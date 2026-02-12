Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

CARNAVAL

Com poucos itens, brilho e imaginação, é possível montar fantasias criativas e baratas

Com poucos itens, muito brilho e imaginação, é possível montar fantasias criativas e baratas que chamam a atenção nas ruas e garantem o conforto para curtir o Carnaval com estilo

Mariana Piell

Mariana Piell

12/02/2026 - 10h00
Continue lendo...

O Carnaval está chegando e, com ele, a temporada de bloquinhos, marchinhas e um desfile de criatividade pelas ruas do Brasil. Neste ano, a procura por fantasias simples, baratas e sustentáveis cresceu: muita gente quer se destacar na multidão sem gastar muito – e sem abrir mão do conforto.

Nos últimos anos, o Carnaval de rua ganhou força nas grandes cidades e também nos municípios do interior.

Em Campo Grande e Corumbá, por exemplo, os blocos se multiplicaram, cada um com seu tema, e há espaço tanto para quem gosta de brilho quanto para quem prefere o humor.

Ensaio técnico das escolas de samba na avenida foi prévia do desfile carnavalesco em CorumbáEnsaio técnico das escolas de samba na avenida foi prévia do desfile carnavalesco em Corumbá - Foto: Reprodução

Com alguns materiais básicos, como fitas, tintas, purpurina e peças do guarda-roupa, dá para criar produções cheias de personalidade. A tendência é apostar em conceitos divertidos, figurinos personalizados e reaproveitamento de roupas, unindo estilo e consciência ambiental.

APROVEITE O QUE JÁ TEM

Com roupas do fundo do guarda-roupa, dá para criar fantasias fáceis, econômicas e criativasCom roupas do fundo do guarda-roupa, dá para criar fantasias fáceis, econômicas e criativas - Foto: Reprodução

Antes de correr para as lojas, vale abrir o guarda-roupa e olhar o que pode ser reaproveitado. Um top colorido pode virar parte de uma fantasia de sereia ou de arco-íris; uma camisa social pode se tornar figurino de turista ou marinheiro.

Veja algumas inspirações simples e baratas:

> Turista perdido – camisa estampada, câmera pendurada no pescoço, boné e uma pochete. Complete com protetor solar falso no nariz e um mapa dobrado no bolso.

> Anos 80 – roupas fluorescentes, acessórios grandes e penteado armado. Basta um pouco de laquê e uma playlist de rock nacional para entrar no clima.

> Caipira moderno – jeans gasto, camisa xadrez, chapéu de palha e detalhes coloridos amarrados nas mangas. Um toque de blush vermelho nas bochechas dá o charme.

> Gato, coelho ou borboleta – use roupas pretas ou coloridas e complete com orelhas, rabinho e maquiagem temática. Simples e certeiro, ideal para blocos de última hora.

> Pipoca ou nuvem – cole algodões em uma camiseta branca e use uma calça clara. Leve e divertida, especialmente para crianças.

ACESSÓRIOS

Nem só de fantasia completa vive o Carnaval. Às vezes, um bom acessório é o suficiente para mudar tudo. As tiaras personalizadas continuam como tendência: flores, anteninhas, chifres, corações ou frutas são fáceis de montar com arame, cola quente e criatividade.

Outra opção prática são as capas de tule ou de tecido transparente, que adicionam movimento e cor ao figurino. Dá para customizar com fitas douradas, estrelas ou pompons. As bolsinhas pequenas com glitter ou paetê, além de estilosas, ajudam a carregar o essencial durante os blocos.

MAQUIAGEM

Cores, brilhos e adereços nunca são demais em uma boa make de CarnavalCores, brilhos e adereços nunca são demais em uma boa make de Carnaval - Foto: Reprodução

Se o orçamento é curto, a maquiagem pode ser a estrela principal. O segredo é apostar nos glitters biodegradáveis, que já são encontrados em diversas cores e texturas. Misturar brilho nos olhos com pedrinhas adesivas cria um efeito de fantasia instantânea.

Para quem prefere produções mais rápidas, vale experimentar sombreados metálicos, batons vibrantes e aplicações na testa e nas têmporas. O visual “galáxia” e o estilo “disco fever” ainda estão em alta. Já os desenhos com delineador branco ou neon são tendência entre os mais jovens.

SUSTENTABILIDADE

Outra tendência que se consolida é o reaproveitamento de materiais. Nos blocos de Carnaval deste ano, a consciência ambiental aparece tanto nos abadás customizados quanto nas fantasias criadas com tecidos reciclados, plásticos reaproveitados e adereços de papel.


