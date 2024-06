Cantor de MS que já tocou no Rock In Rio se apresenta em Ponta Porã no domingo

O cantor e compositor sul-mato-grossense Jonavo estará em Ponta Porã neste domingo (9) para apresentar seu show "Revoada Acústica" no Festival Etnocultural dos Ervais. A apresentação gratuita acontece na praça Pedro Manvailer e conta com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura.

"Revoada Acústica" é um espetáculo que celebra a essência do folk, tanto nacional quanto internacional. Jonavo, com sua voz envolvente e a harmonia do violão e do bandolim, interpreta clássicos do gênero e canções de seu DVD homônimo. O show proporciona uma experiência única e intimista, criando conexões profundas com o público de sua terra natal após várias turnês pelo Brasil e Estados Unidos.

Carreira

Jonavo é um nome consolidado no cenário folk brasileiro. Em 2013, ele dirigiu e criou o documentário “Folk + Brasil”, um marco para a música folk em São Paulo. Além de liderar o grupo "Folk na Kombi" por oito anos, ele tocou ao lado de grandes nomes como Renato Teixeira, Zé Geraldo, Almir Sater e Paulo Simões.

Sua trajetória inclui a criação do festival "Folk + Brasil" e participações internacionais, como na Folk Alliance International Conference em Montreal (2019) e Kansas City (2024). Em 2017, ele se apresentou no Rock In Rio e, em 2018, gravou um DVD no Auditório Ibirapuera. Recentemente, lançou o projeto audiovisual “Revoada Acústica”, elogiado pela crítica e pelo público, com participações especiais de Ana Cañas e Ana Vilela.

O show no Festival Etnocultural dos Ervais não apenas celebra a rica história do folk, mas também destaca a importância de preservar e promover a música rural no Brasil e no mundo. O projeto é realizado em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O Gênero 'Folk'

O folk contemporâneo consiste na mistura de estilos musicais que se associam de alguma forma à música tradicional de um povo. Nas letras, o folk tem foco em instrumentos acústicos e letras politica e socialmente conscientes que refletem as mudanças sociais que ocorrem em seu tempo.

No caso de Jonavo, é possível percebem elementos musicais que remetem ao sertanejo, além de letras que remetem ao regionalismo de Mato Grosso do Sul, entre outros temas.

Serviço

Jonavo “Revoada Acústica” – Festival Etnocultural dos Ervais

Data: 9 de junho (domingo)

Local: Praça Pedro Manvailer (Praça da Prefeitura) – Ponta Porã

Entrada Gratuita

