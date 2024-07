Capital recebe Dilsinho, Menos é Mais, Ferrugem e Atitude 67 neste fim de semana

Cinema

Prazo para inscrição de filmes vai até 22 de julho; obras selecionadas serão divulgadas em setembro

A 7ª edição da Mostra Sesc de Cinema está com inscrições abertas até o próximo dia 22 de julho, oferecendo uma oportunidade para cineastas inscreverem curtas, médias e longas-metragens de ficção, documentário e animação. Para participar, as obras devem ter sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2022 e não podem ter sido exibidas em circuito comercial.

Reconhecida como uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no Brasil, a Mostra Sesc de Cinema irá divulgar as obras selecionadas em setembro. As produções escolhidas terão a chance de ser exibidas em diversas partes do país e concorrer a prêmios de licenciamento que totalizam até R$ 280 mil.

As inscrições estão abertas para produções de todos os estados brasileiros. As obras serão avaliadas por comissões estaduais compostas por profissionais do Sesc e especialistas convidados.

Janaina Cunha, diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, destaca a relevância do evento. "No ano passado, recebemos mais de 1.500 produções, o que evidencia a importância da Mostra Sesc para o fortalecimento e visibilidade do audiovisual brasileiro."

A Mostra Sesc de Cinema busca valorizar a produção cinematográfica nacional, representando todas as regiões do país e ampliando o acesso do público a uma filmografia que reflete a diversidade contemporânea. "O Sesc cumpre uma missão essencial na área cultural, democratizando o acesso ao cinema e proporcionando a artistas e cineastas de todo o Brasil a oportunidade de apresentar seus trabalhos ao grande público", afirma a instituição em nota.

Os 24 filmes selecionados para o Panorama Nacional e as 10 produções voltadas para a infância e juventude, que compõem o Panorama Infantojuvenil, serão exibidos no evento de premiação em novembro, em Belém. "As demais produções selecionadas serão exibidas em seus respectivos estados, exceto na Região Norte, que realizará o Panorama Regional com as obras escolhidas nos estados participantes da região", conclui a nota.

*Com informações de Agência Brasil

