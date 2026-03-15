Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Moda Correio B+

Coluna: Entre Costuras e CuLtura: O retorno de Miranda Priestly e aquilo que o tempo nos ensinou

Quase vinte anos depois, O Diabo Veste Prada volta aos cinemas com seu segundo filme, com estreia marcada para 1º de maio, e eu não consigo enxergar essa continuação apenas como entretenimento.

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

15/03/2026 - 15h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Eu lembro exatamente onde eu estava quando assisti O Diabo Veste Prada pela primeira vez. Estava na Asia iniciando a minha carreira internacional como modelo, descobrindo o mundo e principalmente a mim mesma, quando comecei a ouvir falar de um filme sobre moda que só pelo nome já causava curiosidade em assistir.

Depois que assisti, descobri que na verdade não era apenas um filme sobre moda, mas sim, um espelho ambicioso para quem queria ocupar espaços que pareciam inalcançáveis.

Quase vinte anos depois, ele volta aos cinemas com estreia marcada para 1º de maio. E eu não consigo enxergar essa continuação apenas como entretenimento, para mim, é quase um reencontro com a mulher que eu era e com tudo o que eu acreditava sobre sucesso.

Em 2006, a indústria da moda ainda tinha aura de império intocável. As redações eram templos, as editoras divindades. Miranda Priestly não era só uma personagem, ela era a representação máxima de poder feminino dentro de um sistema que exigia dureza para sobreviver, e nós admirávamos aquilo.

Hoje, revisitando essa história, percebo como romantizamos certas violências sutis: o excesso de cobrança, o orgulho pelo cansaçoe e a ideia de que suportar tudo fazia parte do crescimento, talvez por isso o retorno de Miranda seja tão simbólico. A moda mudou, e nós mudamos também.

O mundo editorial já não é o mesmo, a autoridade descentralizou, a influência mora nos algoritmos, a estética virou linguagem política. Falamos de diversidade, sustentabilidade, inclusão, ainda que nem sempre com a profundidade necessária.

E eu me pergunto: quem é Miranda nesse novo cenário? E, principalmente, quem somos nós?

Porque se antes Andy representava a jovem que precisava se adaptar para pertencer, hoje muitas de nós questionamos se vale a pena pertencer a qualquer custo.

Essa continuação, inspirada na sequência literária de Lauren Weisberger, traz de volta Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, mas, para mim, o que mais retorna não são os personagens, mas a conversa sobre ambição.

Cena de O Diabo Veste Prada 2 - Divulgação

Ambição feminina sempre foi um tema delicado. Ou éramos “boazinhas demais” ou “duras demais”. O filme original expôs essa tensão com elegância e ironia. Agora, quase duas décadas depois, temos maturidade para discutir o que antes apenas aceitávamos.

Não é só nostalgia.

Existe uma camada de nostalgia, claro, mas existe algo mais profundo: a oportunidade de revisitar nossos próprios parâmetros de sucesso.

Eu já não enxergo poder da mesma forma, já não confundo exaustão com excelência, já não romantizo ambientes que exigem que você diminua sua humanidade para caber neles. Talvez essa seja a grande beleza desse retorno. Miranda volta, mas o mundo não é mais o mesmo, e nós também não!

Se antes aprendemos que “não é apenas um suéter azul”, talvez agora estejamos prontas para entender que também não é apenas uma carreira, é sobre escolhas, limites e propósito.

Entre Costuras e CuLtura, sigo acreditando que moda nunca foi só sobre roupa, mas sempre foi sobre o que vestimos para enfrentar o mundo.

E talvez este novo capítulo nos convide justamente a despir aquilo que já não faz sentido carregar.

Gabriela Rosa - Divulgação

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 16 e 22 de março. Águas mais calmas virão.

O Seis de Espadas é um convite para deixar para trás conflitos e padrões antigos. Mesmo que o caminho ainda traga incertezas, a travessia aponta para águas mais calmas e para um futuro mais equilibrado.

15/03/2026 12h00

Compartilhar
A energia do Tarô da semana entre 16 e 22 de março. Águas mais calmas virão.

