levantamento do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), contratado pelo Correio do Estado, a média do primeiro e do segundo votos estimulados subiu de 18,18%, em março, para 23,02% em agosto. O levantamento ouviu 784 eleitores de 17 municípios entre os dias 19 e 23 de agosto.

Desenho

O crescimento de Azambuja ampliou a distância para o Capitão Contar, segundo colocado na média dos dois votos para o Senado. Contar tinha 17,16% em março e aparece agora com 17,09%, praticamente estável no período. A diferença entre os dois candidatos, que era de apenas 1,02 ponto percentual no início da série, chegou a 5,93 pontos em agosto. A corrida pelas duas cadeiras, portanto, começa mostrar um desenho mais definido e que deverá ser predominante, porque até então não surgiu nenhum “fato novo”.

ANIVERSARIANTES 

  • Maria Elisa Naglis, 
  • Marisa Corrêa Machado Koim, 
  • Georgia Andrea Azambuja 
  • de Almeida Zahran,
  • Dr. Alex Bortotto Garcia, 
  • Jacy Corrêa Curado, 
  • Maria Ferreira Bonfim,
  • André Luiz Trindade Neves,
  • Roberto de Carvalho Morel,
  • Douglas Silva,
  • Cicero Aparecido Barbosa,
  • José Ogeda,
  • Augusto Jorge Bacha,
  • Luiz Carlos Alencar Filho,
  • Sandra Cristina Chinem Tanaka, 
  • Humberto Rodrigues de Oliveira,
  • Rui Guinossi,
  • Dirceu Antonio dos Santos,
  • Carlos Stefanello,
  • Leila Miranda,
  • Celso Luiz da Silva Vargas, 
  • Samuel Antonio Figueira Ferreira,
  • Jamil El Kadri,
  • Rodrigo Palhano de Figueiredo,
  • Dr. Lúcio Mário da Cruz Bulhões,
  • Antônio Falcão Alves, 
  • Sebastião Aparecido de Souza,
  • José Vieira de Camargo,
  • Fábio de Matos Pereira,
  • Fernando Zanão,
  • Antonio Marcelo Lins de Araujo,
  • Marleno de Oliveira,
  • Andrea Simões,
  • Albertina da Costa,
  • Carlos Henrique Rocha Goulart,
  • Elza de Oliveira Maia,
  • Clóvis Fronza Fontana, 
  • Nilson Tadano,
  • Olga Diola Sacaramal,
  • Fátima Bezerra,
  • Ana Edite Delgado de Oliveira,
  • Maria Ângela de Oliveira,
  • Raimunda Maria Azevedo da Luz,
  • Mário Luiz Corrêa Gomes,
  • João Oliveira Rodi,
  • Manoel Carneiro de Souza,
  • Dr. César Giovani Conte, 
  • Luiz Henrique Rebechi,
  • Márcia Maria da Fonseca,
  • Neuza Seico Kikuchi Kaneki, 
  • Deusa Amaral Damore,
  • José Flores de Arruda,
  • Ana Lúcia dos Santos Fernandes,
  • Luiz Carlos Ferreira,
  • José Leopoldo Almoas Blans,
  • Maria Eulídia Cardoso,
  • José Antônio Lima,
  • Paulo Henrique Rodrigues,
  • Joracy Lopes Pereira,
  • Heloisa da Costa Marques,
  • Ivete Eulália Duarte,
  • Paulo Luiz Araciro,
  • Décio Aredes,
  • Marco Antônio Rocha,
  • Pedro Moreno Rafael,
  • Seleny Ruth Machado,
  • Nilton do Carmo Salles,
  • Clediso Maciel Tavares,
  • Raimundo Nonato de Freitas,
  • Dr. Iuri Nicolai de Souza Weinmann, 
  • Manoela Gomes Secco Thomé, 
  • Liliane Vanzella Dodero,
  • Rosa Maria Nogueira do Amaral,
  • Nilva Maria Arsamendes de Moraes,
  • Alexsandra Lopes Novaes,
  • Jeferson Rosa Dias, 
  • Creso Neves Brandão,
  • Maria de Fátima Santana Belchior, 
  • Eber Vicente,
  • Abadia Leda Prence,
  • Fabrício Flôres Grubert,
  • Luiz Carlos Bento Junior,
  • Gislaine Araújo da Silva,
  • Ana Paula Vareiro Assunção,
  • Eloir José Couto da Silva, 
  • Maiara Sorrilha de Moraes,
  • Joatan Loureiro da Silva,
  • Eulália Pau Ferro Leite,
  • Júlio César Valcanaia Ferreira,
  • Willian Ricardo Baraldi Borro,
  • Lilian Márcia Lopes Paliarin,
  • Ana Karyna Armoa Nagata,
  • Andrea Oshiro Shinzato,
  • José Ronaldo Bellini,
  • Laís Arruda Fontolan, 
  • Tayse Cavalcante Trindade,
  • Giane Maria Dolenkei Pilati,
  • Regina Kerkebe Canniellini,
  • Patrício Phellipe Bento Saraiva,
  • Eva Brounel,
  • Carolina Maria Neves Andrade,
  • Lizianne Torres Reis,
  • Renata Cardoso Lima,
  • Ruy Cézar Ferreira de Moraes, 
  • Luiz Nelson Lot,
  • Maria Carmem da Silva Corrêa,
  • Paul Oserow,
  • Rafaela Tiyano Dichoff Kasai,
  • Sandra Regina de Oliveira 
  • Merlotti,
  • Luana Carneiro de Romero,
  • Anderson Leandro Monteiro.

