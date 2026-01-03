Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Comportamento B+: Jovens miram 2026: 10 dicas para ingressar no mercado de trabalho

Qualificação profissional, domínio de IA e preparação antecipada ganham força na disputa por oportunidades neste ano

Flavia Viana

Flavia Viana

03/01/2026 - 18h30
A chegada de 2026 promete um mercado de trabalho ainda mais competitivo e dinâmico, especialmente para jovens em busca do primeiro emprego.

Para apoiar esse público, Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, reuniu 10 dicas práticas para quem quer começar o ano preparado, combinando qualificação profissional, desenvolvimento de habilidades comportamentais e conhecimentos em Inteligência Artificial, área que já influencia praticamente todos os setores da economia.

A participação da geração Z no mercado de trabalho deve crescer rapidamente e chegar a 58% da força laboral global até 2030, de acordo com dados do Fórum Econômico Mundial. O avanço desse grupo muda o foco das empresas e intensifica a competição por talentos em um cenário cada vez mais digital e influenciado por transformações culturais.

Esse movimento tem orientado políticas de atração e retenção, além de ampliar a necessidade de compreender em profundidade quais são as expectativas e motivações desses profissionais.
 
Entre os fatores que moldam a relação dos jovens com suas carreiras, destaca-se a busca por evolução constante.

Hoje, 86% deles afirmam que suas escolhas profissionais estão diretamente ligadas às chances de crescimento e aprendizado dentro das organizações. Programas de capacitação contínua, acesso a mentorias e caminhos de desenvolvimento bem definidos são elementos considerados essenciais por essa geração.

1. Monte um currículo claro e atualizado
Organize suas informações, priorizando competências, cursos e experiências. Para quem não tem vivência profissional, incluir atividades escolares, voluntariado e projetos pessoais faz diferença.

2. Entenda os fundamentos da Inteligência Artificial
Mesmo quem não deseja seguir carreira em tecnologia precisa conhecer conceitos básicos de IA. Compreender como essas ferramentas funcionam e como podem apoiar o trabalho aumenta a produtividade e melhora a capacidade de resolver problemas.

3. Aprenda a usar ferramentas de IA no dia a dia
Além da teoria, dominar aplicativos e plataformas de IA que auxiliam em organização, escrita, cálculos e pesquisa já é um requisito valorizado por empresas que aceleraram a digitalização.

4. Invista em cursos profissionalizantes
A formação técnica segue como um diferencial importante para quem busca o primeiro emprego. Além de desenvolver habilidades práticas, cursos profissionalizantes apresentam rotinas reais do mercado e demonstram iniciativa aos recrutadores.

5. Construa um portfólio, mesmo sem experiência
Participar de cursos, desafios online, trabalhos voluntários ou criar pequenos projetos pessoais ajuda a demonstrar habilidades e reúne evidências práticas de aprendizado.

6. Estabeleça metas de estudo para 2026
Planejar o ano com antecedência auxilia na disciplina e no foco. Nós, da Prepara IA, recomendamos organizar um cronograma mensal com cursos, leituras e objetivos profissionais.

7. Desenvolva competências socioemocionais
Habilidades como comunicação, trabalho em equipe, organização e resiliência continuam entre as mais buscadas pelas empresas. Cursos, atividades extracurriculares e projetos colaborativos contribuem para amadurecer essas competências.

8. Participe de eventos, workshops e feiras de carreira
Esses ambientes oferecem contato direto com empresas, ajudam a entender tendências e ampliam a rede de contatos, um elemento essencial para quem está começando e busca ingressar no mercado de trabalho.

9. Pesquise sobre os setores que mais contratam
O mercado passa por mudanças rápidas. Conhecer áreas aquecidas, como tecnologia, logística, varejo e serviços, ajuda a direcionar sua qualificação e suas candidaturas.

10. Use plataformas de empregabilidade para começar a aplicar
Sites e aplicativos de vagas facilitam o acesso às oportunidades. Criar perfis completos e enviar candidaturas regularmente contribui para treinar o olhar do candidato e aumentar as chances de contratação.

