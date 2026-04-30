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Felpuda

Na sessão de terça-feira da Câmara Municipal de Campo Grande "deu de um...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (30)

Ester Figueiredo

30/04/2026 - 00h03
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Mario Sergio Cortella - escritor brasileiro

"Quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a fazer para sair dele é parar de cavar”.

 

FELPUDA

Na sessão de terça-feira da Câmara Municipal de Campo Grande “deu de um tudo”: manifestantes destemperados vaiando até leitura de moção de pesar, vereador dizendo que não tinha medo de gritos e o presidente da Casa, Epaminondas Neto, irritado, tentando colocar ordem. O movimento, que ninguém tem dúvida de que foi “orquestrado” por forças não tão ocultas assim, ocorreu principalmente por causa da sanção da prefeita a projeto que proíbe o uso de banheiro feminino por mulheres trans e o projeto Abril Verde e Amarelo, em contraponto ao Abril Vermelho do MST. Ufa!

Em falta

A Justiça determinou que a Prefeitura de Campo Grande adote medidas para regularizar o funcionamento de 11 Unidades Básicas de Saúde. A decisão atende a ação civil pública.

Mais

A investigação teve início em 2025. Vistorias técnicas identificaram falta de profissionais, ausência de equipamentos essenciais e problemas estruturais nas unidades.

A presença do porta-aviões USS Nimitz no litoral brasileiro, prevista para o dia 7 de maio, insere o País na agenda estratégica da Operação Southern Seas 2026, coordenada pela Marinha dos Estados Unidos. Os exercícios navais, que serão realizados entre 11 e 14 de maio, no Rio de Janeiro, reunirão meios das forças marítimas das duas nações. Criada em 2007, a operação chega à 11ª edição consolidada como um dos principais mecanismos de cooperação no hemisfério ocidental. A iniciativa envolve cerca de dez países da américa latina, com foco no fortalecimento de parcerias estratégicas e na atuação conjunta diante de ameaças no ambiente marítimo. A participação brasileira ocorre porque o País ocupa posição estratégica no atlântico Sul, área de interesse para a segurança das rotas marítimas.
Simone Tebet e Carla Stephanini

 

Gabriella Bertolini Fernandes

Pretexto

A oposição à administração estadual, como estava previsto, está se utilizando de qualquer “tema” para desancar o governador Eduardo Riedel durante as sessões na Assembleia Legislativa de MS. A estratégia é não deixar passar nada que possa receber holofotes nesse período que antecede a data oficial da campanha eleitoral. Os quatro parlamentares contrários ao governo, três do PT e um do Novo, sinalizam que intensificarão as críticas. Afe!

Elas

Participantes de seminário na Câmara dos Deputados defenderam que o País avance para a reserva de cadeiras, garantindo protagonismo feminino nos espaços de poder. O debate, promovido pela Secretaria da Mulher, reuniu parlamentares e especialistas. O encontro marcou os 30 anos da política de cotas. Atualmente, a Lei das Eleições f ixa mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas por sexo nas disputas proporcionais.

Fichado

O Senado aprovou a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, que reunirá dados de agressores para acesso das forças policiais em todo o País. O projeto segue para sanção presidencial. O banco de dados terá informações como nome, documentos, foto, digitais e endereço, preservando o sigilo das vítimas. Os registros ficarão disponíveis até o fim da pena ou por três anos, em casos de condenações menores. Serão incluídos condenados por crimes como feminicídio, estupro, perseguição e violência psicológica.

