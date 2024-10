Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No fim-de-semana do Dia das Crianças aposto que o seu algoritmo nas plataformas fica um tanto mais voltado para animações ou temas família. E não dá para escapar da melhor dica de todas esse ano, que é curtir “Divertida Mente 2”, já na plataforma da Disney Plus há algumas semanas, com mais de 30,5 milhões de visualizações em todo o mundo no Disney+ já nos primeiro cinco dias de transmissão via streaming, ultrapassando o sucesso de Encanto (2021).

A animação que quebrou todos os recordes de bilheteria de todos os tempos, é simplesmente irresistível. O filme original, de 2015, já tinha sido espetacular e a continuação consegue se superar, o que não é um feito pequeno!



A novidade agora, com Riley entrando na puberdade, é lidar com a “atualização” do “sistema de valores” da menina. Quem cuida de tudo é uma equipe divertidamente neurótica que são tão perfeitas no sentido de como explicar como a nossa mente funciona que rimos, choramos e ficamos de boca aberta.

No primeiro filme, Riley tinha apenas 11 anos e estava lidando com as diferentes emoções de mudar de cidade, com os pais, enfrentando os desafios dessa transição. Acompanhada por suas cinco emoções — Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho — a menina ia buscando seu equilíbrio e nós íamos aprendendo como formamos nossa personalidade, lidamos com nossos medos e ansiedades.

Cinema B+: Por que Assistir Divertida Mente 2 no Feriado? - Divulgação

Agora, nove anos depois, toda instabilidade de uma adolescente de 13 anos visita os dilemas universais e típicos dessa fase, com novas emoções brigando pelo controle da mente de Riley: ansiedade, inveja, vergonha e tédio. Isso porque Riley enfrenta novas descobertas de amizade, amor e competição.

Mais uma vez é a Alegria, no Brasil dublada por Tatá Werneck, que tenta liderar e lidar com os obstáculos, às vezes sem conseguir lidar com os obstáculos da nossa própria mente. Isso porque um dos charmes de Divertida Mente, tanto 1 como 2, é nos dar uma aula visual e fácil de acompanhar para entender a importância de todas as emoções, quando acionadas saudavelmente.

A árvore de valores de Riley está ameaçada e como é ela que molda suas escolhas, é de extrema importância estar construída em equilíbrio. Sabe um filme delícia?

Se puder maratonar os dois, fica ainda melhor. Bom feriado!