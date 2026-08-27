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Diálogo

Conforme o Diálogo antecipou há dias, "fantasmas" de outrora começam... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (27)

Ester Figueiredo

27/08/2026 - 00h02
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Lya Luft - Escritora brasileira

Que a gente se divirta sem se matar, que ame sem se contaminar, que aprenda sem se enganar, que viva sem se vender”.

FELPUDA 

Conforme o Diálogo antecipou há dias, “fantasmas” de outrora começam a assombrar alguns candidatos nestas eleições. Milagrosamente, fatos que estavam parados há anos viraram o “must” do momento e passaram a frequentar rodas políticas e bastidores de campanha. Tem gente querendo esconder até coleção de gibis, com medo de que adversários encontrem algum exemplar capaz de ser usado contra suas pretensões eleitorais. Há casos que remontam a mais de dez anos e que, curiosamente, foram guardados para reaparecer justamente agora. Estranhíssimo...

Foto: Divulgação

O Comando Militar do Oeste (CMO) promoverá, no próximo sábado (29), o evento “Soldado por um Dia”, das 9h às 16h, no Campo de Parada do 9º Gpt Log, na Avenida Duque de Caxias. Aberta ao público e com entrada gratuita, a programação terá demonstrações de salto de paraquedas, rapel a partir de helicópteros e apresentação dos Cães de Guerra. O público poderá ainda visitar exposições de materiais e equipamentos militares, carros antigos, além de participar de atividades com motoclubes. Também acontecerão apresentações musicais e haverá espaço recreativo para crianças e praça de alimentação. Profissionais de saúde do Exército oferecerão orientações médicas e odontológicas gratuitas. A iniciativa permite à população conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro. Durante o evento, receberão doações voluntárias de alimentos não perecíveis, que serão repassadas para instituições beneficentes.

Maria Elisa Naglis, que hoje completa 80 bem vividos anos Maria Elisa Naglis, que hoje completa 80 bem vividos anos - Foto: Arquivo Pessoal

 

Dra. Sheila Kruger Carvalho Dra. Sheila Kruger Carvalho - Foto: Arquivo Pessoal

Saia-justa

A recente operação da Polícia Federal colocou a vice-prefeita Camila Nascimento de Oliveira em situação politicamente delicada. Até então, ela figurava, em tese, entre as poucas opções da prefeita Adriane Lopes  para eventual sucessão em 2028. Agora, terá de explicar os fatos, e principalmente trabalhar para preservar seu capital eleitoral. Em política, uma investigação pode transformar uma promessa de futuro em dor de cabeça presente.

Subindo

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ampliou a vantagem na disputa pelas duas vagas de MS no Senado. Segundo o quarto levantamento do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), contratado pelo Correio do Estado, a média do primeiro e do segundo votos estimulados subiu de 18,18%, em março, para 23,02% em agosto. O levantamento ouviu 784 eleitores de 17 municípios entre os dias 19 e 23 de agosto.

Desenho

O crescimento de Azambuja ampliou a distância para o Capitão Contar, segundo colocado na média dos dois votos para o Senado. Contar tinha 17,16% em março e aparece agora com 17,09%, praticamente estável no período. A diferença entre os dois candidatos, que era de apenas 1,02 ponto percentual no início da série, chegou a 5,93 pontos em agosto. A corrida pelas duas cadeiras, portanto, começa mostrar um desenho mais definido e que deverá ser predominante, porque até então não surgiu nenhum “fato novo”.

