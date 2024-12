Capa B+: Entrevista exclusiva com a maior bailarina do país Ana Botafogo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Ana Botafogo, nasceu no Rio de Janeiro e começou muito criança seus estudos de balé. Iniciou sua carreira profissional na França integrando o Ballet de Marseille, de Roland Petit. Participou de Festivais em Lausanne, Veneza, Havana e na Gala Iberoamericana de La Danza, representando o Brasil em Madri.



Foi Bailarina Principal do Teatro Guaíra e da Associação de Ballet do RJ. Em 1981, ingressou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro já como Primeira Bailarina cargo em que permanece até hoje. Entre seus muitos títulos, destacam-se o de Embaixadora da Cidade do Rio de Janeiro, o de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, Chevalier dans L’Ordre des Arts et des Lettres (Ministério da Cultura da França), o Troféu Mambembe-1998, a Ordem do Mérito Cultural (Ministério da Cultura-Brasil) na classe de “Comendador”, Medalha Pedro Ernesto e em 2021 tornou-se membro da academia Brasileira de Cultura, cadeira 44.



Como artista convidada dançou com importantes companhias tais como Saddler’s Wells Royal Ballet; Ballet Nacional de Cuba, Ballet da Ópera de Roma, Ballet de Santiago, Ballet Municipal de Assúncion entre outras.

Apresentou-se em quase todo o Brasil em produções próprias ou com o Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e também convidada por outras importantes Companhias.



Levou também para diversas capitais brasileiras os espetáculos Ana Botafogo In Concert, Três Momentos do Amor, Suíte Floral, e Isto é Brasil. Em 2011 comemorou seus 35 anos de carreira com o espetáculo Marguerite e Armand no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ana Botafogo ao longo de sua carreira apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras, incluindo DF, em 23 estados.



Nos palcos brasileiros e internacionais dançou os grandes papéis de mais de 30 repertórios clássicos do ballet mundial. Apresentou-se ainda em vários países da Europa, Ásia e Américas do Norte, Central e do Sul.

No exterior fez apresentações em 33 cidades de 12 países tendo dançado com mais de 110 partners, brasileiros e estrangeiros, dentre os mais importantes nomes do cenário mundial, durante toda sua trajetória como bailarina.



Além de sua dança, ministra também, palestras e workshops com o intuito de estimular e levar aos jovens bailarinos os encantos dessa arte e profissão. A divulgação e popularização da dança é uma preocupação constante de Ana Botafogo levando sua arte para os diversos cantos do Brasil.



A renomada bailarina Ana Botafogo é Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista exclusiva ao Caderno ela fala sobre carreira, o ballet "O Quebra Nozes" e a importância da dança em sua vida.



A primeira bailarina Ana Botafogo é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Rodrigo Lopes, Diagramação Denis Felipe e Denise Neves

CE - Como está sendo a sua participação no tradicional Quebra Nozes da Cisne Negro Cia de Dança?

AB - Desta vez a minha participação no "O Quebra Nozes" da Cisne Negro Cia de Dança será como a madame Stahlbaum, a mãe da protagonista Clara. Uma alegria poder atuar e dançar neste prólogo num balé que foi tão importante em minha vida e talvez o que eu mais dancei em toda minha carreira.

CE - O que o Ballet " O Quebra Nozes" representa na sua carreira?

AB - Esse Ballet representa na minha carreira muitos desafios técnicos e também interpretativos. Ser uma Fada requer delicadeza, sutileza, sem mostrar o esforço técnico, é aí que está a dificuldade. Dancei esse balé por uns 30 anos. O pas de deux da fada açucarada, e a rainha das Neves foi um dos primeiros balés de repertório que dancei em minha carreira.

Ana em "O Quebra Nozes" - Divulgação

CE - Qual é a sua versão preferida e porquê?

AB - Eu diria que tenho duas versões preferidas, com as quais dancei . A primeira é a versão de Dalal Achcar que dancei com a Associação de Balé do Rio de Janeiro e com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro durante muitos e muitos anos. Essa versão é simplesmente encantadora: cenários e figurinos de muito bom gosto e que trazem toda a magia que o tema requer.

E a segunda versão é a da Cisne Negro Companhia de Dança com quem eu também dancei no papel de Fada Açucarada e a Rainha das Neves, mas hoje continuo participando como a mãe da Clara. Essa versão é lúdica, traz novidades a cada ano, e meus aplausos à direção da Cisne Negro Companhia de Dança por fazer desse balé há 41 anos um“ Must” para a plateia paulista.

