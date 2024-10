Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Cris Vianna

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Cris Vianna é um fenômeno desde cedo. Aos 13 anos, começou a carreira como modelo, desfilando em países da Europa, América e Oceania. Depois, investiu na carreira de atriz, tendo sua estreia na novela “América” (2005) da Globo, na qual viveu a dançarina Drica.



O sucesso foi tanto que emendou trabalhos na mesma emissora: “Sinhá Moça”, “O Profeta”, ”Duas Caras”, “Paraíso”, “Tempos Modernos”, “Fina Estampa”, “Salve Jorge”, “Império”, “A Regra do Jogo”, “O Tempo não para”, entre outros.

No streaming, Cris esteve no elenco da segunda temporada da série policial “Arcanjo Renegado”, como Maíra, presidente da Alerj. Hoje, a história de enorme sucesso já se encaminha para a quarta temporada. Na série musical infanto-juvenil, “Vicky e a Musa”, ela interpreta Fafá, mãe da protagonista. Ambas as produções são da Globoplay.

Além disso, marcou presença em mais duas séries: “Beijo Adolescente”, da HBO MAX, no qual vive a professora Palmira, e “A História Delas” do STAR + como a personagem Marta.

No cinema, a atriz esteve no filme “A Última Parada 174”, dirigido por Bruno Barreto. Além disso, foi uma das vencedoras do Troféu Raça Negra 2010 na categoria Melhor Atriz de Cinema por seu papel em “Besouro”. Outros longas que estão em seu currículo são “O Segredo de Davi”, “Me Tira da Mira” e “Abestalhados 2”.

Cris Vianna também é cantora! Ingressou em um grupo musical, o Black Voices, que durou três anos, e seguiu na carreira artística. Em 2021, ela participou do reality “The Masked Singer Brasil”, da Globo, ficando em 3º lugar com a fantasia de arara. Sua participação rendeu elogios dos jurados e do público.



“Foi uma mistura de sensações. Conhecer esse lugar que eu nunca tinha experimentado, foi um desafio. Ao mesmo tempo tem a vontade de estar no palco, de me apresentar. Tive uma resposta muito positiva”, afirma.

Hoje, aos 46 anos, Cris soma mais de 20 anos de uma carreira diversificada e repleta de sucessos. E tem muita coisa por vir! Na TV aberta, a artista estreia em março na novela das 7 da TV Globo, “Família é Tudo”. Marcando seu primeiro papel cômico, Cris será Lulu Mancini, uma mulher exuberante, vaidosa, segura e conhecida por ser ex-Miss Brasil. É apaixonada pela filha única, Andrômeda, de quem faz todas as vontades.

“É a primeira vez que me jogo na comédia e estou descobrindo uma outra camada de atriz. Estou me divertindo, me experimentando, estou feliz com essa possibilidade”, comenta Cris.



A atriz Cris Vianna é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre trabalho, carreira e projetos futuros.

CE - Nesses 20 anos de carreira, sua presença marcante em papéis fortes e em diferentes formatos de produções audiovisuais chama a atenção. O que mais te atrai na hora de escolher um novo personagem?

CV - O que mais me atrai nessa escolha é a possibilidade de crescimento pessoal e profissional que o personagem pode me proporcionar. Gosto de papéis que trazem desafios, que me tirem da zona de conforto e me fazem refletir sobre a sociedade.



Além disso, me preocupo muito com a mensagem que a história está passando e o impacto que terá no público. Eu busco sempre me conectar com personagens que me permitam explorar diferentes facetas da minha atuação.

CE - Você participou de grandes produções na TV e no cinema, como os longas “A Última Parada 174”, “O Besouro” e as novelas “Fina Estampa”, “Salve Jorge”, “Império”, “A Regra do Jogo” e a mais recente “Família é Tudo”. Existe algum papel que tenha deixado uma marca mais profunda em você?

CV - Foram muitos personagens bacanas que tive a oportunidade de viver nesses anos. É difícil destacar um marco porque acredito que todos têm uma importância na minha trajetória. Mas posso citar a Maíra da série “Arcanjo Renegado”, do Globoplay.



Ela é uma mulher forte, determinada e inflexível, chegando à presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tem a Marisa de “Última parada 174” no cinema. Dagmar da novela das 21h, “Fina Estampa”. Marta da série “A História Delas” que estreamos esse ano, que também adoro. Tenho lindos presentes da minha carreira, sou muito grata por cada uma delas.

CE - Cris, você já transitou entre novelas, séries, peças e filmes. Qual formato te desafia mais como atriz? Por quê?

CV - Essa pergunta eu confesso que é bem difícil de responder… rsrsr. Eu realmente gosto muito de tudo que eu faço e dos três pilares de possibilidades de atuação, que são teatro, cinema e TV. Mas, acho que o palco do teatro é ao vivo, o termômetro do público, é naquele momento que, errando ou não, você tem que resolver na hora, isso é bem desafiador. Eu amo!

CE - Recentemente, você viveu a Lulu Mancini na novela “Família é Tudo”, sua primeira personagem cômica, como foi esse processo? O que mais vai sentir falta nessa experiência?

CV - Foi uma experiência enriquecedora viver uma personagem leve e com várias camadas. Lulu é muito divertida e solar, me identifiquei muito com a alegria dela.



Foi um processo de aprendizado, em que trabalhei muito a naturalidade e o ritmo cômico, tanto na fala quanto nas expressões. Sou muito grata ao Daniel Ortiz, autor, e Fred Mayrink, diretor, pela oportunidade. Vou sentir falta da energia do set e do clima descontraído que a Lulu trazia. Guardarei comigo muitas memórias incríveis dessa jornada.