Botões ou até mesmo tampinhas de garrafa podem ser uma ótima alternativa para criar looks criativos - Fotos: Reprodução


Quem não tem tempo para montar a produção inteira pode buscar brechós e bazares. Nessas lojas, é comum encontrar roupas vintage, adereços com brilho e peças para customizar a preços acessíveis.

FANTASIAS COLETIVAS

Foto: Reprodução

Nada chama mais a atenção no meio da multidão do que um grupo fantasiado no mesmo tema. Vale tudo: personagens de filmes, frutas tropicais, signos do zodíaco ou até expressões populares transformadas em figurino.

Algumas ideias para grupos:

> Baralho completo – cada pessoa representa uma carta (começando pelas mais fáceis, como o Ás e o Rei).

> Estrelas da música – recriar estilos de artistas famosos, com perucas, óculos e adereços.

> Cores do arco-íris – cada amigo escolhe uma cor e o grupo forma o arco colorido.

> Rede social – um se fantasia de “like”, outro de “meme”, outro de “notificação”, uma sátira bem-humorada do mundo digital.

> Clássicos das animações – personagens como Flintstones, Smurfs ou heróis de desenhos antigos sempre fazem sucesso.

CONFORTO É PRIORIDADE

Mais importante que o visual é curtir com conforto e segurança. Lembre-se de escolher calçados adequados, roupas leves e que permitam movimentos.

O calor intenso dos blocos pode ser um desafio, portanto tecidos respiráveis são sempre a melhor opção.

Também é bom ter atenção com o uso de maquiagem e glitter biodegradável, que evitam alergias e impactos ambientais.

E não esqueça do protetor solar, água e pausas para descanso, receita garantida para um Carnaval animado e sem contratempos.

>> PROGRAMAÇÃO CARNAVAL DE RUA

CAMPO GRANDE

> Hoje

  • 20h – Bloco Evoé Baco – Rua Antônio Maria Coelho, com Rua 14 de Julho

> Amanhã

  • 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 16h – Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, nº 103)
  • 16h – Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, nº 91)

> Sábado 

  • 09h às 14h – Bloco Acorda o Galo – Morada dos Baís 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68

> Domingo

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

> Segunda-feira

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
  • 15h – Cia Barra de Saia – Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68
  • 16h – Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, Vila Margarida

> Terça-feira

  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

> 21 de fevereiro

  • 14h – Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
  • 17h – Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)
Valdir Gomes concurso de Fantasias do Carnaval Corumbaense no ano passadoValdir Gomes concurso de Fantasias do Carnaval Corumbaense no ano passado - Foto: Reprodução

CORUMBÁ

> Hoje

  • 20h – Concurso de Fantasias – Corumbaense F. C.

> Amanhã

  • 20h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

> Sábado

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile LIBLOCC – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Domingo

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Desfile LIESCO – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Segunda-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile LIESCO – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Terça-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Carnaval Cultural – Jardim da Independência
  • 23h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

> Quarta-feira

  • 16h – Apuração LIBLOCC e LIESCO – Passarela do Samba
  • 20h – Show Gospel – Praça Generoso Ponce

> 21 de fevereiro

  • 20h – Enterro dos Ossos – Distrito de Albuquerque

TURISMO

Região leste de Campo Grande vai abrigar a primeira vinícola a ser implementada na Capital

Com a implementação da Rota Bioceânica, diversos empreendimentos voltados ao lazer rural têm sido instalados na BR-262, na região leste de Campo Grande; entre as novas investidas, se destaca a primeira vinícola a ser implementada na Capital

11/02/2026 10h00

Compartilhar

Mariana Piell

Continue Lendo...

A menos de 10 quilômetros da área urbana de Campo Grande, a paisagem muda aos poucos e as avenidas largas da capital dão lugar a estradas contornadas por eucaliptos e, entre os espaços de mata nativa e sítios familiares, começam a surgir condomínios residenciais, empreendimentos logísticos e projetos de turismo rural. 

A região leste, antes discreta na expansão da cidade, está em transformação, impulsionada pelo movimento trazido pela Rota Bioceânica, caminho rodoviário que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico, passando pelo Paraguai, Argentina e Chile.

FRONTEIRA DE EXPANSÃO

Com a duplicação da BR-262, na saída para Três Lagoas – trecho que integra a rota e também compõe a chamada Rota da Celulose –, a região passou a atrair investidores interessados no potencial de valorização da área.

