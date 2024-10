Cinema exibe clássicos do terror, com entrada a partir de R$ 13 em Campo Grande - Reprodução Redes Sociais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em alusão ao Halloween, celebrado no dia 30 de outubro, os amantes do cinema terão a opção de assistir a clássicos do terror e películas mais atuais na telona dos cinemas de Campo Grande.

No Shopping Campo Grande, a programação da Temporada de Terror Cinemark exibe oito filmes do dia 31 de outubro a 6 de novembro, com ingressos a partir de R$ 13.

O Exorcista (31/10)

Título Original: The Exorcist

The Exorcist Direção: William Friedkin

William Friedkin Roteiro: William Peter Blatty (baseado em seu livro homônimo)

William Peter Blatty (baseado em seu livro homônimo) Duração: 122 minutos

122 minutos Lançamento: 26 de dezembro de 1973 nos Estados Unidos

26 de dezembro de 1973 nos Estados Unidos Bilhateria: O filme arrecadou aproximadamente US$ 402,7 milhões e US$ 441,3 milhões mundialmente.

O filme arrecadou aproximadamente US$ 402,7 milhões e US$ 441,3 milhões mundialmente.

Sinopse: Em Georgetown, Washington, uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que sua filha de doze anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também é psiquiatra, e este chega à conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita, então, a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina dessa terrível possessão.

Aterrorizante (1°/11)

Título Original: Terrifier

Terrifier Direção: Damien Leone

Damien Leone Roteiro: Damien Leone

Damien Leone Duração: 82 minutos

82 minutos Lançamento: 15 de outubro de 2016

15 de outubro de 2016 Bilheteira: Arrecadou US$ 1,1 milhão nos EUA.

Arrecadou US$ 1,1 milhão nos EUA.

Sinopse: Um palhaço maníaco chamado Art aterroriza três jovens na noite de Halloween e todos que estão em seu caminho. O filme é baseado em um curta de mesmo nome, lançado em 2011, e é um spin-off de "All Hallows' Eve" de 2013, do mesmo diretor, trazendo novamente no elenco a atriz Katie Maguire.

A Morte do Demônio – A Ascensão (02/11)

Título original: Evil Dead Rise

Direção: Lee Cronin

Roteiro: Lee Cronin

Duração: 97 minutos

Lançamento: 21 de abril de 2023 (EUA)

Bilheteira: O filme arrecadou aproximadamente US$ 146,7 milhões.

Sinopse: Beth vai até Los Angeles para visitar sua irmã mais velha, Ellie, que mora com os três filhos em um pequeno apartamento. Com uma relação distante, essa seria a oportunidade para uma reaproximação entre as irmãs. Porém, o reencontro toma um rumo macabro quando elas encontram um livro antigo que dá vida a demônios possuidores de carne. Agora, para sobreviver, serão forçadas a enfrentar uma versão aterrorizante da família.

Hereditário (3/11)

Título original: Hereditary

Direção: Ari Aster

Lançamento: 8 de junho de 2018

Duração: 127 minutos

Sinopse: Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Telefone Preto (4/11)

Título original: The Black Phone

The Black Phone Direção: Scott Derrickson

Scott Derrickson Roteiro: Scott Derrickson e C. Robert Cargill (baseado em um conto de Joe Hill)

Scott Derrickson e C. Robert Cargill (baseado em um conto de Joe Hill) Duração: 102 minutos

102 minutos Lançamento: 24 de junho de 2022

24 de junho de 2022 Bilheteira: US$ 159 milhões no mundo

Sinopse: Finney Shaw, um menino tímido, mas inteligente, de 13 anos, é sequestrado por um assassino sádico e preso em um porão à prova de som, onde gritar é de pouca utilidade. Quando um telefone desconectado na parede começa a tocar, Finney descobre que pode ouvir as vozes das vítimas anteriores do assassino, e elas estão determinadas a garantir que o que aconteceu com elas não aconteça com Finney.

O Iluminado (5/11)

Título Original: The Shining

The Shining Direção: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Roteiro: Stanley Kubrick e Diane Johnson (baseado no livro de Stephen King)

Stanley Kubrick e Diane Johnson (baseado no livro de Stephen King) Duração: 144 minutos

144 minutos Lançamento: 23 de maio de 1980

23 de maio de 1980 Bilheteira: aproximadamente US$ 47,5 milhões

aproximadamente US$ 47,5 milhões

Sinopse: Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar sérios problemas mentais, e ele se torna cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.

Tubarão (6/11)

Título original: Jaws

Direção: Steven Spielberg

Roteiro: Peter Benchley e Carl Gottlieb (baseado no livro homônimo de Peter Benchley)

Duração: 124 minutos

Lançamento: 20 de junho de 1975

Bilheteira: cerca de US$ 470 milhões no mundo

Sinopse: Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local pede ajuda a um ictiologista e a um pescador veterano para caçar o animal, mas a missão será mais complicada do que eles imaginavam.

Ingressos podem ser comprados clicando aqui.

UCI Day Terror

Enquanto no Bosque dos Ipês promove a UCI Day Terror, com entradas a R$ 12 e um combo promocional por R$ 35. As exibições serão todas no dia 31 de outubro.

Aterrorizante 3

Título original: Terrifier 3

Terrifier 3 Direção: Damien Leone

Damien Leone Roteiro: Damien Leone

Damien Leone Lançamento: 11 de outubro de 2024

11 de outubro de 2024

Sinopse: Assim como nos filmes anteriores, o novo longa-metragem traz o palhaço assassino Art, interpretado por David Howard Thornton (de Stream), espalhando o terror entre os moradores de uma pequena cidade. Desta vez, o serial killer ataca os habitantes do condado de Miles na véspera de Natal.

Sting: A Aranha Assassina

Título Original: Sting

Direção: Kiah Roache-Turner

Roteiro: Kiah Roache-Turner

Duração: 92 minutos

Sinopse: Depois de criar em segredo uma aranha incrivelmente talentosa, Charlotte, de 12 anos, deve enfrentar a realidade sobre seu animal de estimação — e lutar pela sobrevivência de sua família — quando a criatura outrora encantadora rapidamente se transforma em um monstro gigante comedor de carne.

Não Solte!

Título original: Never Let Go

Direção: Alexandre Aja

Duração: 101 minutos

Sinopse: Uma mãe e seus filhos gêmeos foram atormentados por um espírito maligno durante anos. Quando um dos meninos questiona se o mal é real, o vínculo sagrado da família é quebrado, e a situação se torna uma luta pela sobrevivência.

O Iluminado (5/11)

Título Original: The Shining

The Shining Direção: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Roteiro: Stanley Kubrick e Diane Johnson (baseado no livro de Stephen King)

Stanley Kubrick e Diane Johnson (baseado no livro de Stephen King) Duração: 144 minutos

144 minutos Lançamento: 23 de maio de 1980

23 de maio de 1980 Bilheteira: aproximadamente US$ 47,5 milhões

aproximadamente US$ 47,5 milhões

Sinopse: Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar sérios problemas mentais, e ele se torna cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.

Sorria 2

Título original: Sorria 2

Direção: Parker Finn

Roteiro: Parker Finn

Sinopse: Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a cantora pop Skye Riley começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a confrontar seu passado.

Ingressos podem ser adquiridos por meio do site clicando aqui.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Shopping Norte Sul Plaza, no entanto, o Cinépolis não divulga a programação.

Assine o Correio do Estado