ANIVERSARIANTES 

  • Maria Elisa Naglis, 
  • Marisa Corrêa Machado Koim, 
  • Georgia Andrea Azambuja 
  • de Almeida Zahran,
  • Dr. Alex Bortotto Garcia, 
  • Jacy Corrêa Curado, 
  • Maria Ferreira Bonfim,
  • André Luiz Trindade Neves,
  • Roberto de Carvalho Morel,
  • Douglas Silva,
  • Cicero Aparecido Barbosa,
  • José Ogeda,
  • Augusto Jorge Bacha,
  • Luiz Carlos Alencar Filho,
  • Sandra Cristina Chinem Tanaka, 
  • Humberto Rodrigues de Oliveira,
  • Rui Guinossi,
  • Dirceu Antonio dos Santos,
  • Carlos Stefanello,
  • Leila Miranda,
  • Celso Luiz da Silva Vargas, 
  • Samuel Antonio Figueira Ferreira,
  • Jamil El Kadri,
  • Rodrigo Palhano de Figueiredo,
  • Dr. Lúcio Mário da Cruz Bulhões,
  • Antônio Falcão Alves, 
  • Sebastião Aparecido de Souza,
  • José Vieira de Camargo,
  • Fábio de Matos Pereira,
  • Fernando Zanão,
  • Antonio Marcelo Lins de Araujo,
  • Marleno de Oliveira,
  • Andrea Simões,
  • Albertina da Costa,
  • Carlos Henrique Rocha Goulart,
  • Elza de Oliveira Maia,
  • Clóvis Fronza Fontana, 
  • Nilson Tadano,
  • Olga Diola Sacaramal,
  • Fátima Bezerra,
  • Ana Edite Delgado de Oliveira,
  • Maria Ângela de Oliveira,
  • Raimunda Maria Azevedo da Luz,
  • Mário Luiz Corrêa Gomes,
  • João Oliveira Rodi,
  • Manoel Carneiro de Souza,
  • Dr. César Giovani Conte, 
  • Luiz Henrique Rebechi,
  • Márcia Maria da Fonseca,
  • Neuza Seico Kikuchi Kaneki, 
  • Deusa Amaral Damore,
  • José Flores de Arruda,
  • Ana Lúcia dos Santos Fernandes,
  • Luiz Carlos Ferreira,
  • José Leopoldo Almoas Blans,
  • Maria Eulídia Cardoso,
  • José Antônio Lima,
  • Paulo Henrique Rodrigues,
  • Joracy Lopes Pereira,
  • Heloisa da Costa Marques,
  • Ivete Eulália Duarte,
  • Paulo Luiz Araciro,
  • Décio Aredes,
  • Marco Antônio Rocha,
  • Pedro Moreno Rafael,
  • Seleny Ruth Machado,
  • Nilton do Carmo Salles,
  • Clediso Maciel Tavares,
  • Raimundo Nonato de Freitas,
  • Dr. Iuri Nicolai de Souza Weinmann, 
  • Manoela Gomes Secco Thomé, 
  • Liliane Vanzella Dodero,
  • Rosa Maria Nogueira do Amaral,
  • Nilva Maria Arsamendes de Moraes,
  • Alexsandra Lopes Novaes,
  • Jeferson Rosa Dias, 
  • Creso Neves Brandão,
  • Maria de Fátima Santana Belchior, 
  • Eber Vicente,
  • Abadia Leda Prence,
  • Fabrício Flôres Grubert,
  • Luiz Carlos Bento Junior,
  • Gislaine Araújo da Silva,
  • Ana Paula Vareiro Assunção,
  • Eloir José Couto da Silva, 
  • Maiara Sorrilha de Moraes,
  • Joatan Loureiro da Silva,
  • Eulália Pau Ferro Leite,
  • Júlio César Valcanaia Ferreira,
  • Willian Ricardo Baraldi Borro,
  • Lilian Márcia Lopes Paliarin,
  • Ana Karyna Armoa Nagata,
  • Andrea Oshiro Shinzato,
  • José Ronaldo Bellini,
  • Laís Arruda Fontolan, 
  • Tayse Cavalcante Trindade,
  • Giane Maria Dolenkei Pilati,
  • Regina Kerkebe Canniellini,
  • Patrício Phellipe Bento Saraiva,
  • Eva Brounel,
  • Carolina Maria Neves Andrade,
  • Lizianne Torres Reis,
  • Renata Cardoso Lima,
  • Ruy Cézar Ferreira de Moraes, 
  • Luiz Nelson Lot,
  • Maria Carmem da Silva Corrêa,
  • Paul Oserow,
  • Rafaela Tiyano Dichoff Kasai,
  • Sandra Regina de Oliveira 
  • Merlotti,
  • Luana Carneiro de Romero,
  • Anderson Leandro Monteiro.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Na corrida eleitoral, candidatos, principalmente os da direita, terão de... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (26)

26/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Leandro Karnal - Escritor brasileiro

"Pessoas elevadas falam de ideias; pessoas medianas falam de fatos; pessoas vulgares falam de pessoas”.