“Combinando qualificação, domínio de novas tecnologias e preparação antecipada, os jovens podem iniciar 2026 mais competitivos e bem-posicionados para aproveitar as oportunidades em um mercado em constante transformação”, finaliza Leonardo Andreoli.

Cinema B+: Custe o Que Custar: o novo thriller de Harlan Coben na Netflix

Um drama familiar levado ao limite, marcado por reviravoltas sucessivas, segredos cuidadosamente escondidos e aquela sensação de que ninguém absolutamente ninguém está dizendo toda a verdade. 

03/01/2026 14h30

Cinema B+: Custe o Que Custar: o novo thriller de Harlan Coben na Netflix

Entramos em 2026, com 12 meses ainda para explorar muitos lançamentos e retornos importantes. Em sua boa parte, as plataformas seguram os destaques para a metade de janeiro, com isso, a Netflix sai na frente com a nova série limitada adaptada de um livro de Harlan Coben: Custe o que Custar.

Sempre que falo de séries que saiam do livro ou apenas da mente de Coben repito: é, no fundo, um novelão moderno travestido de thriller.

Um drama familiar levado ao limite, marcado por reviravoltas sucessivas, segredos cuidadosamente escondidos e aquela sensação de que ninguém — absolutamente ninguém — está dizendo toda a verdade. Custe o Que Custar não foge a essa regra. Ao contrário: ela a confirma com uma segurança quase reconfortante.

A trama parte de um medo universal, quase primitivo: o desaparecimento de um filho. Simon Greene, vivido por James Nesbitt, tinha a vida que parece dar certo: casamento estável, carreira sólida, filhos criados com cuidado.

Tudo desmorona quando a filha mais velha, Paige, se envolve com drogas, se afasta da família e desaparece. Quando Simon finalmente a reencontra, tocando música nas ruas de um parque, o impulso de resgatá-la termina em violência, confusão e humilhação pública.

Um vídeo editado circula nas redes, a narrativa se distorce, e pouco depois o namorado da jovem aparece morto. O pai desesperado vira suspeito. E o que era uma busca íntima se transforma em um labirinto policial, moral e emocional.

Esse é o território onde Coben se sente mais confortável: famílias aparentemente comuns empurradas para situações extremas, nas quais cada decisão revela uma rachadura antiga. Custe o que Custar não tenta reinventar o gênero. Ela aposta na acumulação: mais personagens, mais linhas paralelas, mais “enquanto isso”, mais segredos emergindo no pior momento possível.

A cada episódio, o roteiro oferece uma nova pista, uma informação deslocada, um detalhe que muda o sentido de tudo o que veio antes. É deliberado, quase mecânico e justamente por isso tão eficaz para o binge. Especialmente se você já sabe que Coben não proteger ninguém se puder criar uma reviravolta completa.

A série é adaptação direta do romance publicado em 2019. Ele coloca tudo no liquidificador: traições, dependência química, cultos religiosos, sites de DNA, vingança e reconciliação. É curioso que, dentro da obra do autor, o livro já fosse visto como menos pirotécnico e mais doloroso, interessado menos em truques de engenho e mais no impacto emocional.

Abordar a dependência química, a culpa parental e a ideia — devastadora — de que amar nem sempre é suficiente para salvar alguém está muito em discussão justamente pelas mortes recentes e trágicas de Rob e Michelle Reiner, cujo filho, Nick, é dependente químico e possivelmente o assassino dos pais. Ou mesmo quem acompanhou a dissolução do culto NXVIM pelos documentários The Vow. Mais ainda, quem está nos sites de genealogia que realizam testes de DNA. Tudo muito perto da realidade, mas com viradas inimagináveis.

A versão da Netflix mantém o núcleo do livro, mas expande personagens secundários, cria novos arcos paralelos e desloca a história para o Reino Unido, ajustando o tom ao humor seco e à contenção britânica.