Falo dessas versões porque participei e vivenciei intensamente cada momento. Mas é claro que existem outras versões pelo mundo que também trazem seu encantamento.

Ana em Isto é Brasil - Divulgação

CE - "O Quebra Nozes" é um Ballet para a família?

AB - Sim, é claro que o "O Quebra Nozes" é um balé para a família. É um balé que se quer assistir todos os anos seja criança ou seja um idoso, queremos a cada ano ter essa experiência emocional, visual, sensitiva e mágica. Eu não me canso de assistir ainda mais por poder usufruir da belíssima música de Tchaikovsky.

CE - Ana, e o Carnaval? Como vai ser? Conta pra gente?

AB - O Carnaval 2025 está chegando. Esse ano, mais uma vez participo como diretora artística do casal de mestre sala e porta-bandeira da escola de samba (Imperatriz Leopoldinense). Trabalho com dois profissionais incríveis, Rafaela Theodoro e Phelipe Lemos. Sou a responsável por burilar os movimentos deste encantador casal e fazer a preparação técnica para esse momento mágico que é o desfile de carnaval na Sapucaí.

CE - Qual o trabalho da Ana na Avenida que vamos prestigiar? Algum momento inesquecível?

AB - Eu sempre gostei de carnaval, mas nem sempre podia estar perto dele por conta da minha carreira profissional. Concentração e descanso, muitas vezes eram necessários por conta da minha agenda profissional. mas tenho muitas histórias com o carnaval. A primeira vez que saí na avenida, é um marco para mim, eu estava vestida de bailarina, saí no carro alegórico que falava do bar assírio do Teatro Municipal na escola União da Ilha do carnavalesco Peron.

Ana no palco - Divulgação

CE - O que o Ballet representa na sua vida Ana?

AB - O Ballet faz parte da minha vida desde que eu era criança. Quando me tornei profissional, entendi que a dedicação plena e o desejo de superação eram importantes para ser bem-sucedida. A dança sempre permeou a minha vida em todos os meus momentos.

CE - Hoje você tem muitos negócios que levam o seu nome. Você imaginou se tornar uma empresária na área da dança que move a sua vida?

AB - Hoje ampliei os alcances da dança na minha vida. A dança deixou de ser só o sonho de criança, pra se tornar uma carreira sólida, e para dar frutos em outras áreas que a dança alcança. Quando comecei a dançar não imaginava que ela pudesse levar meu nome a tantos segmentos diferentes. Hoje sim sou uma empresária da dança onde a minha marca abriu uma gama de negócios.

Ana Botafogo - Divulgação

CE - Como você vê o cenário da dança nos dias de hoje Ana?

AB - A dança cresceu muito no mundo e sobretudo aqui no Brasil. A cada ano temos profissionais cada vez mais competentes que não encontram campo de trabalho em nosso país, sendo obrigados a procurar companhias profissionais no exterior.

CE - Um momento preferido na sua carreira e marcante...

AB - Falar de um momento preferido na carreira, cada vez fica mais difícil. Tenho memórias, felicidades em cena e muitas emoções em muitos momentos da minha vida. Um grande momento foi quando me tornei primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e fiz meu primeiro espetáculo com o balé Coppélia. Aquilo foi um grande fruto que recebi em minha vida e que eu cultivei com perseverança todos esses anos.

CE - Seu repertório preferido e porquê?

AB - O meu repertório favorito claro que eu tenho muitos balés que me encantaram, sobretudo os balés onde eu interpreto uma personagem. Mas o meu preferido é Giselle. Foi minha primeira protagonista, e um balé que me levou para muitos convites internacionais.

Ana Botafogo é referência na dança mundial - Divulgação

CE - Um personagem que dançou e mudou a sua vida.

AB - Risos. Ah! personagem que eu dancei e mudou a minha vida foi Ivanilda no baile Copélia e dali por diante me tornei primeira bailarina do Municipal do Rio de Janeiro.

CE - Quais os planos para 2025...

AB - Meus planos para 2025 são muitos e talvez ousados. A dança permeando todos eles e terei workshops, aulas, palestras, bate-papo, encontros, festivais, estar perto dos jovens talentos bailarinos e temos em mente fazer uma grande exposição contando e relembrando a vida da artista- bailarina Ana Botafogo.