FELPUDA

Na corrida eleitoral, candidatos, principalmente os da direita, terão de andar com os olhos bem abertos. Adversários da esquerda já estão batendo às portas da Justiça Eleitoral para denunciar propagandas dos desafetos. Entre as reclamações estão até painéis com dimensões consideradas fora do padrão. A disputa parece ter ganho um novo instrumento: a fita métrica eleitoral. Pelo jeito, tem gente procurando milímetro por milímetro “irregularidade monumental”. E na eleição, até o tamanho do painel pode virar munição para uma boa briga jurídica.

Diálogo

Romaria

O escritório político de Reinaldo Azambuja tem recebido uma sucessão de lideranças interessadas em reafirmar apoio à candidatura ao Senado. Prefeitos e outras figuras políticas vêm passando pelo local em demonstrações públicas de alinhamento com o projeto eleitoral.

Mais

A movimentação revela uma campanha que procura consolidar apoios antes da reta decisiva. Azambuja, experiente na política, evita adotar o discurso de vitória antecipada. Sabe que alianças e pesquisas ajudam, mas é o último voto depositado na urna que efetivamente define o resultado.

Diálogo Luciene Orsi Abdul Ahad e Jorge Abdul Ahad - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoIzabella Andrade - Foto: Arquivo Pessoal

Poço

Em MS, tem candidato a deputado disputando eleição como se o orçamento público fosse um poço sem fundo. Na falta de propostas realmente novas, aparecem promessas para todos os gostos. O problema é que boa parte delas depende de recursos, convênios e liberações que não acontecem simplesmente porque o candidato prometeu. Há projetos que exigem longa peregrinação pelos gabinetes. Portanto...

Cobrança

O deputado estadual Pedro Caravina colocou na pauta um problema ambiental que vem preocupando, há muito tempo, municípios da região do Rio Pardo: a proliferação de macrófitas aquáticas. A cobrança é por explicações sobre a abertura das comportas da Usina Mimoso e o deslocamento da vegetação para áreas de Santa Rita do Pardo e Bataguassu. Caravina quer saber quais critérios técnicos foram utilizados para a operação e se os impactos ambientais estão sendo considerados. 

Aqui, não!

Moradores e comerciantes do Bairro Amambaí lotaram audiência pública promovida pela Câmara Municipal  de Campo Grande, para discutir a instalação do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua na região. A proposta prevê a mudança para o antigo prédio da Secretaria de Assistência Social. Durante a audiência, moradores protestaram e manifestaram preocupação com a segurança e os possíveis impactos.

