CineMaterna: Venom será exibido nesta terça-feira (12)

Gabriel Sater é um artista bastante conhecido por aqui no Correio do Estado, especialmente no Correio B+, aliás em todo o mundo. Seu talento e generosidade são indiscutíveis para todos que o conhecem.

Gabriel é cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e ator. Todos sabem que ele é filho do grande violeiro Almir Sater, de quem Gabriel herdou não só o sobrenome, mas o talento do pai.

O premiado artista usa como inspiração a convivência desde a infância com a família absolutamente musical e com nomes como Renato Teixeira, Sergio Reis, Família Espíndola, Paulo Simões, Guilherme Rondon e Dino Rocha.

Nesta semana no B+, Gabriel conversou com a gente sobre a seu novo álbum “Faróis do Sertão”, indicado ao GRAMMY Latino 2024. Melhor Álbum de Música Raízes em Língua Portuguesa.

"O álbum é fruto de um trabalho em conjunto com Paula Cunha, João Gaspar...

Foi algo que nasceu após o meu penúltimo álbum, o 'Erva Doce', que foi muito importante na minha carreira, sendo o meu primeiro álbum a ser indicado ao Grammy Latino. A gente amou fazer, e quis realizar algo diferente, porém, que trouxesse essa energia pós 'Pantanal', após uma série de shows que eu vinha fazendo desde a minha saída da novela, por volta da metade de 2022. Dois anos depois, durante esse tempo de estrada, de retomada dos shows, eu conversei com o Gaspar que eu queria continuar com essa leva de produção e lançar, single a single, e mais um álbum. Nós já tínhamos algumas gravações de músicas guardadas pra ele, e muitas pessoas pediram 'Cavalo Preto', por exemplo, que não tinha entrado no 'Erva Doce'”, relembra Gabriel.

Em 22 de março de 2024, nasceu o álbum, “FARÓIS DO SERTÃO”, a data escolhida foi em homenagem ao “Dia da Água”. Um CD com doze faixas. Nove temas autorais (sendo um tema instrumental) e 03 releituras de clássicos da música brasileira como “Você Vai Gostar” (a famosa “Casinha Branca” de Elpídio dos Santos), “Amanheceu Peguei a Viola” (de Renato Teixeira) e “Cavalo Preto” (de Anacleto Rosas Jr.), uma das músicas de maior sucesso no remake da novela Pantanal (TV Globo/2022), que Gabriel fez parte.

O músico e ator Gabriel Sater é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Tadeu Bara - Diagramação: Denis Felipe e Denise Neves

O projeto traz participações especiais de lendas da música brasileira como Renato Teixeira, Luiz Carlos Sá (da icônica dupla Sá & Guarabyra), Sérgio Reis e da multi talentosa Lucy Alves. O álbum passeia entre músicas do cancioneiro popular brasileiro a composições mais modernas (compostas com poetas da nova geração brasileira) que apresentam toda versatilidade e qualidade musical de Gabriel Sater que assina com João Gaspar a produção musical e arranjos das gravações. Os ritmos e estilos passeiam pelo Folk, Rock, MPB, Latino-americano, Caipira e Sertanejo Raiz.

“Queríamos fazer um álbum que tivesse mais banda, diferentemente do 'Erva Doce' que é mais calmo e minimalista. Fomos aos poucos, nos shows, gravando esse álbum que traz a participação especial de Renato Teixeira, uma nova versão de 'Quando For A Hora'. Ele é um álbum brasileiro, de Brasil profundo. Tem uma música guardada com a Lucy Alves há muitos anos e que quando ouvimos ela no estúdio, a Lucy chegou a se emocionar. Isso mostra que o nosso caminho estava certo. Em 'Faróis do Sertão', fizemos nessa leva da música 'Quatro Fases da Lua', durante as férias que eu e Gaspar fomos para Minas Gerais em um final de ano no interior, fomos para um hotel no meio do mato que mal tinha sinal de celular, com um céu maravilhoso, e lá, compusemos essa melodia. Depois, veio a 'Quatro Fases da Lua'. Está tudo interligado. E a felicidade desse álbum está relacionada a essas participações especiais que eu citei, tem um single que eu fiz com o Daniel Rondon também. Tem outra que guardamos para gravar com o Sérgio Reis, por conta do timbre de voz dele que tem tudo a ver com a música. Tudo traz uma atmosfera antiga de fronteira com músicas que representam muitos simbolismos pra mim”, relata o músico.