Vinícola foi iniciada há apenas 50 dias, com o plantio das parreiras - Foto: Mariana Piell

Francisco Maia, proprietário da vinícola Quinta de São Francisco, percebeu nesse contexto a oportunidade de criar um empreendimento que unisse agricultura, bem-estar e turismo.

“A cidade toda se desenvolveu para a saída de Cuiabá, saída de São Paulo, saída de Aquidauana e a saída de Três Lagoas ficou quieta. Então começou agora o momento dos empreendimentos de condomínio”, afirma Francisco.

Parte da Rota Bioceânica, a BR-262 tem se desenvolvido rapidamente - Foto: Gerson Oliveira / Arquivo Correio do Estado

“Com a Rota Bioceânica, a gente entende que vai ser uma grande oportunidade dos empreendimentos imobiliários acontecerem na região”, complementa.

Essa percepção não é isolada. A BR-262, que corta Mato Grosso do Sul de leste a oeste, tornou-se um dos principais vetores de desenvolvimento urbano e econômico de Campo Grande.

Além da ampliação de condomínios de alto padrão, a região tem recebido novas estruturas voltadas à logística, ao lazer e, mais recentemente, à produção de experiências ligadas ao campo, como a vinícola Quinta de São Francisco, primeiro empreendimento da capital voltado à produção de vinho.

PIONEIRA

Instalada em uma área de cerca de 40 hectares, a vinícola ainda está em fase inicial, com dois hectares já plantados das variedades Sirrah, Cabernet Franc e Sauvignon Blanc.

Foto: Mariana Piell

O projeto, coordenado pelo gerente Júlio de Sá Marques, nasce com o propósito de criar um espaço de contemplação e vivência rural, voltado à cultura do vinho e ao turismo de experiência.

“A ideia é que a pessoa possa sentar dentro do parreiral, fazer um piquenique, colher a uva, ver como é o cultivo. É um espaço para acalmar o coração, relaxar e aproveitar o paisagismo”, explica Júlio.

Além da área produtiva, o terreno abriga uma pequena floresta nativa, onde serão criadas trilhas para caminhada e ciclismo, voltadas ao bem-estar e ao contato com a natureza. O projeto prevê ainda a construção de um lago para pesque-pague e quiosques individuais, privilegiando o descanso e a convivência em meio ao verde.

O grande destaque, contudo, será o restaurante instalado em um casarão de três andares, que está sendo reformado. Segundo o colaborador, Guilherme Giglio, o objetivo é oferecer uma estrutura completa para que o visitante passe o dia no local.

“Pretendemos também fazer horta, criação de galinhas e outros animais, para que tudo possa ser usado no restaurante de forma orgânica e autossustentável”, detalha Guilherme.

“O casarão vai ter mesas com vista para a região, mesas cobertas com uva, tudo pensado para criar um ambiente gostoso, onde a pessoa venha almoçar e queira ficar, passar a tarde, comemorar um aniversário ou até realizar um casamento”, complementa.

Quando estiver em pleno funcionamento, a Vinícola Quinta de São Francisco poderá se tornar um dos principais destinos de enoturismo de Mato Grosso do Sul. O plano é abrir o restaurante e o receptivo ao público até o fim deste ano, com as primeiras colheitas de uvas acontecendo entre 2027 e 2028.

Os visitantes poderão acompanhar o ciclo das videiras, participar de degustações, piqueniques e eventos temáticos, experimentar produtos da horta local e, no futuro, levar para casa as primeiras garrafas do vinho produzido em Campo Grande.

VINHO DE MS

O cultivo de uvas para vinhos em Mato Grosso do Sul ainda é uma novidade. Por causa da umidade do verão e da amplitude térmica do inverno, o manejo segue o modelo conhecido como “colheita de inverno”, já adotado em outras regiões do Brasil Central, como no cerrado mineiro, no noroeste paulista, e até mesmo em Mato Grosso do Sul, na vinícola Terroir Pantanal, primeira do estado, instalada em Aquidauana.

A safra nesse modelo de colheita é invertida: poda-se no verão e colhe-se no inverno, quando há insolação e menos umidade.

Os rótulos da Quinta de São Francisco serão produzidos em pequena escala, voltado ao consumo local e à experiência do visitante. Mais do que competir no mercado de vinhos, o objetivo do empreendimento é criar uma marca de identidade regional, que una o sabor do produto à vivência do local.

“O parreiral e o vinho são um complemento da experiência. Queremos que as pessoas venham aqui para conhecer o processo, viver um momento de contato com a terra e aproveitem o espaço”, explica Júlio de Sá.

