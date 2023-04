Candidíase: a doença dos dias de calor

Correio B+

Ator também é roteirista, dramaturgo e poeta e fala de novos projetos em todas as frentes para 2023

No ar na segunda temporada da série “O Rei da TV”, da STAR+, o ator Herton Gustavo Gratto tem chamado a atenção do público ao dar vida ao apresentador Fausto Silva na história. Além da atuação, outro aspecto que tem se destacado é a aparência, o ator optou por engordar 20 quilos para viver Faustão.

"Li e assisti tudo que encontrei relacionado ao Faustão. Desde os tempos de “Viva a Noite” até sua chegada na Globo em 89. Também ia à padaria e ao supermercado vestido como ele e aproveitava para treinar o timbre da sua voz.

Engordei vinte quilos, antes pesava 95, não foi pedido para que eu engordasse, mas eu quis fazer isso, pois queria dar mais veracidade a personagem", revela.

Gratto ainda fala sobre os bastidores como Fausto e também sobre a interação em cenas que ele teve que fazer direto com o público.

"Fiz algumas cenas com Celso Frateschi, mas a maioria são no palco do Domingão onde o diálogo é direto com o público de casa. Foi um momento muito legal, fazer essa interação com o público.

Foi uma experiência divisora de águas, afinal não é todo dia que você dá vida a um dos maiores comunicadores desse país. As gravações me trouxeram muito aprendizado e felicidade. Tive liberdade pra criar e propor e isso é maravilhoso. Foi incrível ser dirigido pela Júlia Jordão e pela Luciana Baptista. Sai do set com gosto de quero mais", ressalta.

O Rei da TV - Divulgação Star

Na sua trama em “O Rei da TV” o ator interpreta Fausto no período que ele entra na Globo para disputar a liderança da audiência aos domingos com Sílvio Santos.

"O que mais me impressionou ao me preparar para dar vida ao Faustão foi sua coragem em não abrir mão da sua autenticidade e dizer o que pensa, sua discrição e posicionamento político", diz ele.

Após os fins das gravações da produção, Herton rondou uma nova produção ao lado do ator Mariano Mattos, que dá vida ao Silvio Santos em “O Rei da TV”.

"No final das gravações da série produzi, junto com o diretor e roteirista Jonas Araújo, um curta metragem LGBTQIAP+ que fala sobre homofobia e gordofobia, onde eu sou o protagonista e vivo um comediante gay e gordo que é cancelado nas redes sociais e vive uma relação abusiva com o marido que é também seu empresário vivido pelo Mariano Mattos, além disso ele mantém uma relação tóxica com a mãe homofóbica vivida pela Denise Del Vecchio.

Logo eu estava com o physique du rôle exato para esse novo trabalho, que aliás tem uma curiosidade interessante. O Mariano, que é meu marido no filme, é o Sílvio Santos em “O Rei da TV”. Quer dizer se na série Sílvio e Faustão rivalizavam pela audiência, metaliguisticamente no curta, eles são casados", completa.

Divulgação Star

O ator de 35 anos, natural de Mato Grosso, é também roteirista, dramaturgo e poeta.

"Esse diálogo plural é sem dúvida alguma o que mais se destaca na minha carreira. Como ator, vivi a personagem Tião na novela “Orgulho e Paixão”. No teatro, atuei no espetáculo “Erêndira”, de Gabriel Garcia Marquez com direção de Rodrigo Portella, “Casa Caramujo” e “Das escolhas que fazemos”, ambos com direção do Gustavo Paso, além de ter escrito e montado oito peças, entre elas está “Rugas”, dirigida por Amir Haddad que me garantiu o prêmio de autor revelação, “Ensaio sobre a perda”, dirigida por João Fonseca na versão online na pandemia e esse ano vai ganhar uma montagem presencial e “Luana no país das maravilhas” estrelado pela Luana Xavier.

Lancei o livro “Par ou ímpar”, em parceria com o ator e poeta Vitor Novello, e enquanto roteirista já participei de cerca de quinze salas de roteiro, entre elas o especial de humor “Chegay” e o sitcom “A sogra que pariu” na Netflix. Amo atuar, mas não vivo sem escrever", complementa.

Ainda para 2023 ele estará em novas produções no teatro e no streaming.

"Estreio ainda nesse semestre, no Rio de Janeiro, a peça “Ensaio sobre a perda” com direção de João Fonseca, que além de mim tem os atores Hamilton Dias e André Celant no elenco. Há ainda pra esse semestre o lançamento do meu segundo livro de poesia: “Eu sou muito bonito pra sofrer de amor” e no dia 12 de abril estreia na Netflix a segunda temporada do Sitcom “A Sogra que te pariu”, e eu sou um dos roteiristas desse projeto estrelado pelo incrível Rodrigo Santanna", finaliza Gratto.