Gabriel ao lado do pai Almir Sater - Reprodução Instagram

O novo e 6º álbum da carreira musical de Gabriel Sater intitulado, “FARÓIS DO SERTÃO”, vai concorrer ao GRAMMY Latino 2024 que acontecerá em 14 de novembro em Miami na Flórida. É a 2ª indicação consecutiva do artista ao prêmio, já que em 2023 seu álbum “ERVA DOCE” foi indicado na mesma categoria.

Vencedor do 'Prêmio da Música Brasileira' no ano passado como Melhor Intérprete Canção Popular - Reprodução Internet Vencedor do 'Prêmio da Música Brasileira' no ano passado como Melhor Intérprete Canção Popular - Reprodução Internet

"Quando eu recebi a notícia da indicação do Grammy comecei a pular, gritar, chorar... Na primeira vez, eu também não sabia. Dessa vez, foi muito parecido. A gente não se acostuma nunca. Para gravar um vídeo, você imagina só, você faz as músicas, no meu caso, é tudo artesanal, então, eu faço as músicas, os arranjos... O Grammy, são anos de trabalho para você chegar na finalização de um álbum inteiro. Quando você se inscreve no Grammy, é uma seleção super difícil. Então, ao ser indicado duas vezes consecutivas, a emoção foi uma maior do que a outra, porque eu me emocionei da mesma maneira, mas eu sabia que um dia iria sair a indicação”, se emociona Gabriel que completa:



“Na madrugada, eu já acordei ansioso e pensando: 'Eu sinto que esse álbum merecia'. Pela qualidade dele, modéstia parte falando. Então, ao ter essa resposta positiva do 'Faróis do Sertão', foi realmente emocionante. Hoje em dia, eu vivo intensamente só para os meus projetos e acabei não abrindo as minhas produções para outros trabalhos. O que eu quero dizer é que, além de tudo, se eu não tiver o fogo de querer muito fazer um projeto, eu nem faço. O João Gaspar, que é meu coprodutor e assina comigo a produção do 'Faróis do Sertão', tem outros projetos, mas, eu, em paralelo estou focado apenas nos meus trabalhos. E não é querer ser egocêntrico, se trata apenas do sonho de cada um. Quando chegamos nessa indicação, foi tanta lágrima que dava para encher um rio (risos)."

Gabriel ao lado do maestro João Carlos Martins - Reprodução Instagram

Para a grande revelação do remake da novela Pantanal, sucesso de crítica e público, que também refletiu em uma grande parceria com o famoso e aclamado maestro João Carlos Martins, Gabriel também realizou shows ao lado dele e já já o sonho de estar ao lado dele vai trazer novos caminhos e mais projetos com um dos maiores maestros do país. “Foi a realização de um sonho, e logo logo vocês vão saber de mais novidades para 2025 com essa grande pessoa e profissional que eu tenho a honra de estar junto”, expõem o eterno Xeréu Trindade.

Sobre a expectativa do Grammy Latino 2024 Gabriel não esconde a ansiedade e a felicidade de estar lá novamente após tanto trabalho e dedicação ao lado de sua equipe. "Eu sonho em ganhar, claro! Mas ser indicado, já é uma vitória, porque ao fazer um álbum no futuro, você já tem esse respaldo. Ganhei o 'Prêmio da Música Brasileira' no ano passado como Melhor Intérprete Canção Popular, que foi outro sonho também. Uma premiação tão séria, de credibilidade e visibilidade em todo o mundo. Esses prêmios são todos sempre muito importantes. É muita emoção.", finaliza Gabriel.