CineMaterna exibe para mamães e bebês o filme Divertidamente 2

O Festival de Dança de Joinville encerrou no último sábado (27) com mais um recorde em seu número de participantes: foram mais de 15.300 inscritos na 41ª edição do evento, que é considerado o maior do mundo e conta com registro no Guinness Book por seu alto número de participantes.

Em 2024, o Festival de Dança de Joinville ocorreu entre 15 e 27 de julho, e nestes 13 dias foram realizadas mais de 4 mil apresentações de dança, com mais de 500 horas de apresentações gratuitas em espaços públicos. Também foram oferecidas mais de 200 opções de programação didática, além de diversas atrações para todos os públicos, como aulas gratuitas de dança, exposições e jam sessions.

Grandes performances puderam ser assistidas, tanto nos espetáculos de companhias profissionais convidadas, como o Ballet Estable del Teatro Colón e da São Paulo Companhia de Dança; quanto nas atrações competitivas, que evidenciaram o grau de evolução dos bailarinos e suas escolas e grupos que chegam aos palcos principais do Festival de Joinville.

Para a organização, o evento foi concluído com sucesso, sem contratempos que não fossem solucionados rapidamente e sem prejudicar os participantes, e com todas as metas cumpridas.

“Este é mais um Festival de Dança que nós terminamos com a certeza de que tudo ocorreu conforme o planejado. Estamos extremamente satisfeitos com os resultados alcançados neste ano e já pensando no próximo, que terá que ser ainda melhor do que este”, afirma o presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville, Ely Diniz.

O número de inscritos surpreende diante do registro que levou o Festival de Dança de Joinville ao livro dos recordes mundiais: em 2002, quando foi citado pela primeira vez como maior do mundo, havia recebido 4 mil participantes. Em 2024, quando a 41ª edição começou, no dia 15 de julho, as inscrições já chegavam a 14.100, e cresceram em mais de 1 mil durante o evento diante do interesse dos participantes em ingressarem na programação didática oferecida.

“Penso que chegamos ao número máximo para o evento, para o que a cidade comporta em sua estrutura. A hotelaria chegou ao ápice. Ainda conseguimos realizá-lo com qualidade se continuar crescendo, mas temos que pensar se a cidade consegue acomodar mais participantes”, avalia Ely Diniz.

Mostra Competitiva comprovou busca por excelência entre bailarinos e coreógrafos

A superação de recordes do Festival de Dança de Joinville não aparece somente nas inscrições gerais: neste ano ela já havia superado as edições anteriores com 5.190 coreografias enviadas para a seletiva nacional. Destas, somente 633 chegaram às competições, com 233 no “palcão”, como é chamado o espaço onde os bailarinos se apresentam na Mostra Competitiva, a principal e mais concorrida do Brasil.

“O Festival de Joinville tem crescido e se desenvolvido muito em relação à qualidade dos grupos que têm se apresentado. Isso se comprova, primeiro, pela quantidade de inscrições, que vêm aumentando de forma concreta, e o índice para chegar à Mostra Competitiva tem subido cada vez mais”, analisa o consultor artístico do evento, Marcelo Misailidis, recordando a seletiva para solos femininos de Balé Clássico de Repertório, para a qual 265 bailarinas concorreram pelas cinco vagas para participar da competição.

Nesta edição, pelo terceiro ano consecutivo, todos os lugares no pódio foram ocupados, com algumas categorias registrando empates em segundo e terceiro lugar. Até o ano de 2021, havia categorias em que nenhuma coreografia alcançava média para ocupar a primeira colocação. Além disso, três coreografias chegaram ao primeiro lugar com média geral 10,00: “BPM”, da Com Passo Cia de Dança (SP), “Visão de Ótica”, da PEC Studio (SP); e “Noite de Walpurgis”, da Cia. Jovem Basileu França (GO) - esta última a escola vencedora como Melhor Grupo da 41ª edição do Festival de Dança de Joinville.

Edição de 2025 já tem data para acontecer

Em 2025, o Festival de Dança de Joinville será realizado de 21 de julho a 2 de agosto. Durante a edição deste ano já foram realizadas as primeiras reuniões entre a diretoria e os consultores do evento para pensar nas melhorias para o ano que vem.

“Já há ideias de novidades e melhorias para a próxima edição. O que temos em mente é que até o fim do ano precisamos ter a 42ª edição montada, para em 2025 somente concluir os detalhes”, adianta Ely Diniz.

O Festival de Dança de Joinville é uma promoção da Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e é realizado pelo Instituto Festival de Dança de Joinville e Ministério da Cultura e Governo Federal - União e Reconstrução. Em 2024, contou com patrocínio de Grupo Barigui, Leroy Merlin, Havan, ArcelorMittal, TrimaniaCap, Fundação Catarinense de Cultura e Governo de Santa Catarina, e apoio de Caixa Econômica Federal, Correios, Global Estratégias Financeiras, Grupo Koch e HapVida NotreDame Intermédica; e parceria de mídia da Favretto Mídia Exterior e da NSC TV.