Cris Vianna na SPFW que aconteceu semana passada em SP - Divulgação

CE - A questão racial tem sido cada vez mais discutida no meio audiovisual. Como você percebe essa evolução?

CV - Nos últimos tempos, o debate sobre a representatividade na TV, no cinema e no streaming tem ganhado mais força, por isso, acredito que, depois de tanto tempo de luta, as coisas estão mudando, mas, mesmo assim, ainda vejo um país que precisa evoluir, ainda vejo um Brasil preconceituoso. Essa luta não é de hoje e vai continuar, mas sou otimista. Acredito que já conquistamos, sim, espaço e notoriedade, mas sinto falta de mais pessoas pretas em papéis de destaque, tanto na frente das câmeras quanto nos bastidores em altos cargos.

CE - Na sua visão, quais mudanças você gostaria de ver no mercado do entretenimento brasileiro nos próximos anos?

CV - Eu sou cheia de sonhos e esperanças! Acredito na possibilidade futura de muitas novas histórias sendo contadas. Histórias com inclusão de pessoas diversas. Assuntos sobre raça, classe, gênero, gordofobia, xenofobia, assuntos que dialoguem com o mundo e com o povo, que as pessoas se vejam e assim fortaleçam sua estima. Assuntos que façam as pessoas, não só refletirem sobre um mundo melhor, mas que também consigam se divertir com uma boa história e se apaixonar sempre pela arte que, pra mim, é fundamental na nossa educação.

CE - A moda sempre fez parte da sua trajetória, sobretudo na sua fase como modelo. Quais tendências você acha que mais representam o seu estilo pessoal atualmente?

CV - Para mim, moda é sobre expressão. Meu estilo é bem variado, gosto tanto do clássico moderno, da mulher sexy com elegância e da floral praiana, depende do meu estado de espírito, e é assim que escolho meus looks.

CE - Em setembro, você esteve pela primeira vez na Semana de Moda de Paris. Como foi essa experiência de mergulhar no cenário da moda internacional? O que mais te marcou nesse evento?

CV - Estar em Paris, no coração da moda, foi uma experiência enriquecedora. Estar rodeada de tanta criatividade e talento, em um ambiente que respira moda, foi inspirador.



O que mais me marcou foi a diversidade de estilos e a forma como a moda pode ser uma forma poderosa de expressão. Além disso, a energia das passarelas e a interação com os profissionais da indústria foram momentos únicos. Essa experiência me fez sentir ainda mais conectada com a moda e a importância de ser autêntica na minha expressão pessoal.

Na SPFW, estive presente no desfile da “Meninos Rei” no dia 16/10. Foi muito bacana me reencontrar com a Cris modelo para uma marca tão querida. A moda é representatividade!

Cris Vianna - Divulgação

CE - Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao longo da sua trajetória e como ele impactou sua visão da profissão?

CV - Não foi fácil caminhar para realizar o sonho de ser atriz, mesmo antes de ir para o Rio de Janeiro para estudar, até começar a fazer os testes. Passei por diversos desafios e isso me ensinou a ser ainda mais persistente. Conquisto meu espaço aos poucos. Levo até hoje a necessidade de estudar e me aprimorar sempre. Eu amo o que faço!



CE - Existe algum projeto ou papel que você ainda sonha em realizar, seja no teatro, cinema ou TV?

CV - Sim, ainda tem muita coisa que sonho em realizar! Tem muitos papéis ainda para explorar! Muitas mulheres que ainda posso representar, adoro essa certeza! Tenho vontade de fazer uma personagem de uma mulher inconsequente. Adoraria também fazer uma gêmea, deve ser sensacional! Uma vilã também, nunca fiz. E acho que me caberia muito bem. Rsrsrsr

CE - As gravações da 4ª temporada da série “Arcanjo Renegado” do Globoplay estão prestes a começar. O que você pode nos contar sobre as expectativas para essa nova fase da série?

CV - Estou ansiosa para voltar a interpretar a Maíra, uma mulher forte e determinada. É uma oportunidade de aprofundar ainda mais a trajetória dela e explorar novos desafios. Nós temos um time incrível de roteiristas e diretores que estão empenhados em entregar uma temporada de alta qualidade para os fãs da série! O público pode esperar muitas surpresas e emoções.

CE - Olhando para sua carreira, há algum conselho que você daria para jovens artistas negros e negras que estão começando agora?

CV - Meu conselho é que nunca deixem de acreditar em si mesmo e no seu talento. A jornada é desafiadora, mas a autenticidade e a determinação são suas maiores aliadas. Busquem sempre aprender, ler e descobrir seus ídolos. Se aprimorar seja através de cursos, workshops ou experiências práticas. Estudar é essencial! Usem suas vozes para contar histórias e ocupar espaços que tradicionalmente foram negados. Vocês têm o poder de inspirar e mudar narrativas.

CE - Para você, como foi o ano de 2024? Quais são os planos para o futuro?

CV - O ano de 2024 tem sido muito especial para mim. Ele começou com novos desafios e oportunidades. Cada projeto trouxe aprendizados valiosos e a chance de explorar diferentes facetas da minha atuação. Para o futuro, espero continuar essa trajetória de crescimento. Estou ansiosa para o início das gravações da 4ª temporada da série “Arcanjo Renegado” e tenho o filme “Maldito Benefício” que rodamos no final do ano passado e foi produzindo pelo Antônio Fagundes. Estou feliz por ter feito a novela “Família é Tudo”, adorei! E quero continuar me desafiando e me divertindo na minha profissão!