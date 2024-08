Cinema B+: O Retorno de Simone Biles: Documentário Revela sua Luta e Superar Adversidades

Para nós brasileiros, Simone Biles será sempre uma das atletas por quem teremos carinho, afinal, ela foi a grande estrela da Olimpíada de 2016, sediada no Rio de Janeiro, e onde ganhou medalhas de ouro individuais no geral, salto e solo, bronze na trave de equilíbrio e ouro como parte da equipe dos Estados Unidos.

Aos 27 anos, ela é considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos, com nada menos de oito medalhas olímpicas e 30 no Campeonato Mundial, o que faz dela a ginasta americana mais condecorada e é a sétima ginasta olímpica feminina mais condecorada da história. Sim, Simone Biles é uma lenda.

Porém sua trajetória vencedora ganhou outra perspectiva quando ela, em vez de bater os recordes (que está batendo em Paris em 2024), na Olimpíada de 2020, em Tokyo, ela não apenas cometeu erros básicos como se afastou da competição antes de acabá-la, mesmo senda a favorita para o Ouro. Sob uma chuva de críticas, ela foi firme: colocaria sua saúde mental em primeiro lugar.

A dúvida que ficou, além do que teria sido o gatilho e acontecido nos bastidores, era se isso significaria a aposentadoria do Esporte. Claro que o spoiler é que não, afinal ela está em Paris crescendo sua lenda, mas o documentário da Netflix, O Retorno de Simone Biles nos leva à casa da atleta, onde acompanhamos sua vida com sua família, com seu marido e suas colegas de equipe e posso falar? É impossível não se apaixonar por Simone.

Essa “visão íntima da história por trás de tudo” é uma alternativa frequente de celebridades que querem controlar a narrativa, na verdade, quando querem reescrever a História. Simone não entra em detalhes do tratamento, mas acompanhamos sua vida ultra feliz com Jonathan Owens e mais ainda, seus pais-avós, que num momento emocionante revelam a verdade do passado de Simone Biles que coloca todo o drama no Japão em perspectiva.



São quatro episódios narrando os preparativos de Simone para retomar sua posição no topo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a segunda parte está sendo registrada agora. Não deixa de ser irônico e analógico ver como manter o equilíbrio é tênue, mas que ela consegue brilhar e superar expectativas. Vale a pena conferir e torcer. Mesmo que prefira Rebeca Andrade (desculpe, Simone!)