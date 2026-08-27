Conforme o Diálogo antecipou há dias, "fantasmas" de outrora começam... Leia na coluna de hoje

Lya Luft - Escritora brasileira
Que a gente se divirta sem se matar, que ame sem se contaminar, que aprenda sem se enganar, que viva sem se vender”.
FELPUDA
Conforme o Diálogo antecipou há dias, “fantasmas” de outrora começam a assombrar alguns candidatos nestas eleições. Milagrosamente, fatos que estavam parados há anos viraram o “must” do momento e passaram a frequentar rodas políticas e bastidores de campanha. Tem gente querendo esconder até coleção de gibis, com medo de que adversários encontrem algum exemplar capaz de ser usado contra suas pretensões eleitorais. Há casos que remontam a mais de dez anos e que, curiosamente, foram guardados para reaparecer justamente agora. Estranhíssimo...
O Comando Militar do Oeste (CMO) promoverá, no próximo sábado (29), o evento “Soldado por um Dia”, das 9h às 16h, no Campo de Parada do 9º Gpt Log, na Avenida Duque de Caxias. Aberta ao público e com entrada gratuita, a programação terá demonstrações de salto de paraquedas, rapel a partir de helicópteros e apresentação dos Cães de Guerra. O público poderá ainda visitar exposições de materiais e equipamentos militares, carros antigos, além de participar de atividades com motoclubes. Também acontecerão apresentações musicais e haverá espaço recreativo para crianças e praça de alimentação. Profissionais de saúde do Exército oferecerão orientações médicas e odontológicas gratuitas. A iniciativa permite à população conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro. Durante o evento, receberão doações voluntárias de alimentos não perecíveis, que serão repassadas para instituições beneficentes.
Saia-justa
A recente operação da Polícia Federal colocou a vice-prefeita Camila Nascimento de Oliveira em situação politicamente delicada. Até então, ela figurava, em tese, entre as poucas opções da prefeita Adriane Lopes para eventual sucessão em 2028. Agora, terá de explicar os fatos, e principalmente trabalhar para preservar seu capital eleitoral. Em política, uma investigação pode transformar uma promessa de futuro em dor de cabeça presente.
Subindo
O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ampliou a vantagem na disputa pelas duas vagas de MS no Senado. Segundo o quarto levantamento do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), contratado pelo Correio do Estado, a média do primeiro e do segundo votos estimulados subiu de 18,18%, em março, para 23,02% em agosto. O levantamento ouviu 784 eleitores de 17 municípios entre os dias 19 e 23 de agosto.
Desenho
O crescimento de Azambuja ampliou a distância para o Capitão Contar, segundo colocado na média dos dois votos para o Senado. Contar tinha 17,16% em março e aparece agora com 17,09%, praticamente estável no período. A diferença entre os dois candidatos, que era de apenas 1,02 ponto percentual no início da série, chegou a 5,93 pontos em agosto. A corrida pelas duas cadeiras, portanto, começa mostrar um desenho mais definido e que deverá ser predominante, porque até então não surgiu nenhum “fato novo”.
ANIVERSARIANTES
- Maria Elisa Naglis,
- Marisa Corrêa Machado Koim,
- Georgia Andrea Azambuja
- de Almeida Zahran,
- Dr. Alex Bortotto Garcia,
- Jacy Corrêa Curado,
- Maria Ferreira Bonfim,
- André Luiz Trindade Neves,
- Roberto de Carvalho Morel,
- Douglas Silva,
- Cicero Aparecido Barbosa,
- José Ogeda,
- Augusto Jorge Bacha,
- Luiz Carlos Alencar Filho,
- Sandra Cristina Chinem Tanaka,
- Humberto Rodrigues de Oliveira,
- Rui Guinossi,
- Dirceu Antonio dos Santos,
- Carlos Stefanello,
- Leila Miranda,
- Celso Luiz da Silva Vargas,
- Samuel Antonio Figueira Ferreira,
- Jamil El Kadri,
- Rodrigo Palhano de Figueiredo,
- Dr. Lúcio Mário da Cruz Bulhões,
- Antônio Falcão Alves,
- Sebastião Aparecido de Souza,
- José Vieira de Camargo,
- Fábio de Matos Pereira,
- Fernando Zanão,
- Antonio Marcelo Lins de Araujo,
- Marleno de Oliveira,
- Andrea Simões,
- Albertina da Costa,
- Carlos Henrique Rocha Goulart,
- Elza de Oliveira Maia,
- Clóvis Fronza Fontana,
- Nilson Tadano,
- Olga Diola Sacaramal,
- Fátima Bezerra,
- Ana Edite Delgado de Oliveira,
- Maria Ângela de Oliveira,
- Raimunda Maria Azevedo da Luz,
- Mário Luiz Corrêa Gomes,
- João Oliveira Rodi,
- Manoel Carneiro de Souza,
- Dr. César Giovani Conte,
- Luiz Henrique Rebechi,
- Márcia Maria da Fonseca,
- Neuza Seico Kikuchi Kaneki,
- Deusa Amaral Damore,
- José Flores de Arruda,
- Ana Lúcia dos Santos Fernandes,
- Luiz Carlos Ferreira,
- José Leopoldo Almoas Blans,
- Maria Eulídia Cardoso,
- José Antônio Lima,
- Paulo Henrique Rodrigues,
- Joracy Lopes Pereira,
- Heloisa da Costa Marques,
- Ivete Eulália Duarte,
- Paulo Luiz Araciro,
- Décio Aredes,
- Marco Antônio Rocha,
- Pedro Moreno Rafael,
- Seleny Ruth Machado,
- Nilton do Carmo Salles,
- Clediso Maciel Tavares,
- Raimundo Nonato de Freitas,
- Dr. Iuri Nicolai de Souza Weinmann,
- Manoela Gomes Secco Thomé,
- Liliane Vanzella Dodero,
- Rosa Maria Nogueira do Amaral,
- Nilva Maria Arsamendes de Moraes,
- Alexsandra Lopes Novaes,
- Jeferson Rosa Dias,
- Creso Neves Brandão,
- Maria de Fátima Santana Belchior,
- Eber Vicente,
- Abadia Leda Prence,
- Fabrício Flôres Grubert,
- Luiz Carlos Bento Junior,
- Gislaine Araújo da Silva,
- Ana Paula Vareiro Assunção,
- Eloir José Couto da Silva,
- Maiara Sorrilha de Moraes,
- Joatan Loureiro da Silva,
- Eulália Pau Ferro Leite,
- Júlio César Valcanaia Ferreira,
- Willian Ricardo Baraldi Borro,
- Lilian Márcia Lopes Paliarin,
- Ana Karyna Armoa Nagata,
- Andrea Oshiro Shinzato,
- José Ronaldo Bellini,
- Laís Arruda Fontolan,
- Tayse Cavalcante Trindade,
- Giane Maria Dolenkei Pilati,
- Regina Kerkebe Canniellini,
- Patrício Phellipe Bento Saraiva,
- Eva Brounel,
- Carolina Maria Neves Andrade,
- Lizianne Torres Reis,
- Renata Cardoso Lima,
- Ruy Cézar Ferreira de Moraes,
- Luiz Nelson Lot,
- Maria Carmem da Silva Corrêa,
- Paul Oserow,
- Rafaela Tiyano Dichoff Kasai,
- Sandra Regina de Oliveira
- Merlotti,
- Luana Carneiro de Romero,
- Anderson Leandro Monteiro.
Colaborou com Tatyane Gameiro