Colaborou com Tatyane Gameiro

CULTURA

Festival de Inverno de Bonito começa nesta quarta; veja o que abre a programação

Evento segue até domingo (30) e terá Ferrugem, Léo Foguete e Seu Jorge entre os principais shows

26/08/2026 11h30

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Festival de Inverno de Bonito começa nesta quarta-feira (26)

Festival de Inverno de Bonito começa nesta quarta-feira (26) Divulgação

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Começa nesta quarta-feira (26) o Festival de Inverno de Bonito (FIB) 2026, que durante cinco dias terá apresentações e atividades por diferentes pontos da cidade. A abertura oficial será às 20h, no Palco Sol, mas a programação começa às 15h e avança pela madrugada.

O primeiro dia entretanto, não terá nenhuma das três principais atrações nacionais do festival. Ferrugem, Léo Foguete e Seu Jorge ficam para os dias seguintes. Nesta quarta, o público terá principalmente artistas de Mato Grosso do Sul, cortejo, teatro, dança e apresentações musicais.

A primeira atividade está marcada para as 15h, na Escola Municipal Vitalina Vargas Machado, com a contação da história “Zeca Bigode e Tio Manoel”, de Melina Melgar. A partir das 16h, espaços como O Guardado, Casa Espiral e Casa da Memória Raida recebem atividades do roteiro cultural.

O movimento aumenta no fim da tarde. Às 17h30, o Projeto Garoto Cidadão apresenta “Os Saltimbancos”, no Palco Sol. No mesmo horário, sai da Prefeitura Municipal o cortejo que marca a abertura do festival, acompanhado pela Banda Municipal de Bonito “Som das Águas de Bonito” e balizas.

Na Praça da Liberdade, haverá live painting com Anelise Godoy das 17h às 22h. O espaço também concentra, a partir das 18h, o Lounge Geek-Literário e os estandes de artesanato de Mato Grosso do Sul, de Bonito e dos povos originários.

Abertura às 20h

A cerimônia oficial está prevista para as 20h, no Palco Sol. Antes, às 18h30, o Balé Municipal de Bonito e a Cia. Juvenil de Bonito apresentam o espetáculo “Luma”.

Depois da abertura, o Corpo de Dança Sesc MS apresenta “Te Amo”, às 20h30. No Palco Lua, DJ Mixxel toca a partir do mesmo horário e, às 21h, entra a Orquestra Jovem Sesc MS.

A programação segue com Karla Coronel, às 21h10, no Palco Sesc Estrela, e com a Cia. Selma Azambuja, que apresenta “Diálogo”, às 21h40, no Palco Sol.

Às 22h, o Grupo Municipal de Porto Murtinho apresenta o Touro Encantado. O show Canta Bonito começa às 22h30 e DJ Fred Canhão fecha a programação do Palco Lua, a partir das 23h30.

Shows principais

 Ferrugem está na programação de quinta-feira (27), com apresentação prevista para as 22h30, no Palco Lua.

Na sexta-feira (28), quem ocupa o mesmo palco e horário é Léo Foguete. A programação do dia também inclui atrações locais e regionais, apresentações de dança, teatro, DJs e atividades espalhadas por diferentes espaços de Bonito.

Seu Jorge é a principal atração musical de sábado (29). O cantor tem show previsto para começar às 22h30, também no Palco Lua.

O festival termina no domingo (30). Entre as atrações previstas para o último dia está a dupla Humberto e Ronaldo, com show das 21h30 às 23h.

Além dos shows, a programação dos cinco dias inclui atividades de gastronomia, artesanato, moda, literatura, cultura geek, dança, circo e artes visuais.

A identidade desta edição usa o udu-de-coroa-azul e o conceito “A Arte que Voa Alto, Pousa em Bonito”.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

  • 15h – Contação de história “Zeca Bigode e Tio Manoel”
  • 16h – Início das atividades do roteiro cultural
  • 17h – Live painting com Anelise Godoy
  • 17h30 – “Os Saltimbancos”, no Palco Sol
  • 17h30 – Cortejo de abertura, com saída da Prefeitura
  • 18h – Abertura do Lounge Geek-Literário e espaços de artesanato
  • 18h30 – Espetáculo “Luma”
  • 20h – Abertura oficial
  • 20h30 – Espetáculo “Te Amo” e DJ Mixxel
  • 21h – Orquestra Jovem Sesc MS
  • 21h10 – Karla Coronel
  • 21h40 – Espetáculo “Diálogo”
  • 22h – Touro Encantado
  • 22h30 – Canta Bonito
  • 23h30 – DJ Fred Canhão
     

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