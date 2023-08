Cinema B+: Império da Dor: ganância e manipulação em torno do sofrimento

agenda cultural

Do rap ao sertanejo, passando pela MPB, pelo rock regional e pela música nordestina, festivais em Bonito e Campo Grande proporcionam um line-up de shows de primeira, todos de graça

Desde quarta-feira, uma intensa programação cultural ocupa a Praça da Liberdade, em Bonito, com destaque para as atrações musicais de peso nacional, as quais são o grande chamariz para atrair milhares de pessoas ao principal destino ecoturístico do País, a 260 km de Campo Grande.

Depois de Fafá de Belém, Paulinho Moska e Maria Gadú, a edição deste ano do Festival de Inverno de Bonito (FIB) recebe, na noite de hoje, o trio Gilsons e a cantora Iza. Todos os shows, assim como as demais atividades culturais do FIB, são gratuitos.

Vivendo o momento que seja, talvez o auge de sua carreira, Iza chega a Bonito no embalo de “Afrodhit”, seu novo álbum. “Me reencontrei como artista”, revela a estrela, em entrevista a um jornal carioca no início da semana.

“Afrodite é essa deusa que volta para a Terra de tempos em tempos. Dessa vez, ela se manifesta de uma forma intraterrestre, no seio da Terra. E ela vem ao mundo para se sujar de vida mais uma vez e experienciar o amor, as formas do amor. Porque eu acho que esse álbum é sobre amor, amor próprio, início e término, os momentos. O que acontece nos próximos capítulos? Veremos”, instiga a cantora e jurada do “The Voice Brasil”.

GILSONS

Formado em 2018 por José, Francisco e João Gil, respectivamente, filho e netos de Gilberto Gil, o trio Gilsons se apresenta pela primeira vez em MS com todas as facilidades e os desafios que acompanham os herdeiros de um nome tão fundamental para a música e a arte brasileira quanto o desse baiano, compositor, multi-instrumentista e ex-ministro da cultura.

“Somos três cariocas com a alma e os pés fincados na Bahia”, diz Francisco Gil, o Fran.

Em cinco anos de carreira, o grupo tem batalhado por uma assinatura própria, por mais que esteja com frequência sob a companhia ou acompanhando o patriarca, como na recente turnê do autor de “Andar com Fé” que rodou o mundo.

“Várias Queixas”, sucesso original do Olodum e primeiro single lançado pelos Gilsons, já passa dos 100 milhões de plays no Spotify. Em 2020, eles lançaram “Índia”, em parceria com Julia Mestre, “Devagarinho”, com Mariana Volker, e “Besteira”, com o duo Yoùn.

Já no ano passado teve “Deixa Fluir”, com o grupo Big Up, “Algum Ritmo”, com Jovem Dionísio, e um remix de “Love Love” feito por Alok.

O álbum “Pra Gente Acordar”, passo importante para a consolidação do trio, recebeu indicações no Grammy Latino, no Prêmio Multishow, no Prêmio da Música Brasileira e no Prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo.

Os Gilsons também já marcaram presença em festivais de grande porte, a exemplo do Rock in Rio e do Lollapalooza, somando quase uma centena de shows em dezenas de eventos.

O single “Presente”, em parceria com BaianaSystem e Tropkillaz, e “Bateu”, faixa em colaboração com Rachel Reis e Mulú, com mais de 150 mil plays só nos primeiros três dias, são os lançamentos mais recentes.

EMICIDA E JULIANA

Amanhã é a noite de Emicida e da cantora Juliana Linhares ocuparem a Praça da Liberdade. Aos 38 anos, completados no dia 17, Emicida não pára quieto.

Além da onipresença em diversos segmentos do showbiz, carregando sucessos como “Hoje Cedo”, “Passarinhos”, “Levanta e Anda”, “Triunfo” e “AmarElo”, o rapper é sempre um dos primeiros a abrir a boca quando o noticiário “pede” a sua intervenção.

Um de seus últimos protestos foi clamando por justiça pela morte do garoto Thiago Menezes Flausino, de 13 anos, baleado por policiais militares durante uma operação na comunidade Cidade de Deus, no Rio.

Por sua vez, a natalense Juliana Linhares leva a Bonito o show “Nordeste Ficção”, que deriva, em parte, do álbum de mesmo nome lançado pela cantora em 2021.

Em uma apresentação inspirada no teatro, na autoficção e no docudrama, a também compositora e atriz potiguar costuma fazer uma apresentação que remete aos clássicos de Amelinha, Elba Ramalho, Cátia de França, Terezinha de Jesus e outros expoentes nordestinos. Parcerias com Tom Zé, Chico César, Zeca Baleiro e outros nomes também estão no repertório da cantora.

Já no domingo o grande destaque do FIB é o Trio Parada Dura (Creone, Leonito e Xonadão), com seu sertanejo raiz e um repertório consagrado, de “Andorinhas” a “Fuscão Preto”, passando por “Arapuca”, que rendeu 11 discos de ouro e 3 discos de platina.

REVIVA CG

Na Capital, pelo 1º Festival Reviva Mais Campo Grande, na Esplanada Ferroviária, com

a programação também toda gratuita, uma das atrações é a Cia Apoema, que vai apresentar às 14h de hoje a montagem “Apoeme-se”, definida pelos artistas como uma “intervenção circo-poética”.

Em cena, Nathália Maluf, Nilcilene Maciel e Roberto Pimenta se utilizam da linguagem circense para tematizar “o tempo de retomada de cada pessoa, as mulheres e sua ancestralidade e ainda a mulher contemporânea que alça novos voos”.

A programação do festival, que marca o aniversário de 124 anos de CG, começa às 9h, com a apresentação de grupos locais de dança, e segue até o show de encerramento, com Filho dos Livres, a partir das 22h.

Amanhã, os destaques são para a peça “O Amigo Fiel”, da cia paulista Sobrevento, às 15h,

a “Opereta Pantaneira”, de Breno Moroni e Eduardo Martinelli, às 17h, e os shows com Jerry Espíndola, Projeto Kzulo e Chicão Castro, a partir das 20h.

CINEMA

Entre as estreias nas telonas será possível conferir “Gran Turismo: De Jogador a Corredor”, do diretor sul-africano Neill Blomkamp (“Distrito 9” e “Elysium”), e “Drácula – A Última Viagem de Demeter”, do norueguês André Øvredal. O primeiro é a adaptação de uma história real que envolve um conhecido game de automobilismo.

Já o segundo foca no sétimo capítulo (“O Diário do Capitão”) do clássico sobre o monstro dentuço.