ANIVERSARIANTES 

  • Carlos Alberto Peratelli,
  • Dr. Luiz Antônio Saab,
  • Dra. Isabella Miotello Ferrão, 
  • Dr. Oclécio Assunção Júnior, 
  • Yuri Andreis Boeira, 
  • Antônio Benjamim Correa da Costa,
  • Clóvis Martins,
  • Edgar Andrade D´Avila,
  • Eloina Yanez Brites,
  • Moezis José dos Santos,
  • Jorge Ono,
  • Inêz Geralda de Magalhães Madureira,
  • Marli Gauto Viliagra,
  • Edson Sanches,
  • Christian Maluf Victório,
  • Aroldo José de Lima,
  • Gilberto Veiga de Souza,
  • Tauana Montier Onça Bortolini, 
  • Tatiana Decarli,
  • José Roberto Tedeschi,
  • Dra. Rejane Alves de Arruda,
  • Aloysio Moreira Salles,
  • Caetano Rottilli, 
  • Thiago Rieger Silverio dos Santos,
  • Afonso Basso,
  • Dr. Hélinton Moura Lutz, 
  • Francisco Carlos Brasil Leite,  
  • Suely Aparecida Morilla Alves,
  • Eduardo Ferreira dos Santos,
  • Maria de Fátima Vieira Andrade,
  • Seiki Miiji, 
  • Antônio Cavalcante, 
  • Hélvio Rodrigo Gonçalves,
  • Alexandre Morais Cantero, 
  • Ricardo Aparecido da Silva,
  • Silvia Regina da Silva,
  • Laura Menzio,
  • Sérgio Retumba Carneiro Monteiro,
  • Moacir da Silva Queiroz,
  • Janethe Leite Cardoso,
  • Maria de Fátima de Souza,
  • Genésio Rodrigues Corrêa,
  • Aristides Brun,
  • Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão, 
  • Karla Marchitto Jacob Farias, 
  • Sônia Virgínia Moreira,
  • Pedro Franco Neto,
  • Vera Lúcia Nogueira,
  • Alcides Landfelt da Silva,
  • Sueli Alves Braga,
  • Altevir Soares de Alencar,
  • Sônia Maria Avelino Duarte,
  • Luiz Ferreira de Alencastro, 
  • Elizabeth Kioko Kohatsu,
  • Lutiane Machado Romero,
  • Dr. Benjamin Ramos, 
  • Maria de Fátima Camparin,
  • Sirley de Albuquerque,
  • Ricardo Luiz Silveira,
  • Luiza Francisca Oliveira,
  • Wilson de Paula Souza,
  • Bruno Vieira Antunes,
  • Clóvis Trindade Rocha,
  • João Tadeu Gonçalves,
  • Maria Luiza Pereira Franco,
  • Francisca da Silva Tôrres, 
  • Eliane Yamazato,
  • Danilo Mandetta Júnior, 
  • Dr. Agliberto Marcondes Rezende,
  • Kleber Pinheiro da Silva,
  • Ramão Gilberto Valiente,
  • Mauricio Vieira Gama,
  • Edson Andrade da Vila,
  • Victor Scarpellini,
  • Luiz Braz de Oliveira,
  • Francisco Muniz Soares,
  • Francisco Silva de Freitas,
  • Julio Cesar Gonçalves da Silva,
  • Adelaide Fernandes,
  • Eva Maria Barbosa,
  • Evelin Flávia Alves da Silva, 
  • Zeferina de Souza Montenegro 
  • de Camargo,
  • Alberto Magno Ribeiro Vargas,
  • Michelly de Souza Andrino,  
  • Neuri Paulo Gasparetto,
  • Ligia Toma,
  • Anna Cristina Barros Toledo Giurizatto,
  • Paulo Ricardo de Oliveira Reghin,
  • Luiz Yasunaka,
  • Glória Segrillo Faker,
  • Gustavo Rodrigues Nacasato,
  • Dr. Marcelo Oliveira dos Santos,
  • Márcio Rômulo dos Santos Saldanha, 
  • Valéria Martins dos Santos,
  • Ariane Marques de Araújo,
  • Elaine Maria dos Santos,
  • Arlindo Murilo Muniz,
  • Camila Morena Kudo da Silva,
  • Ana Paula Gaspar Melim,
  • Daniel Martins Ferreira Neto,
  • Armando de Oliveira, 
  • Regina Célia Goya,
  • Ana Cristina Castilho Sanchez,
  • Roberto Lorenzoni Neto,
  • Carlos Cesar Girardi Ferreira,
  • Norma Aquino Castro,
  • Arildo Loper.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Cultura

Show do pagodeiro Ferrugem abre a 25ª edição do Festival de Inverno de Bonito

Evento começa amanhã e vai até domingo, reunindo shows nacionais, teatro, dança, cinema, artes visuais, artesanato e atrações regionais em uma edição que celebra os 25 anos do festival

25/08/2026 08h30

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Ferrugem

Ferrugem Foto: Divulgação

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De amanhã até domingo, Bonito recebe a 25ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB), que neste ano aposta em uma programação diversificada, gratuita e espalhada por diferentes espaços da cidade.

Celebrando um quarto de século de história, o festival reunirá grandes nomes da música brasileira, espetáculos de dança e teatro, exposições, feira de artesanato, atividades formativas, cinema e atrações voltadas para toda a família.

A proposta é transformar novamente o principal destino de ecoturismo do Estado em um grande palco a céu aberto, onde a arte dialoga com a natureza, a memória e a identidade cultural brasileira.

O cantor Ferrugem abre a sequência de grandes shows nesta quinta-feira. Considerado um dos principais representantes do samba e do pagode da atualidade, o artista carioca deve levar ao palco sucessos como “Pirata e Tesouro”, “Pra Você Acreditar”, “Climatizar” e “Até que Enfim”.

