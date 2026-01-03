Comportamento B+: Jovens miram 2026: 10 dicas para ingressar no mercado de trabalho

A chegada de 2026 promete um mercado de trabalho ainda mais competitivo e dinâmico, especialmente para jovens em busca do primeiro emprego.
Para apoiar esse público, Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, reuniu 10 dicas práticas para quem quer começar o ano preparado, combinando qualificação profissional, desenvolvimento de habilidades comportamentais e conhecimentos em Inteligência Artificial, área que já influencia praticamente todos os setores da economia.
A participação da geração Z no mercado de trabalho deve crescer rapidamente e chegar a 58% da força laboral global até 2030, de acordo com dados do Fórum Econômico Mundial. O avanço desse grupo muda o foco das empresas e intensifica a competição por talentos em um cenário cada vez mais digital e influenciado por transformações culturais.
Esse movimento tem orientado políticas de atração e retenção, além de ampliar a necessidade de compreender em profundidade quais são as expectativas e motivações desses profissionais.
Entre os fatores que moldam a relação dos jovens com suas carreiras, destaca-se a busca por evolução constante.
Hoje, 86% deles afirmam que suas escolhas profissionais estão diretamente ligadas às chances de crescimento e aprendizado dentro das organizações. Programas de capacitação contínua, acesso a mentorias e caminhos de desenvolvimento bem definidos são elementos considerados essenciais por essa geração.
1. Monte um currículo claro e atualizado
Organize suas informações, priorizando competências, cursos e experiências. Para quem não tem vivência profissional, incluir atividades escolares, voluntariado e projetos pessoais faz diferença.
2. Entenda os fundamentos da Inteligência Artificial
Mesmo quem não deseja seguir carreira em tecnologia precisa conhecer conceitos básicos de IA. Compreender como essas ferramentas funcionam e como podem apoiar o trabalho aumenta a produtividade e melhora a capacidade de resolver problemas.
3. Aprenda a usar ferramentas de IA no dia a dia
Além da teoria, dominar aplicativos e plataformas de IA que auxiliam em organização, escrita, cálculos e pesquisa já é um requisito valorizado por empresas que aceleraram a digitalização.
4. Invista em cursos profissionalizantes
A formação técnica segue como um diferencial importante para quem busca o primeiro emprego. Além de desenvolver habilidades práticas, cursos profissionalizantes apresentam rotinas reais do mercado e demonstram iniciativa aos recrutadores.
5. Construa um portfólio, mesmo sem experiência
Participar de cursos, desafios online, trabalhos voluntários ou criar pequenos projetos pessoais ajuda a demonstrar habilidades e reúne evidências práticas de aprendizado.
6. Estabeleça metas de estudo para 2026
Planejar o ano com antecedência auxilia na disciplina e no foco. Nós, da Prepara IA, recomendamos organizar um cronograma mensal com cursos, leituras e objetivos profissionais.
7. Desenvolva competências socioemocionais
Habilidades como comunicação, trabalho em equipe, organização e resiliência continuam entre as mais buscadas pelas empresas. Cursos, atividades extracurriculares e projetos colaborativos contribuem para amadurecer essas competências.
8. Participe de eventos, workshops e feiras de carreira
Esses ambientes oferecem contato direto com empresas, ajudam a entender tendências e ampliam a rede de contatos, um elemento essencial para quem está começando e busca ingressar no mercado de trabalho.
9. Pesquise sobre os setores que mais contratam
O mercado passa por mudanças rápidas. Conhecer áreas aquecidas, como tecnologia, logística, varejo e serviços, ajuda a direcionar sua qualificação e suas candidaturas.
10. Use plataformas de empregabilidade para começar a aplicar
Sites e aplicativos de vagas facilitam o acesso às oportunidades. Criar perfis completos e enviar candidaturas regularmente contribui para treinar o olhar do candidato e aumentar as chances de contratação.
“Combinando qualificação, domínio de novas tecnologias e preparação antecipada, os jovens podem iniciar 2026 mais competitivos e bem-posicionados para aproveitar as oportunidades em um mercado em constante transformação”, finaliza Leonardo Andreoli.