Nada disso é casual. Custe o Que Custar existe porque há um acordo muito bem desenhado por trás. Em 2018, Harlan Coben assinou com a Netflix um contrato de exclusividade para adaptar 14 de seus livros, tornando-se produtor executivo de todos os projetos.

Em 2022, o acordo foi renovado e ampliado, incluindo produções fora do eixo americano. Na prática, Coben virou uma espécie de selo interno da plataforma: histórias fechadas, custo controlado, alto índice de engajamento e um público que, depois de assistir a uma, costuma seguir para a próxima. Não são séries pensadas como “evento”, mas como hábito. Televisão de confiança.

O elenco de Custe o Que Custar reforça essa lógica. James Nesbitt faz aquilo que sabe fazer melhor: o homem comum consumido pela raiva, pelo desespero e por escolhas impulsivas. Ao seu lado, Minnie Driver vive Ingrid, a mãe que tenta sustentar a casa enquanto tudo implode, personagem importante, embora curiosamente subutilizada, um luxo estranho quando se tem uma atriz desse calibre.

Quem mais se destaca é Ruth Jones como Elena Ravenscroft, investigadora privada contida, imprevisível, sempre sugerindo que há mais acontecendo por trás do olhar do que o texto revela. E impossível não deixar de elogiar Tracy Ann Oberman, como a advogada Jessica, que injeta energia, ironia e uma dose deliciosa de exagero em cada aparição.

Ao redor deles, a série povoa o mundo com figuras que jamais são descartáveis: o protetor ambíguo vivido por Lucian Msamati, os detetives em tensão constante interpretados por Alfred Enoch e Amy Gledhill, os filhos que sabem mais do que aparentam, e até uma dupla de assassinos que cruza a narrativa como um lembrete de que, no universo de Coben, a violência nunca está muito longe.

No fim, Custe o Que Custar é exatamente o que promete ser. Um thriller envolvente, cheio de curvas fechadas, que se consome com rapidez e não pede compromisso além de alguns dias. Talvez não permaneça na memória por muito tempo, mas cumpre sua função.

Claro, especialmente se gostar de um dramalhão onde nem tudo faz muito sentido. E, nesse ecossistema de streaming, isso não é pouco. Às vezes, conforto também é uma escolha e Harlan Coben, mais do que ninguém, entende o valor disso.

GASTRONOMIA

Confira quatro receitas tradicionais para serem preparadas para a Folia de Reis

A oferta de refeições durante a Folia de Reis é um ato de hospitalidade, generosidade e devoção por parte dos anfitriões, que recebem os grupos de foliões em suas casas durante o ciclo festivo, que vai do Natal ao Dia de Reis

03/01/2026 10h00

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundo

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundo

Celebrado em 6 de janeiro, o Dia de Reis marca o encerramento oficial do ciclo natalino no calendário cristão e preserva, até hoje, uma forte ligação entre fé, cultura popular e gastronomia.

A data remete à visita dos três Reis Magos – Gaspar, Melchior e Baltasar – ao menino Jesus, guiados pela estrela de Belém, episódio narrado no Evangelho de Mateus.

Ao chegarem ao local do nascimento, os reis ofereceram ouro, incenso e mirra, símbolos que representam, respectivamente, a realeza, a divindade e o sacrifício de Cristo.

O Dia de Reis se transformou, ao longo dos séculos, em uma celebração cultural rica em rituais, músicas, festas e, principalmente, pratos típicos.

Em diversos países de tradição cristã, especialmente na Europa e na América Latina, a data é sinônimo de mesas fartas, receitas simbólicas e encontros familiares que reforçam o sentimento de partilha e esperança para o ano que se inicia.

A tradição chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e se misturou a elementos indígenas e africanos, dando origem a manifestações próprias, como a Folia de Reis, reconhecida como patrimônio cultural imaterial em várias regiões do País.

Os grupos de foliões percorrem casas entoando cânticos que narram a viagem dos Reis Magos, enquanto os moradores oferecem alimentos e bebidas, reforçando a hospitalidade que marca a celebração.