ROTA DE OPORTUNIDADES

A Rota Bioceânica, eixo logístico que deve ligar o território brasileiro ao Chile, passando por Campo Grande e chegando ao porto de Antofagasta, estende-se por mais de 2.000 quilômetros.

Quando concluída, permitirá o escoamento de produtos brasileiros pelo Pacífico, reduzindo custos de exportação para a Ásia. Mas, além do peso econômico, a rota também está transformando o mapa turístico e imobiliário do Estado.

Ao fundo do parreiral, há a reserva de vegetação nativa, onde futuramente serão feitas trilhas - Foto: Mariana Piell

A perspectiva de integração internacional tem estimulado um movimento de modernização das estradas, com duplicações, novos acessos e investimentos públicos e privados.

No entorno da BR-262, especialmente entre a saída para Três Lagoas e o distrito de Rochedinho, a paisagem evidencia esse novo ciclo com condomínios luxuosos, parques ecológicos, empreendimentos hípicos e vinhedos que coexistem.

REFÚGIO

O nascimento desses projetos vem ao encontro de uma demanda crescente por lazer próximo e acessível.

Conforme explica Francisco Maia, após a pandemia, o público de Campo Grande passou a buscar mais contato com a natureza, experiências gastronômicas ao ar livre e espaços de descanso sem grandes deslocamentos. É nesse contexto que a região leste desponta como novo polo de lazer rural.

O Ecopark, por exemplo, já atrai cerca de 2 mil pessoas aos fins de semana, enquanto projetos como o Portal das Águas e a Pousada Pontal oferecem passeios, restaurantes e pequenas hospedagens integradas à natureza.

Há ainda áreas destinadas a esportes equestres, como o Clube do Laço e o Terras de São Francisco, o primeiro condomínio rural de Campo Grande projetado para atividades com cavalos.

>> Serviço

A vinícola Quinta de São Francisco tem previsão para abrir as portas ao público ainda no fim de 2026. Até lá, os trabalhos desenvolvidos na propriedade poderão ser acompanhados pelo site: quintadesaofrancisco.com.br.

Felpuda

O deputado Lídio Lopes tornou-se para-raios das críticas de altas voltagens...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (11)

11/02/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Rubem Fonseca - escritor brasileiro

"Meu orgulho não tem arrogância, nem ostentação... Apenas autoestima!”

 

FELPUDA

O deputado Lídio Lopes tornou-se para-raios das críticas de altas voltagens de alguns dos seus colegas à administração de sua esposa, a prefeita Adriane Lopes. Munido de documentos, ele tem procurado evitar “o choque” que as versões mais contundentes podem causar na população. Dia desses, na Assembleia de MS, já teve que fazer o contraponto à uma Moção de Repúdio envolvendo a demissão de uma funcionária. Ele considerou ser uma questão administrativa. Já os adversários trataram como ventos e trovoadas. E as “descargas elétricas” deverão continuar. Afinal...

Diálogo

Rumo

Os irmãos Fábio e Marcos Trad deverão estar do mesmo lado nas eleições deste ano. O primeiro é o pré-candidato do PT, enquanto o segundo deverá disputar uma cadeira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tentando voltar a ter lugar na Casa pelo PDT.

Mais

Os dois partidos são de esquerda, mas vale lembrar que em 2022 os pedetistas oficializaram apoio a Eduardo Riedel quando do embate pelo governo de MS. Anteriormente, ambos eram f iliados ao PSD, juntamente com o irmão, senador Nelson Trad Filho.

DiálogoMaria Eduarda e Matheus, que se casam no dia 14, no espaço Madamedora
DiálogoCamila Vicente

Risco

A conquista de cadeiras e o fortalecimento do PL e do PP na representatividade na Câmara Federal poderá sofrer reveses, caso continue a guerra interna no grupo que apoia a reeleição do governador Riedel, segundo avaliam alguns políticos mais antenados. Dizem que esses embates não vêm causando boa impressão aos eleitores e numa situação dessa, o risco é de que os liberais percam uma das duas cadeiras e o PP fique sem a única que possui.

Devolução

Projeto que tramita na Assembleia Legislativa de MS, estabelece que quem recolher uma taxa indevida, que são valores pagos ao tribunal por erro, em duplicidade ou acima do que a lei exige, poderá receber o reembolso diretamente em sua conta bancária, sem a necessidade de intermediação do cliente. A proposta altera o Regimento de Custas Judiciais do Estado, tendo em vista que a legislação atual limita a devolução desses valores ao requerente da ação.