Aniversariantes

Patrícia de Britto Maiolino de Carvalho,
Dr. Alberto Cubel Brull,
Eliane Rodrigues Toniasso,
Eudmar Rogers Nolasco de Faria,
Bruno Anderson Silva de Oliveira,
João Felipe Damico,
José João Jesus da Fonseca,
Livio José Andrighetti,
Danilo de Andrade Batista,
Fernando Pereira de Jesus,
José Antonio de Oliveira,
Luiz Roberto Rosalim,
Marco Aurelio Alves Bardelin,
Osvaldo Boggi,
Reni Ali Akre,
Sallete Cristina Campos,
Edson Luis Queiroz Vieira,
Michael Douglas de Oliveira,
Lupercio Marques,
João Leonidio França Ricardo,
Dr. Ary Mituo,
Alessandro Pereira Tirolle,
Raquel Siufi Romanini,
Adriana Buainain Bomussa,
Ricardo Schettini Figueiredo,
Dra. Helenisse Mantovani de Oliveira,
Gustavo Ferrão,
Leatrice Couto Pinto da Silva,
Dr. Nereu Aristides Marques,
Aloísio Martins Pereira,
Edson Hidenobu Oshiro,
Dr. Oscar Martinez,
Eurico Mariano,
Ronan Pinheiro da Silva,
João Roberto Talavera,
Rodrigo Barbosa Fonseca,
Marluce Ortega de Arruda,
Otacílio Corrêa Espíndola,
Leda Couto Ferreira,
Hélcio Mendes Feitosa,
Adão de Oliveira,
Walmir Pinheiro de Araújo,
Everton Barcellos de Souza,
Oscar Miranda,
Dr. Francisco Carlos Grilo,
Dra. Cecília Andrade de Gouveia 
Maria José Fagundes,
Simplício Vieira Nego,
Athair Mariano de Queiroz,
Arlete Paro Melão Martinho,
João Carlos Aquino Lemes,
Vilela Guimarães,
Elizete Clarinda Sisti,
Ceila Regina Rocha e Silva,
Aristides dos Santos Caldo,
Leila Maluf,
Eva Cristina Ibrain,
Waldiney Clarisvan Alves Scudler,
Zilda Fernandes Vicente,
Walmir Pereira do Nascimento,
Zenate Ribeiro de Miranda,
Iglae Adélia Rocha,
Benoal Pedro Sobral,
Cláudia Pavão Chaves,
Eder Abruceze Gonçalves,
Paulo Barreto,
Rondiney Diniz Assis,
Dr. Flávio Miyahira,
Dr. Simei Ricardo de Lima,
Dr. Cláudio Marcos Mancini Júnior,
Eliane Barreira da Silva Bertolucci,
Katiuscia Ferreira da Silva,
Antonio José Pardo,
Euros Nunes Varanis Junior,
Luiz Antonio França Ricardo Miranda,
Silvana Mello,
Ayres Morgado,
José Antônio Rodrigues Malaquias,
Lourdes Maria Bandeira Vilhalba,
Alzira Amano,
Catalina Salazar Dussel Rodrigues,
Edimar Gimenes Gomes,
Maria Luzia Fidelis de Souza,
Elisangela Teodoro Serafim Gaeta,
Jones Yamada,
Diego Neno Rosa Marcondes,
Eduardo Zenyei Nacao,
Neide Lima Lopes,
Alyne Alves de Queiroz,
Giovana Tonietti,
Fernando Blasco Bossay Xavier,
Elias Faouzi Sassine,
Fernando Filiu Albuquerque Marques,
Moisés Graciliano Arguello,
Idaildo da Silva Ramalho,
Neize dos Reis Almeida,
Emiliene de Oliveira Marques,
Adriana da Silva Gomes Souza,
Susana Maria Fernandes de Souza,
Alex Barbosa Pereira,
Gerson Miranda da Silva,
Kalbio dos Santos,
Flávio José Van Den Bosch Pardo,
Geliane Moralina Ferreira da Cunha,
Orlando Hernandes Lopes,
Ronaldo Faro Cavalcanti,
Natascha Junko Sakamoto,
Aparecido Martins Patussi 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Diálogo

O ex-prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo está colocando a armadura... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (29)

29/04/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Isabel Allende, escritora chilena
"Todos temos dentro de nós uma insuspeita reserva de força que emerge quando a vida nos põe à prova”.

FELPUDA

O ex-prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo está colocando a armadura para entrar em campo e brigar por uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele deixou o PSDB e filiou-se ao PP do governador Eduardo Riedel, de quem foi secretário, e da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. Em dezembro de 2022, Peluffo renunciou ao mandato de prefeito de Ponta Porã para assumir a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), cargo que ocupou até agosto de 2024. Como se vê...

