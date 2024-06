Cinema B+: Cynthia Nixon comenta as mudanças em And Just Like That

Cynthia Nixon comenta as mudanças em And Just Like That - Foto: Divulgação

Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) sempre foi a amiga cínica de Carrie (Sarah Jessica Parker), mas também a que protagonizou um arco transformador de 180o, bem diferentemente de suas amigas em Sex and The City.

Na estapa final da série, Carrie finalmente conseguiu conquistar Mr.Big (Chris Noth), Charlotte (Kristin Davis) conseguiu ser mãe (adotiva e biológica), e Samantha (Kim Cattrall) manteve sua relação apimentada e estável com Smith Jarred.



Apenas Miranda, anti-maternidade e anti-casamento terminou a série casada com Steve (David Eigenberg), vivendo no Brooklyn, cuidando da sogra com Alzheimer e deixando um grande escritório para advogar sozinha em ONGs. Miranda parecia feliz e estável, mesmo com crise série no 1º filme, no segundo estava satisfeita com sua vida.

Portanto, por nossa surpresa, a reencontramos em And Just Like That miserável e frustrada com tudo, lidando com problemas de alcoolismo e sem se encontrar pessoalmente ou profissionalmente. Sua paixão inesperada por Che Diaz (Sarah Ramirez) encontrou inesperadamente por uma reação extremamente negativa dos fãs, algo que muitos suspeitam ter levado ao corte de Che de toda história na terceira temporada. Será mesmo?

No meu ponto de vista, o problema de Miranda está de igual para o de Carrie. Com a morte de Big, Carrie passou uma temporada inteira de luto, apática e sem a agitação que a fez tão famosa.



Com isso, a advogada ganhou um palco onde ela sozinha vivia mais transformações e a essa altura o fãs gostavam tanto dela com Steve que, agora, não a queriam se apaixonando novamente.



Não era porque se apaixonou por outra mulher, mas o fato de que a vimos superar todas as dificuldades para ser feliz com o marido apenas para voltar à estaca zero. Horrível dizer, mas Miranda não teve e não tem perfil para protagonista.



Na segunda temporada, depois de terem optado por "mudar" Miranda, voltamos a nos incomodar que ela estava mais uma vez em dúvida. O relacionamento com Che se desfez ainda mais rápido do que começou e Steve também saiu do páreo. Agora temos Miranda solteira e liberada recomeçando sua vida.

E se as pessoas ainda estranham é porque não acompanham a vida da atriz, que viveu algo semelhante e que está mais do que satisfeita de transportar essa realidade para as telas. "Fiquei muito mais parecida com [Miranda] à medida que envelheci, e ela ficou muito mais parecida comigo", Cynthia Nixon disse à Variety.



"Não era nada que eu estivesse defendendo, mas escritores inteligentes, especialmente em projetos de longo prazo que continuam e evoluindo, tentam colocar o máximo possível da pessoa real naquele personagem, porque essa é uma das coisas isso torna a televisão, o cinema ou o teatro tão poderosos quando a pessoa que desempenha o papel tem uma conexão pessoal."

Há muito mistério em torno das gravações externas em Nova York, ainda em andamento. Nas duas primeiras, era possível descobrir quase tudo que aconteceria, nessa temporada, nem tanto. Ainda. Mas o fato de que Miranda está solteira pela primeira vez em décadas a dará destaque mais uma vez. E sim, Miranda terá novos relacionamentos.

"Eu sinto que nosso programa [And just Like That] sempre funciona melhor quando as pessoas estão namorando", a atriz argumentou na entrevista com a revista, sem deixar de mencionar a já confirmada saída de Che do cenário geral. "Acho que eles sentiram, e Michael Patrick sentiu, que Che havia seguido seu curso. Eles entraram e sacudiram tudo, e então o arco foi concluído."

Cynthia também falou de The Gilded Age, mas vamos endereçar mais tarde, afinal, as gravações dessa temporada começam em pouco mais de um mês. Sobre Miranda, podemos contar que ela vai estar mais segura e que pode tirar Carrie do ostracismo. Contamos com ela!