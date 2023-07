Cinema B+: Aidan está de volta em 'And Just Like That'. Relembre a história dele com a Carrie no B+

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Alunos da rede pública de ensino de Campo Grande e de mais cinco municípios de Mato Grosso do Sul poderão concorrer a uma bolsa integral, com 18 opções de cursos superiores na Uniderp, na sétima edição do Concurso de Redação Um Passeio com Manoel

De oito a 30 linhas: estudantes deverão escrever sobre os desafios para a preservação do Pantanal seguindo o modelo do Enem Bruno Marques

Um passeio pelas palavras, pelos poemas e pelas obras de Manoel de Barros (1916-2014) pode levar alunos da rede pública de ensino ao sonho da graduação.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), com o Grupo Companhia das Letras e com a Uniderp, a Fundação Manoel de Barros lançou na semana passada a sétima edição do Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel, o qual premiará alunos do terceiro ano do Ensino Médio da rede pública com bolsas de estudos para cursos de nível superior.

Para a Fundação Manoel de Barros, a educação é um mecanismo de transformação e mobilidade social, aspectos fundamentais para se construir uma sociedade mais justa e igualitária.

O concurso busca, dessa forma, incentivar a leitura, a escrita e a prática do ensino em um formato equivalente à realidade dos estudantes, isto é, com as competências do Enem, além de oportunizar o acesso dos jovens ao ensino superior.

“Coisas boas acontecem aqui na Fundação Manoel de Barros, e nós queremos estender aos jovens por meio do 7º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel”, afirma Marcos Henrique Marques, diretor da instituição.

40 MELHORES

O concurso é voltado para estudantes do último ano do ensino médio regularmente matriculados nas escolas públicas de Campo Grande, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos.

Para participar, os jovens deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, com tamanho entre oito e 30 linhas, sobre o tema “Desafios para a preservação do bioma Pantanal: responsabilidade local e nacional pela busca da sustentabilidade”. A redação seguirá o modelo da prova do Enem.

Entre os cinco textos motivadores que podem ser conferidos no regulamento da competição estão dois trechos de autoria de Manoel de Barros, presentes em duas obras do poeta: “O Guardador de Águas” (2017) e “Livro de Pré-Coisas: Roteiro para Uma Excursão no Pantanal” (1985).

A aplicação da redação será realizada pelas escolas públicas, no período de aula, entre os dias 14 de agosto e 13 de setembro. Cada escola deverá definir o melhor dia para

a aplicação, conforme respectivo calendário escolar. Posteriormente, a Comissão Organizadora da Fundação Manoel de Barros corrigirá e selecionará, até o dia 10 de outubro,

as 40 melhores redações.

10 MELHORES

Por fim, a Comissão Julgadora do concurso – a ser composta por professores formados em Letras da Uniderp e da comunidade, representantes da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) e da SED – selecionará, a partir dos 40 textos, as 10 melhores redações. A grande premiação será em 20 de outubro, Dia do Poeta, com a participação dos 40 alunos autores previamente selecionados.

3 MELHORES

Os estudantes classificados entre o primeiro e o terceiro lugar receberão bolsas de estudos na modalidade presencial na Uniderp, sendo bolsa de 100% para o primeiro colocado, 70% para o segundo e 50% para o terceiro.

Os vencedores poderão escolher entre os 18 cursos de graduação que estão relacionados no regulamento do concurso. Biomedicina, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo, Ciência da Computação, Psicologia, Fisioterapia e Educação Física estão entre os disponíveis.

O professor do estudante que conquistar o primeiro lugar também será premiado. O profissional receberá uma bolsa de estudos de 100%, na modalidade EAD, de pós-graduação lato sensu. Mais informações sobre o 7º Concurso de Redação – Um Passeio com Manoel podem ser consultadas no site fmb.org.br (regulamento) ou adquiridas pelo telefone (67) 98166-0166.