SIMBOLISMO

A gastronomia do Dia de Reis carrega significados profundos. O alimento, nesse contexto, vai além da nutrição: representa abundância, proteção, fé e renovação. Muitas receitas são preparadas apenas nessa época do ano, respeitando tradições que passam de geração em geração.

Entre os pratos mais emblemáticos está o bolo de reis – ou roscón de reyes, como é conhecido em países de língua espanhola.

A receita costuma esconder pequenos objetos em seu interior, como uma fava ou um brinde simbólico. Quem encontra o objeto pode receber uma missão especial para o ano seguinte, como organizar a próxima celebração, reforçando o caráter comunitário da data.

No Brasil, além do bolo, pratos salgados, pães, doces caseiros e bebidas artesanais também fazem parte da tradição, variando conforme a região. Em áreas rurais, ainda é comum a preparação de grandes almoços para receber os foliões, com receitas simples, mas cheias de afeto e significado.

TRADIÇÃO

Mesmo com as transformações sociais e o ritmo acelerado da vida moderna, o Dia de Reis segue sendo celebrado em muitas cidades brasileiras, principalmente no interior.

Para estudiosos da cultura popular, manter essas tradições vivas é uma forma de preservar a memória coletiva e fortalecer laços comunitários. A seguir, veja algumas das preparações mais tradicionais associadas à celebração.

Roscón de Reyes (versão espanhola)

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundoRoscón de Reyes - Foto: Divulgação
  • 600 g de farinha de trigo;
  • 120 g de açúcar;
  • 2 ovos;
  • 100 g de manteiga;
  • 25 g de fermento fresco;
  • 250 ml de leite;
  • Água de flor de laranjeira;
  • Frutas cristalizadas para decorar.

Modo de Preparo:

> Dissolva o fermento no leite morno;

> Misture com os demais ingredientes, exceto as frutas. Sove bem e deixe descansar até crescer;

> Modele em formato de rosca, decore com frutas cristalizadas e asse a 180 °C até dourar.

Bolo de Reis Tradicional

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundoBolo de Reis Tradicional - Foto: Divulgação

Ingredientes

  • 500 g de farinha de trigo;
  • 10 g de fermento biológico seco;
  • 100 g de açúcar;
  • 2 ovos;
  • 100 g de manteiga;
  • 200 ml de leite morno;
  • Raspas de laranja ou limão;
  • Frutas cristalizadas a gosto;
  • 1 fava ou pequeno brinde (bem higienizado).

Modo de Preparo

> Misture o fermento ao leite morno e reserve por alguns minutos;

> Em uma tigela grande, coloque a farinha, o açúcar, os ovos, a manteiga e as raspas de cítricos;

> Acrescente o leite com fermento e sove até obter uma massa lisa e homogênea;

> Deixe descansar até dobrar de volume;

> Incorpore as frutas cristalizadas, coloque a fava ou o brinde na massa e modele em formato de rosca;

> Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos.

Pão Doce da Folia de Reis

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundoPão Doce da Folia de Reis - Foto: Divulgação

Ingredientes

  • 1 kg de farinha de trigo;
  • 200 g de açúcar;
  • 3 ovos;
  • 100 ml de óleo;
  • 30 g de fermento biológico;
  • 500 ml de leite morno.

Modo de Preparo

> Misture todos os ingredientes até formar uma massa macia;

> Deixe crescer, modele os pães e asse até ficarem dourados;

> Tradicionalmente servido aos foliões como símbolo de acolhimento.

Arroz-doce festivo

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundoArroz-doce festivo - Foto: Divulgação

Ingredientes

  • 1 xícara de arroz;
  • 1 litro de leite;
  • 1 lata de leite condensado;
  • Canela em pau.

Modo de Preparo

> Cozinhe o arroz com água até ficar macio;

> Acrescente o leite, o leite condensado e a canela;

> Cozinhe em fogo baixo até atingir a cremosidade desejada; 

> Sirva quente ou frio.

