Com feriado prolongado, Campo Grande está repleta de atrações para todas as idades e gostos

A trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectiva - Reprodução/Divulgação

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O feriado prolongado do 1º de Maio chega com uma programação cultural diversificada em Campo Grande, reunindo estreias de cinema, espetáculos teatrais, dança contemporânea, atrações infantis e eventos voltados ao empreendedorismo feminino.

De hoje a domingo, moradores e visitantes terão à disposição uma agenda intensa, que mistura lazer, reflexão e experiências culturais em diferentes regiões da cidade.

A seguir, confira os principais destaques do fim de semana.

CINEMA - "O DIABO VESTE PRADA 2"

O grande destaque das telonas é a estreia de "O Diabo Veste Prada 2", uma das produções mais aguardadas do ano. Mais de duas décadas após o lançamento do primeiro filme, a trama acompanha as mudanças no universo da moda e do jornalismo, com personagens icônicos revisitados sob uma nova perspectiva. A expectativa é de grande público nas salas de cinema da Capital.

A programação também inclui o documentário "Zico O Samurai de Quintino", que oferece um olhar sensível sobre a trajetória de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.

A produção reúne imagens de arquivo, depoimentos e momentos marcantes da carreira do atleta, ampliando o repertório cultural disponível nas telonas.

Outros títulos seguem em cartaz, como produções familiares, comédias e animações, garantindo opções para públicos de diferentes idades ao longo do feriado prolongado.

PARA A CRIANÇADA

O fim de semana também é uma oportunidade especial para quem busca diversão em família. A Arena Nickelodeon, instalada no Shopping Campo Grande, entra em seus últimos dias de funcionamento e promete despedida em grande estilo.

Diversão Arena Nickelodeon - Espaço de diversão para as crianças entra em seus últimos dias no Shopping Campo Grande

O espaço reúne ambientes temáticos inspirados em personagens conhecidos do público infantil, como Bob Esponja, Patrulha Canina e Dora Aventureira.

Com atividades interativas e circuitos lúdicos, a atração é voltada para crianças até 10 anos e proporciona experiências que estimulam a imaginação e o movimento.

Outra opção é o Yuup Experience, parque indoor que ocupa mais de mil metros quadrados e oferece uma ampla variedade de brinquedos. Entre as atrações estão trampolins, infláveis, estações esportivas, jogos eletrônicos e espaços temáticos com dinossauros.

A proposta é unir diversão e segurança em um ambiente planejado para receber famílias durante todo o dia.

TEATRO

A cena teatral sul-mato-grossense ganha evidência neste fim de semana com o espetáculo "Atriz de Quinta Beth Terras por Trás das Luzes", que será apresentado no domingo, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

A montagem, em formato de monólogo, presta homenagem à trajetória de Beth Terras, figura fundamental para o teatro no Estado. Em cena, a atriz Giovanna Zottino conduz o público por uma narrativa que atravessa diferentes fases da vida da personagem, revelando momentos de alegria, desafios e superação.

Com uma dramaturgia que equilibra humor e emoção, o espetáculo convida o público a refletir sobre os bastidores da arte e as escolhas que moldam uma vida dedicada aos palcos. Ao evidenciar o lado humano da artista, a peça reforça a importância do teatro como espaço de resistência e expressão.

DANÇA

A programação cultural também abre espaço para a dança contemporânea com o espetáculo "Rompendo Silêncios", apresentado pela Ginga Cia. de Dança, hoje, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

Com entrada gratuita, a obra propõe uma reflexão sobre temas urgentes, como a violência contra a mulher e as estruturas de poder presentes na sociedade. Por meio do movimento, os artistas exploram tensões, silenciamentos e possibilidades de transformação, criando uma experiência imersiva para o público.

Além da apresentação, o projeto inclui oficinas e momentos de diálogo, ampliando o alcance da proposta e fortalecendo a formação de público para a dança contemporânea.

MÊS DAS MÃES

O Shopping Bosque dos Ipês dá início ao evento Mães no Bosque, que segue até o dia 17 e propõe uma programação que vai além do consumo.

Realizada em parceria com a BPW Campo Grande, a iniciativa valoriza o protagonismo feminino e reúne atividades que discutem temas como maternidade, liderança, inclusão e empreendedorismo.

Entre os destaques estão a exposição da artista Iacita Azamor, com obras exibidas diariamente na praça central, e a Feira de Economia Criativa, que acontece nos fins de semana e reúne mulheres empreendedoras com produtos autorais.

A programação inclui ainda palestras, oficinas e rodas de conversa, criando um espaço de troca de experiências e fortalecimento de redes de apoio entre mulheres. A proposta contempla diferentes realidades, incluindo mães atípicas e mães de pet, ampliando o olhar sobre a maternidade contemporânea.

INFANTIL

As crianças também têm espaço garantido na programação cultural com o espetáculo "Kalivôno", que será apresentado amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa.

A montagem utiliza a dança como linguagem principal para aproximar o público infantil das culturas populares brasileiras, valorizando saberes indígenas, afro-brasileiros e quilombolas. A proposta é promover o acesso à arte desde cedo, de forma lúdica e educativa.

Com entrada gratuita, o espetáculo se apresenta como uma opção acessível para famílias que desejam incluir experiências culturais na rotina das crianças.

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