Prazo

Os candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas aos indígenas poderão contar com maior prazo de inscrições no 2º Concurso da Assembleia de MS, de hoje até domingo. O edital de retificação publicado pela Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame, prevê que os interessados deverão fazê-las exclusivamente pelo Portal do Candidato www.concursosfcc.com.br. Também é possível solicitar a isenção do pagamento da taxa.

Aniversariantes

André Pauletto,
Danilo Bachega,
Waldir Maymone Sobrinho (Pope),
Danilo Pereira Corrêa Júnior, 
Geneci Barbosa da Silva, 
Elizabeth Prudêncio Coelho,
Adão Braz Vera Júnior,
Celina Kawano,
Jorcinei de Carvalho,
Lucineide Silva Mansilha,
Zeferino Bigolin,
Renato Katayama, 
Claudio Martins Real,
Haroldo da Silva,
Janaine Cristina da Silva Grossi,
Emidio Nantes Martines,
Kátia Maria Souza Cardoso,
Clério Fernandes Arnas,
Salomão Soares Borges,
Isabela Vinholi Gonçalves, 
Cynthia Renata Souto Vilela,
Fabiana Penrabel Galhardo Corrêa,
Janaína Mansilha, 

Willian atallah, 
Nair Pereira Carmona,
Hevelym Carla Castilho de Oliveira,
Maria de Lourdes Santa Rosa Lopes, 
Thamyris Vilela Gaudioso, 
Laurindo Correa de Oliveira,
Rosana Santana Pereira, 
Mariza Mendonça, 
Paulo Henrique Alves Garcia, 
Vera Kimiko Higa, 
Jane Sant’ana Borges, 
Paula Virginia Fontoura, 
Ary Figueiredo, 
Fabiana Uesato,
Marta de Almeida, 
Victor Ferreira Rosa, 
Júlio César Prata Chacha, 
Regina Fátima Garcia Ferreira,
Marcos Alberto Nunes,
Rosângela Bonfim Córdoba,
Iniz Yarzon Silva,
Carlos Thadeu de Matos Marques,
Rudimar Zachert,

André Martins de Barros,  
Cristiane de Almeida,
Mauricio de Almeida Abreu,
Miriam Maria Paes,
Sheila Cafure Bolssonaro, 
Celestina Maria Marcolino,
José Joaquim da Silva,
Helena Nantes Vargas,
George Albert Fuentes de Oliveira,
Pablo Rocha Vilela,
Elizabeth Michelan, 
Kimie Kavanami de Lima,
Paulo Mauricio Monteiro,
Larissa Rocha Novaes,
Guilhermina Marques Rodrigues,
Priscila Souza de Araújo Muller,
Raquel de Figueiredo Rocha,
Janir Nantes Coelho,
Ermilton de Farias,
Rubens Queiroz Ferreira Martins,
Clayton Nantes Coelho,
Evelyn de Freitas Santos,
Roberto Ferreira de Carvalho, 

Walter Gargioni adames Júnior, 
Marcio Ricardo Herestech,
Nildo Benites Carrapateira,
Antonio Cesar Vieira dos Santos,
Maria de Lurdes Coelho de Souza,
Antonio Pedrozo de Almeida, 
Ney Alves Veras, 
Alexandre Augusto Neves Figueiredo,
Paula Guitti Leite, 
Elizângela Ferreira da Rocha Villela,
Cicera Barbosa dos Santos, 
Guilherme Renato Hernandes Polimeni Los,
João Fernando Pinto Cyrino,  
Larissa Andreia Molinero de Sousa,
Djalma Martinelli Neto, 
Loreta Karine da Silva Dias de Almeida,
Viviane Brandão Barbosa,
Fabianne Romero Pereira,
Perla Lúcia Menezes,
Patrícia Macedo Silva Bertelli, 

Munir Bacha Ferzeli, 
Newton Barbosa,
Ademar Rezende Garcia,
Edivaldo Custódio Perazollo Nantes,
Ana Paula Lima Siqueira Vicentini,
Maria de Lourdes Santa Bárbara,
Cassandra Araújo Delgado Gonzales Abbate,
Elenir Avalo,
Leonardo Levi de Moura Moura,
Cleyton Moura do Amaral,
Nissem José Maia Cabral,
José Carlos Ribeiro Júnior,  
Lucila Martins Barbosa, 
Beatriz Correia Mendes, 
Marília Ferreira Dias, 
Diva Maria Neves de Almeida, 
Mário Sérgio Nunes, 
Nádia Flôres de Souza, 
Sônia dos Santos. 

Colaborou Tatyane Gameiro

