Petróleo, violência contra indígenas e os primórdios do FBI se cruzam no novo longa de Martin Scorsese DIVULGAÇÃO

Filme novo do Scorsese, com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio no elenco, show-tributo à Legião Urbana, com Dado Villa-Lobos (guitarra) e Marcelo Bonfá (bateria), da formação original, no palco, e Oktoberfest em diferentes formatos.

Este promete ser um fim de semana daqueles, ou seja, com programas imperdíveis para todo tipo de público. E ainda há diversas outras atrações na agenda. Confira a seguir e prepare o fôlego.

“Assassinos da Lua das Flores”, 26º longa-metragem de Martin Scorsese, baseado no livro do jornalista David Grann, vem sendo saudado como uma (mais uma…) obra-prima do diretor, que se consagrou desde os anos 1970 com “Taxi Driver” e “Alice Não Mora Mais Aqui”, entre outros títulos.

Desta vez, a partir da apuração de Grann, mas não só, o cineasta se debruça sobre uma trama verídica que cruza exploração de petróleo com o massacre de um território indígena e o surgimento do FBI.

No enredo, uma misteriosa onda de assassinatos, na década de 1920, deixa uma tribo do condado de Osage, no Oklahoma, em polvorosa e acaba levando a uma investigação kafkiana. Um dos responsáveis por desbaratar os crimes, praticados para que os indígenas abandonem suas terras, ricas em petróleo, é J. Edgar Hoover (1895-1972), que se tornaria o primeiro diretor do FBI.

Da trilha musical – a cargo de Robbie Robertson, um dos fundadores do antológico grupo The Band, falecido em agosto – à montagem de Thelma Schoonmaker, parceira de longa data do diretor, Scorsese se cerca de velhos conhecidos também no elenco, a exemplo dos citados De Niro e DiCaprio.

Sem perder seu aguçado senso de espetáculo para a telona, o cineasta, que completa 81 anos no próximo mês, capricha em polêmicas cenas de violência, mas entrega uma obra que vai muito além do embate mocinho e bandido e escancara feridas ainda mais profundas dos EUA.

LEGIÃO

Remanescentes da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá comandam o tributo de amanhã, a partir das 22h, no Bosque Expo (Shopping Bosque dos Ipês), em que vão celebrar a banda revivendo o repertório dos álbuns “As Quatro Estações” (1989) e “V” (1991). Os portões abrem às 19h, com discotecagem antes e apresentação da banda Naip, de Campo Grande, depois da turma da Legião fazer seu show.

Em 2015, quando Dado e Marcelo se juntaram para celebrar os 30 anos de lançamento dos álbuns da Legião Urbana, o projeto previa em torno de 20 shows. “Formamos uma banda que criou raízes, e até agora já são sete anos do projeto, com duas turnês e centenas de apresentações”, destaca Dado Villa-Lobos.

“É um show histórico, além de inesquecível, pois estamos trazendo os integrantes da maior banda de todos os tempos, que até hoje vende muitos discos e que tem representatividade em filmes e séries. A Legião Urbana é uma banda atemporal, e dividir esse momento com o Dado, o Bonfá e principalmente com o público campo-grandense é muito mágico e nostálgico”, enfatiza Gustavo Cegonha, produtor do evento.

A turnê atual conta com a seguinte banda: Mauro Berman (diretor musical e baixista), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão), Pedro Augusto (teclados), André Frateschi (vocal), além de Villa-Lobos na guitarra e Bonfá na bateria.

Os ingressos custam de R$ 85 (meia individual) a R$ 3 mil (bangalô para 10 pessoas) e podem ser adquiridos no site cegonhaeventos.com.br, na loja ¼ Colchões (Av. Afonso Pena, nº 4.393) e por celular (67) 99243-7931 (Adriano). Nenhum setor contempla open bar ou open food.

OKTOBERFEST

Você já experimentou eisbein (joelho de porco), chucrute (repolho em conserva) ou apfelstrudel (folhado de maça)? Não? São iguarias típicas da culinária alemã que também fazem sucesso nos quatro cantos do mundo há muito tempo.

Uma das vitrines internacionais desse cardápio é a Oktoberfest, que tem em Blumenau seu lugar pioneiro no Brasil. Longe da dimensão do evento catarinense, Campo Grande também vive, anualmente, sua temporada de gastronomia – e cultura – da Alemanha.

São duas opções neste sábado. A partir das 19h30min, o CTG Tropeiros da Querência (Rua Miguel Sutil, nº 445, Vilas Boas) realiza a sua Oktoberfest. Além do chope, item obrigatório na festa, que traz o selo da Cervejaria Louvada, serão servidos diversos pratos, a exemplo do eisbein com chucrute e das salsichas.

Concurso do chope por metro, números de dança e a apresentação da Banda Destake do Paraná, com marchinhas e, para dar um toque gaúcho, fandangos, completam a folia com gostinho alemão. Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 35 (na hora), grátis para jovens com até 12 anos. Mais informações pelo WhatsApp (67) 99866-8817 ou no Instagram @ctgtropeirosdaquerencia.

Mais cedo, a partir das 17h, a Cervejaria Canalhas (Rua Dom Lustosa, nº 2.154) abre as portas para a sua Oktoberfest, com a promessa de um evento “maior e melhor”, com entrada franca, cardápio típico, show das bandas Cassino Boogie e American Radio e entrada franca. E, desde o início do mês, o Bar Mercearia também apresenta a sua versão da festa, com itens exclusivos no cardápio e decoração temática caprichada.

Além do eisbein certeiro, a casa oferece, por exemplo, deliciosos combinados com diferentes tipos de salsicha, como o currywurst e wurstchen mit brot und senf, que inclui também linguiça, pão (brot) e mostarda (senf). O Mercearia fica na Rua Quinze de Novembro, nº 1.064. Mais informações: (67) 3384-9622.

BREVÍSSIMAS

Embalado pela proximidade do Halloween, o Dia das Bruxas, em 31/10, o Cinemark põe ingressos a R$ 12 para a sua Temporada do Terror, com os filmes “M3gan”, “A Freira 2”, “Anabelle 3”, “Jogos Mortais X” e “IT 2” em Campo Grande.

Hoje, às 19h30min, Erika Espíndola e Flávio Bernardo apresentam o show “MS2” no átrio do Sesc Cultura, em voz e violão, e na Cervejaria Canalhas tem show da banda Dente de Ouro (blues, soul, rock).

O poeta Antonio Cicero é um dos participantes do Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras, que se encerra na tarde de hoje, na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco).

Em Coxim, às 16h, na Praça João Ferreira de Albuquerque, o evento Pantanal de Melodias I apresenta clássicos da música sul-mato-grossense. E em Corumbá, no Porto Geral, às 17h30min, a Cia de Dança do Pantanal apresenta “Estado Fantasma”, montagem com coreografia de Fernando Martins.