A energia do Tarô da semana entre 16 e 22 de março. Águas mais calmas virão. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Carta regente da semana: Seis de Espadas

Nesta semana, o Seis de Espadas convida você a aceitar os movimentos de mudança que estão acontecendo em sua vida. Talvez seja o momento de se afastar de situações desgastantes, encerrar ciclos ou simplesmente buscar novos caminhos.

Mesmo que a travessia traga alguma incerteza, o destino aponta para águas mais calmas. Confie no processo e permita-se avançar. Às vezes, a verdadeira transformação começa quando temos coragem de deixar o passado para trás.

Seis de Espadas — A Travessia para Novas Margens

O Seis de Espadas representa o movimento de seguir em frente, atravessando uma fase da vida para alcançar outra. Esta carta fala sobre transições: pode indicar viagens, mudanças de carreira, o encerramento de relacionamentos ou até uma mudança de residência.

Em muitos casos, também simboliza um avanço para um novo patamar na vida profissional ou pessoal. Quando o Seis de Espadas aparece, ele costuma sugerir que as transformações em curso tendem a conduzir a um cenário melhor, ainda que o processo de mudança possa trazer algum desconforto.

A mensagem central desta carta é permitir que a vida siga seu curso natural. Em vez de lutar contra a corrente, o Seis de Espadas convida você a acompanhar o fluxo dos acontecimentos. Ao aceitar a direção para onde os ventos da mudança estão soprando neste momento, torna-se mais fácil atravessar o período de transição e chegar a um lugar de maior estabilidade e paz.

Para onde está fluindo a energia da mudança em sua vida?
Qual destino você tem em mente?
E, talvez mais importante: o que precisa ser deixado para trás para que essa travessia seja possível?

Na imagem clássica da carta, um barqueiro conduz dois refugiados — uma mãe e seu filho — rumo a uma nova vida. O barqueiro simboliza as circunstâncias, pessoas ou oportunidades que surgem para nos transportar de uma etapa da vida para outra. Ele representa o movimento inevitável da existência, que nos empurra adiante quando um ciclo chega ao fim.

O céu está cinzento e o clima é melancólico, sugerindo que essa jornada não acontece sem emoções complexas. A mulher mantém a cabeça coberta, como se carregasse tristeza ou perda enquanto se afasta do que ficou para trás.

Ao seu lado, a criança se aconchega em busca de segurança e proteção. O primeiro dever da mãe é proteger seu filho — e, de certa forma, essa imagem também simboliza o nosso instinto de preservar aquilo que ainda é essencial enquanto atravessamos momentos de mudança.

Os refugiados deixam o passado para trás em busca da promessa de um futuro mais luminoso. As águas atrás do barco estão agitadas, representando as dificuldades e turbulências que ficaram para trás. Já as águas à frente aparecem calmas, indicando que a travessia conduz a um lugar mais sereno e acolhedor. Para alcançar margens seguras, é necessário abandonar os problemas e conflitos do passado.

O barco não é luxuoso nem especialmente confortável, mas cumpre seu propósito: conduzir os viajantes a um novo destino. Assim também são muitas transições da vida. Nem sempre o caminho é fácil ou agradável, mas ele existe para nos levar a um lugar melhor.

O Seis de Espadas anuncia um momento de movimento e transformação. Mudanças podem estar acontecendo agora e isso frequentemente vem acompanhado de inseguranças ou desconfortos temporários. Durante períodos de transição, até pequenos desafios podem parecer maiores do que realmente são. Um simples inconveniente pode ganhar proporções maiores quando ainda estamos nos ajustando a uma nova realidade.

Mesmo assim, esta carta traz um lembrete importante: as mudanças que se desenrolam neste momento tendem a trabalhar a seu favor. Em vez de resistir ou tentar permanecer em territórios que já cumpriram seu papel, talvez seja mais sábio aceitar a travessia. O barco simbólico já está em movimento, conduzindo você para novas margens.

O Seis de Espadas também pode indicar uma viagem literal ou simbólica. Às vezes, o simples ato de se afastar temporariamente de uma situação permite ganhar perspectiva e enxergar com mais clareza as oportunidades que surgem no horizonte.