No dia seguinte, será a vez de Léo Foguete. O pernambucano se tornou um dos fenômenos mais recentes da música brasileira após o sucesso de “Última Noite”, em parceria com Nattan, que dominou as plataformas digitais em 2024. Com apenas 22 anos, o cantor conquistou milhões de ouvintes e figura entre os artistas mais populares do País.

Encerrando a programação nacional já anunciada, Seu Jorge sobe ao palco neste sábado. Dono de uma carreira consolidada na música e no cinema, o artista é reconhecido por misturar samba, soul, MPB e ritmos afro-brasileiros em um repertório que reúne sucessos como “Burguesinha”, “Mina do Condomínio”, “Carolina” e “Amiga da Minha Mulher”.

ALÉM DOS SHOWS

Ao longo de sua trajetória, o Festival de Inverno de Bonito se consolidou justamente por oferecer uma programação que contempla diversas linguagens artísticas. Neste ano, essa característica será mantida com uma agenda que pretende ocupar diferentes espaços da cidade.

O público poderá acompanhar apresentações de dança, espetáculos teatrais, intervenções artísticas, exposições de artes visuais e atividades ligadas à cultura popular. A programação também contará com oficinas e ações formativas voltadas para artistas, estudantes e interessados em produção cultural.

Outra atração confirmada é uma edição especial do Cine Câmara, iniciativa que amplia o diálogo entre o audiovisual e a comunidade por meio da exibição de filmes e debates.

A tradicional feira de artesanato também retorna ao festival, reunindo artesãos de diversas regiões de Mato Grosso do Sul. O espaço costuma ser uma vitrine para trabalhos que valorizam matérias-primas locais, saberes tradicionais e a identidade cultural sul-mato-grossense.

As atividades destinadas ao público infantil e familiar também devem ocupar lugar de destaque na programação.

ARTE LOCAL

Outra característica que faz do Festival de Inverno de Bonito uma referência nacional é a valorização da produção cultural sul-mato-grossense.

A presença dos artistas locais não apenas fortalece a cena cultural do Estado, como também promove intercâmbio entre diferentes linguagens e gera oportunidades de circulação para profissionais da cultura.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, a expectativa é de que a edição comemorativa seja uma das maiores da história do festival.

“O Festival de Inverno de Bonito é um dos maiores patrimônios culturais do nosso estado. Estamos preparando uma edição que une grandes atrações nacionais à força da nossa produção artística regional, promovendo cultura, turismo e desenvolvimento econômico. A expectativa é de receber milhares de visitantes e proporcionar experiências inesquecíveis para quem vive e para quem visita Mato Grosso do Sul”, afirma.

25 anos 

Criado com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e fortalecer a produção artística regional, o Festival de Inverno de Bonito tornou-se uma das principais vitrines culturais do Centro-Oeste brasileiro.

Ao longo de 25 edições, o evento recebeu artistas de diferentes gerações e estilos, promoveu encontros entre criadores de diversas áreas e ajudou a consolidar Bonito não apenas como destino de natureza, mas também como referência cultural.

A edição deste ano traz como conceito a ideia de que a arte nasce de muitos lugares e se manifesta de diferentes formas, conectando pessoas, territórios e histórias.

A proposta aparece também na identidade visual do festival, que tem como símbolo o udu-de-coroa-azul, ave típica da região e associada à biodiversidade local.

A escolha reforça a relação entre cultura e meio ambiente, uma das principais características do evento desde sua criação.

TURISMO

Além do impacto cultural, o Festival de Inverno de Bonito é um dos períodos mais movimentados do ano para a economia local.

Durante os dias de programação, hotéis, pousadas, restaurantes, bares, agências de turismo e o comércio registram aumento na demanda, impulsionando a geração de renda e empregos temporários.
Para o prefeito de Bonito, o festival fortalece uma vocação que já faz parte da identidade do município.

“Bonito tem uma vocação natural para receber pessoas do mundo inteiro, e o Festival de Inverno fortalece ainda mais essa identidade. É um evento que movimenta a economia, gera oportunidades para empreendedores locais e valoriza nossa cultura. Estamos felizes em receber mais uma edição desse grande encontro entre arte, natureza e comunidade”, destaca.

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