Diálogo

Em família

Tio e sobrinho irão disputar vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nas eleições de outubro. Estarão em campo, o deputado Jamilson Name, que buscará a reeleição, e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas Jerson Domingos, que é irmão da mãe do parlamentar. 

Mais

Em 2022, Jamilson ficou na quarta posição no ranking dos mais votados. Seu tio, na última eleição que disputou, em 2010, alcançou a quinta colocação. Foi presidente da Assembleia de MS por oito anos, ou quatro vezes consecutivas.

DiálogoMaritza Cogo e Carla Bernal, que foram empossadas, respectivamente, nos cargos de vice-presidente e presidente do MDB Mulher de Campo Grande, no último dia 15 - Foto: Arquivo pessoal

 

DiálogoJéssyca Panosso - Foto: arquivo pessoal

Beabá

Pré-candidatos de todas as cores partidárias estão buscando aprender os segredos da IA (Inteligência Artificial) para colocar em uso nessas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou alterações na resolução que trata da propaganda para regulamentar, entre outros pontos, o uso de IA pelos partidos, candidatos e provedores de Internet. Segundo o TSE, objetivo é garantir a realização de eleições seguras, transparentes e limpas.

Recuo

Nos meios políticos, há quem diga que o desejo das esposas dos deputados federais Marcos Pollon, Naiane Bitencourt, e a de Rodolfo Nogueira, Gianni Nogueira, ficará apenas “no querer”. A promessa de que poderiam  ser candidatas ainda quando o ex-presidente Bolsonaro estava atuando politicamente, teria perdido força. Assim, nenhuma deverá tentar qualquer cargo  e por três razões: apoio político diminuiu, espaço partidário reduziu e campanhas difíceis.

Na pauta

O Congresso Nacional deverá analisar nesta quinta-feira (30), o veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria das penas para condenados ligados aos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão poderá alterar o tempo de prisão e as regras de progressão de regime. O texto aprovado no fim de 2025 estabelece critérios para o cálculo das penas, considerando gravidade, antecedentes e circunstâncias. Também prevê a possibilidade de redução das punições, podendo alcançar investigados, réus e já condenados.