A tristeza pelo que você perdeu — ou precisou deixar para trás — logo dará lugar a uma maior clareza mental e a uma aceitação mais serena das mudanças. Com o tempo, aquilo que hoje parece difícil poderá se revelar parte essencial do seu processo de crescimento. Ao atravessar essa experiência, você tende a se tornar uma versão mais consciente e fortalecida de si mesmo.

O Seis de Espadas convida você a se desapegar de tudo aquilo que impede o seu avanço, seja algo ligado ao passado ou às circunstâncias do presente. Em vez de permanecer preso ao que já não pode ser transformado, procure direcionar o olhar para o futuro e escolher o caminho que esteja mais alinhado com o seu Bem Maior e com o seu potencial a longo prazo.

Ao longo dessa jornada, talvez seja necessário tomar decisões difíceis e fazer algumas concessões. Encare esse processo como um verdadeiro rito de passagem. Cada escolha representa um passo em direção a um lugar melhor na vida — desde que você esteja disposto a evoluir e a abrir mão do que já não faz sentido carregar adiante. Não se prenda ao que ficou para trás. Em vez disso, permita que essa experiência transforme a maneira como você enxerga a si mesmo. Trata-se de deixar para trás quem você foi, para se aproximar cada vez mais de quem deseja se tornar.

Da mesma forma, o Seis de Espadas também convida à reflexão sobre a bagagem emocional e mental que você leva consigo ao atravessar de uma fase para outra. No barco representado na carta, seis espadas permanecem erguidas — um sinal de que, mesmo seguindo em frente, ainda carregamos certos pesos do passado. Esse fardo pode acabar retardando o processo de crescimento pessoal.

Essas “espadas” podem simbolizar memórias, relacionamentos, hábitos, comportamentos, padrões de pensamento ou crenças que já não servem mais ao seu caminho. Por isso, este é um momento importante para refletir com honestidade: o que realmente merece continuar com você nessa travessia — e o que pode, finalmente, ser deixado para trás? “Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia.” (Guimarães Rosa)

Seis de Espadas no Amor

No amor, o Seis de Espadas fala de transição e de seguir em frente. Para quem está solteiro, a carta sugere deixar para trás histórias do passado e abrir espaço para novas conexões, com um olhar mais leve e renovado.

Nos relacionamentos já existentes, o momento pede cooperação para atravessar desafios e mudanças juntos. Ainda assim, podem surgir inseguranças ou receios sobre o futuro da relação.

A reflexão proposta pela carta é simples e profunda: como transformar esse período de transição em uma oportunidade de fortalecer e renovar seus vínculos amorosos?

Seis de Espadas no Dinheiro e Trabalho

No trabalho, o Seis de Espadas indica uma fase de maior tranquilidade após períodos de tensão. Conflitos que dificultavam a convivência com colegas ou superiores tendem a se dissipar, permitindo que o ambiente se torne mais harmonioso. Com isso, surge também uma renovada motivação para retomar projetos antigos e avançar com mais foco.

De forma prática, a carta também pode sinalizar viagens a trabalho, mudanças de cargo, de setor ou até de emprego. Em geral, essas transformações apontam para progresso profissional e ajudam a aliviar desgastes acumulados em fases anteriores.

No campo financeiro, o cenário começa a se estabilizar. A superação de dificuldades aparece no horizonte, trazendo o alívio tão esperado e a oportunidade de reorganizar as finanças. Este é um bom momento para enfrentar pendências com responsabilidade e buscar equilíbrio. Ao mesmo tempo, a carta aconselha cautela: mesmo diante de melhorias, use seus recursos com sabedoria para evitar repetir desafios financeiros do passado.

Esta carta tem forte ligação com o campo intelectual, sendo um momento favorável para estudar, iniciar um curso ou buscar aprimoramento pessoal e profissional.

O Seis de Espadas nos lembra que, às vezes, é preciso se afastar das turbulências para enxergar a vida com mais clareza. Ao relaxar a mente e olhar a situação de um novo ângulo, encontramos dentro de nós as respostas que indicam o caminho mais sereno a seguir.