Aniversariantes

Dra. Thaynara Souza da Silva;
Tatiana Martinho Lescano Trad;
Maria Dileni Rezende Siufi;
Luana Ruiz;
Dra. Eluiza Bortolotto Ghizzi;
Sandra Coutinho Curado;
Dr. Alfredo Marquart Filho;
Ricardo dos Santos Widal;
Leonardo Teixeira Lage;
Rosa Carolina da Costa Rondon;
Sidnei Kunimatsu Guenka;
Adilson Amorim Puertes;
Maria Elisabeth Mitsuko Ricco;
Marcio Aparecido de Lacerda;
Diego Theodoro Loinaz;
Zuliney Medeiros Acosta;
Helio Sanches;
Maria Raquel Lins de Oliveira;
Ana Flávia Martins Cantarin;
Maria Angélica Velasques;
Milene de Oliveira Nantes;
Edman Yamazato;
Eliza Yoko Kanashiro Miyahira;
Gustavo de Arruda Castelo (Cegonha);
Juliana Abuhassan;
Nilo Peçanha Coelho Filho;
Miriam Heney;
Hugo Borges Soares;
Oneide Gomes;
Vanderlei Pinheiro de Lima;
Nivaldo Araujo;
Célia Flores Medeiros;
Elvira de Oliveira Marques;
Hugo Pinto de Almeida;
Alice Martins de Jonas;
José Silva;
Afonsina Santana Costa;
Honorina Gonçalves;
Tércio Waldir de Albuquerque;
Marilene de Oliveira Lima;
Jesus Delbar Ferreira Leite;
Bruno Kurt Fehauer;
Rogério Pereira Lobo;
Gabriela Maria Bastos Lucchesi Kadri;
José Rizkallah Júnior;
Bruno Schneider Pereira Sele;
Braulio Schneider Pereira Sele;
Dr. Antonio Carlos de Menezes;
Ary Campos de Oliveira;
Mário Sérgio Miranda;
Dilza Andrade Xavier;
Patrícia Carneiro de Melo;
Diana Maria Marques;
Cleuza Helena dos Reis Assis;
Eulália Maria Ferreira de Souza;
Odilza Nogueira;
Norma Suely Flores;
Maria Elza da Silva Cruz;
Sérgio Murilo de Souza Teixeira;
Maria Helena Cruz;
Florêncio Ruiz Esteche;
Maria Lucia Echeverria Rocha;
Douglas Lubacheski de Aguiar;
Ivanir Cardoso de Melo;
Fernando Câmara Ferreira;
Adilson de Souza Rodrigues;
Maria Artêmia Rocha da Silveira;
Luiz Felipe Santa Rita d’Athayde Gall;
Dr. Cesar Adania;
Alceu Roberto Ungari;
Bruna Arza Schneider;
Joracy Pereira Hernandes;
Antonia de Jesus Pereira;
Jacqueline Fatima Rodrigues de Mendonça;
Francisco Valter Azambuja;
Nair Barbosa Rodrigues;
Cláudia Olívia Cesco Ribeiro Harfouche;
Antonio Carlos da Silva;
Daniel de Paula e Souza;
Edu Mariano de Souza Júnior;
Jean Rodrigo Lisbinski;
Hedil Marcos Benzi Filho;
Carlos Alberto Machado;
Paula Balestieri Mariano de Souza;
Jaqueline Zambiasi;
Mario Kimio Sasada;
Messias Alipio de Oliveira Ribeiro;
Dra. Emília Emiko Tomé Alves;
Rosalva Darc Lopes Nakamura;
Walfrido Lourenço de Souza;
Ivando Dias da Silva;
Rodolfo Martins Costa;
Joaquim de Jesus Campos de Faria;
Tânia Cristina Pereira Souza;
Antonio Leite de Barros Neto;
Sérgio Luiz Romanholi;
Alessandro Consolaro;
Denivaldo Antônio de Oliveira;
Renato da Silva Cavalcanti;
Weber Luciano de Medeiros;
Adriana Teles Morele Monteiro;
Juarez Valerio Durex;
João Alberto Batista;
Gustavo Lauro Korte Junior;
Ana Patricia Pinesso;
Ester Cruciol;
Renatta Silva Venturini;

Colaborou Tatyane Gameiro

SAÚDE ANIMAL

Alimentação natural pode reduzir doenças renais em animais de estimação

Animais alimentados exclusivamente com ração seca e que não compensam com ingestão de água podem estar mais suscetíveis à desidratação leve crônica, alerta especialista

28/04/2026 08h30

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Dietas à base de alimentos naturais ou com ração úmida ajudam a complementar a ingestão hídrica ao longo do dia

Dietas à base de alimentos naturais ou com ração úmida ajudam a complementar a ingestão hídrica ao longo do dia Freepik

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A hidratação adequada é um dos pilares da saúde de cães e gatos e sua negligência pode ter consequências sérias. Estudos e diretrizes internacionais apontam que a baixa ingestão de água está diretamente associada ao aumento da sobrecarga renal em pets, um fator de risco importante para o desenvolvimento e o agravamento de doenças renais crônicas, condição comum especialmente em animais mais velhos.

Segundo recomendações da International Renal Interest Society (Iris), referência mundial em nefrologia veterinária, manter níveis adequados de hidratação é essencial no manejo da doença renal crônica. Isso ocorre porque os rins dependem de um fluxo contínuo e suficiente de água para filtrar toxinas, equilibrar eletrólitos e garantir o bom funcionamento do organismo.

Quando esse consumo é insuficiente, a urina tende a ficar mais concentrada, o que aumenta o esforço dos rins para eliminar resíduos metabólicos. Com o tempo, essa sobrecarga pode contribuir para o desgaste do órgão e o agravamento de quadros clínicos já existentes.

ALIMENTAÇÃO COMO ALIADA

Embora muitos tutores associem a hidratação apenas ao consumo direto de água, a alimentação tem um papel igualmente relevante nesse processo. De acordo com a médica veterinária Iana Furtado, dietas com maior teor de umidade – como a alimentação natural ou rações úmidas – ajudam a complementar a ingestão hídrica ao longo do dia.

“Esse aporte amplia o consumo total de líquidos, ajudando a manter a urina mais diluída e reduzindo a sobrecarga sobre os rins. Quando o pet consome apenas alimentos secos, ele precisa compensar essa falta de umidade bebendo mais água”, explica.

Na prática, isso significa que animais alimentados exclusivamente com ração seca podem estar mais suscetíveis à desidratação leve crônica, caso não aumentem espontaneamente o consumo de água.

Já aqueles que recebem alimentos naturais ou úmidos conseguem ingerir parte significativa da água por meio da própria alimentação, o que favorece o equilíbrio fisiológico.

PROBLEMA SILENCIOSO

A doença renal crônica é uma das condições mais comuns em cães e, principalmente, em gatos idosos. Seu desenvolvimento costuma ser lento e silencioso, com sintomas que podem passar despercebidos pelos tutores nas fases iniciais.

Entre os sinais mais frequentes estão aumento da sede, maior volume de urina, perda de apetite, emagrecimento e apatia. Em estágios mais avançados, o quadro pode evoluir para vômitos, desidratação severa e alterações neurológicas.

Por isso, além da hidratação, o acompanhamento veterinário regular é fundamental para o diagnóstico precoce e o controle da doença.

ROTINA ALIMENTAR

Para estimular a ingestão de líquidos de forma natural, alguns alimentos podem ser incorporados à dieta, mas sempre com orientação profissional. A veterinária destaca que proteínas leves, legumes e frutas com alto teor de água podem contribuir para a hidratação.

Entre os vegetais indicados estão abobrinha e chuchu, que têm boa quantidade de água e são de fácil digestão. Já as proteínas podem ser oferecidas levemente resfriadas, o que também ajuda a tornar a refeição mais atrativa, especialmente em dias mais quentes.

No caso das frutas, algumas opções são naturalmente hidratantes e seguras para cães, como melancia, melão, morango, pera e maçã. No entanto, é essencial retirar sementes e caroços antes de oferecer.

Por outro lado, há frutas que devem ser evitadas por apresentarem potencial tóxico para os pets. Entre elas estão uva, carambola, açaí e abacate (principalmente casca e caroço), que podem causar desde distúrbios gastrointestinais até complicações mais graves.

A introdução de novos alimentos na dieta dos pets deve sempre ser feita de forma gradual. Quando combinada à ração comercial, a recomendação é iniciar com cerca de 10% a 20% da refeição composta por alimentos naturais, aumentando essa proporção ao longo de 7 a 14 dias.

Esse processo é importante para evitar desconfortos digestivos e permitir que o organismo do animal se adapte à nova dieta.

Além disso, cada pet tem necessidades específicas, que variam de acordo com idade, peso, raça e condições de saúde. Por isso, qualquer mudança alimentar deve ser orientada por um médico veterinário.

ESTRATÉGIAS

Para muitos tutores, fazer com que o pet beba mais água pode ser um desafio. No entanto, pequenas adaptações na rotina podem tornar esse processo mais fácil e até divertido.

Dietas à base de alimentos naturais ou com ração úmida ajudam a complementar a ingestão hídrica ao longo do diaÉ importante sempre garantir a oferta de água aos pets - Foto: Freepik

Uma alternativa prática é oferecer cubos de frutas geladas, como melancia ou melão, que funcionam como petiscos refrescantes. Outra opção são as forminhas de gelo nutritivas, preparadas com frutas ou proteínas batidas com água ou iogurte natural sem açúcar.

Também é possível preparar picolés caseiros específicos para pets, utilizando caldo de carne sem sal e sem temperos ou iogurte natural como base. Essas opções ajudam a aumentar a ingestão hídrica de maneira lúdica, especialmente em períodos de calor.

Apesar das estratégias complementares, a oferta de água limpa e fresca continua sendo indispensável. O ideal é disponibilizar mais de um recipiente pela casa e manter os potes sempre higienizados, estimulando o consumo ao longo do dia.

Alguns animais também preferem água corrente – nesse caso, fontes específicas para pets podem ser uma alternativa interessante para incentivar a hidratação.

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