Este arcano menor fala, acima de tudo, sobre superação. O Seis de Espadas lembra que, mesmo após períodos difíceis, a vida continua em movimento e sempre nos conduz a novas possibilidades. Tenha fé no processo: você está avançando para algo melhor. Este é um momento de recuperação e de travessia interior. Deixe para trás as questões que pertencem ao passado, permita-se curar antigas feridas e reúna coragem para enfrentar seus medos com serenidade.

Como disse Lao Tzu: “A jornada de mil milhas começa com um único passo.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Gastronomia Correio B+

Você coloca glitter nos doces? Saiba o que acontece quando ele chega ao seu organismo e o que usar

Alta nas buscas por doces metalizados e decorados com efeito dourado levanta alerta sobre riscos sanitários e uso de materiais não autorizados na confeitaria

15/03/2026 11h30

Compartilhar
Alta nas buscas por doces metalizados e decorados com efeito dourado levanta alerta sobre riscos sanitários e uso de materiais não autorizados na confeitaria

Alta nas buscas por doces metalizados e decorados com efeito dourado levanta alerta sobre riscos sanitários e uso de materiais não autorizados na confeitaria Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Você é do tipo que decora tudo nas festas? Até o prato? Com doces super brilhantes na mesa? Em festas, quando o exagero faz parte da diversão, cupcakes cintilantes, brigadeiros metalizados e bolos com folha de ouro ganham espaço.

Segundo a consultoria internacional Mintel, a aparência influencia diretamente a decisão de compra de sobremesas para a maioria dos consumidores, especialmente em datas comemorativas, mas o que muita gente não sabe, é que essas decorações pode conter riscos.

“O visual chama atenção e faz parte da experiência, principalmente em datas festivas. Mas é preciso cuidado. Nem todo glitter vendido como ‘comestível’ realmente pode ser ingerido com segurança”, alerta Sandra Gomes, Gerente Comercial de Gastronomia da Prática, empresa especializada em equipamentos para o food service. “Isso vale tanto para confeitarias e restaurantes quanto para quem gosta de preparar doces em casa. Antes de usar qualquer produto decorativo, é importante verificar a procedência.”

Muitos desses glitters são feitos com partículas muito pequenas de plástico, chamadas microplásticos. Elas são minúsculas, menores que 5 milímetros e não são digeridas pelo organismo. Ou seja, o corpo não consegue absorver nem eliminar facilmente essas substâncias.

Por esse motivo, em outubro de 2025, a Anvisa publicou um alerta informando que plástico não é permitido como ingrediente de alimentos. Mesmo quando o rótulo indica “uso decorativo” ou “comestível”, esses produtos não estão autorizados como aditivos alimentares, por isso, evitar esse tipo de produto é o melhor a se fazer

Mas afinal, como deixar os doces coloridos e substituir esses produtos?

  1. Corantes alimentícios aprovados: disponíveis em versões líquidas, em gel ou em pó, são regulamentados para uso em alimentos e permitem criar efeitos vibrantes e até metalizados com segurança.
     
  2. Pós e sprays perolados próprios para confeitaria: existem no mercado opções específicas para uso alimentício, com registro e indicação clara no rótulo, que garantem brilho sem riscos à saúde.
     
  3. Ingredientes naturais para brilho e textura: açúcar cristal, confeitos autorizados, raspas de chocolate, frutas desidratadas e até caldas brilhantes podem proporcionar efeito visual atrativo sem comprometer a segurança.

“Quando falamos de comida, a prioridade precisa ser a segurança. Dá para criar doces lindos usando ingredientes aprovados e próprios para consumo, como os corantes. O importante é não deixar o encanto da decoração colocar a saúde em risco”, finaliza Sandra.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2984, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2984, sábado (14/03); veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6975, sexta-feira (13/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6975, sexta-feira (13/03): veja o rateio

3

"Passada para trás" em obra da Arauco, empresa de MS cobra milhões na Justiça
Inocência

/ 2 dias

"Passada para trás" em obra da Arauco, empresa de MS cobra milhões na Justiça

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3635, sexta-feira (13/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3635, sexta-feira (13/03): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 11 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 2 dias

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 3 dias

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 06/03/2026

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 05/03/2026

Problemas na faculdade