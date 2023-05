Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 10 de maio de 2023

LITERATURA

Sugerida em oficina pilotada por Aline Bei, Sasha Vânia abre o mundo para Das Dores em "Pedra Antiga da Tristeza", romance de Ana Paula Moreira a ser lançado no sábado, na Estação Cultural Teatro do Mundo, com presença da autora

E quando a personagem passeia para a trama de outro autor? O que pode acontecer com o enredo? Repare, a seguir, como se deu o saboroso novelo literário envolvendo duas escritoras que despontam com esse entrecho autobiográfico.

Campo Grande recebe, neste sábado, a autora mineira Ana Paula Moreira para o lançamento de seu livro "Pedra Antiga da Tristeza", romance contemporâneo com diversas vozes, cujo ponto de encontro é o Clube de Danças, um salão no qual bailam a dançarina, a cozinheira, o sexo que se vende, o mistério, os homens que machucam, o tempo que não espera, e, sobretudo, as dores incuráveis com as quais se aprende a viver.

DAS DORES E SASHA

Em "Pedra Antiga da Tristeza", quem conduz a trama é Das Dores, criada por Ana Paula anos atrás, mas que encontrou o mundo com o surgimento de Sasha Vânia, uma personagem que nasceu em uma oficina de escrita feita com a também escritora Aline Bei, autora dos sucessos literários "O Peso do Pássaro Morto" e "Pequena Coreografia do Adeus".

"Era para ser apenas um exercício de construção de narrativa a partir de uma personagem sugerida, mas a coisa cresceu. Contei para a Aline que a Sasha Vânia passou a compor o meu livro, e ela me deu total liberdade para seguir com o projeto", conta Ana.

Aline foi tão importante para o processo que escreveu a orelha de "Pedra Antiga da Tristeza", na qual cita que, no novo livro, Ana Paula criou uma espécie de "rádio emocional de vozes".

Ana Paula Moreira faz parte de uma safra promissora de talentos literários femininos brasileiros, como a própria Aline Bei, além de Carla Madeira, Monique Malcher e Giovana Madalosso, entre outros nomes.

PSICOLOGIA

Doutora em psicologia, Ana Paula demonstra em sua lavra que detém um talento ou seria técnica? fundamental para qualquer ficcionista: a habilidade de desvendar as pessoas, algo que transborda em sua obra e leva à compreensão de toda a humanidade presente em suas personagens.

"A psicologia não é condição para a minha escrita, mas ela não sai de mim e, por isso, participa. Me interesso pela linguagem e por toda a ambiguidade que ela pode provocar. Acredito, então, que esse é o viés psicológico que trago ao escrever", arrisca a escritora.

FERIDAS

"Pedra Antiga da Tristeza" foi lançado pela editora Claraboia, tem 166 páginas e pode ser adquirido, na Capital, por meio da livraria itinerante Hámor.

Desde o ano passado, com o objetivo de ser uma livraria móvel, a Hámor tem participado de feiras, festivais e eventos em Campo Grande. A proposta, que foi sonhada por Bianca Resende e Felipe Mafra, é trazer para a cidade editoras e publicações que ainda não são comercializadas nos sebos e megastores.

Neste ano, o intuito da livraria é também fomentar o cenário literário, organizando lançamentos, feiras e encontros para se falar do mercado editorial por meio de uma perspectiva político-social, literária e também do ponto de vista de quem cuida das etapas da edição de uma obra.

Em março, a livraria realizou o evento Mulheres Livros Lambem as Feridas do Mundo, trazendo autoras, educadoras e artistas locais para falarem sobre seus trabalhos.

No mês passado, a Hámor ciceroneou o encontro com Fabiana Gibim, editora e sócia da Sobinfluencia Edições, que falou sobre política e publicação do experimento.

PAPO E PEÇA

Para o lançamento de "Pedra Antiga da Tristeza" em Campo Grande, a Hámor Livraria preparou um bate-papo especial com Ana Paula Moreira e convidou Marcelle Saboya e Isloany Machado para fazerem parte na conversa.

Marcelle atua com curadoria e produção cultural na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, além de ser idealizadora e mediadora literária do Clube Leituras di Macondo. Já Isloany é escritora e psicanalista lacaniana, membro do Instituto Ágora e autora de romances e livros de contos e crônicas.

O lançamento é aberto ao público e será realizado na Estação Cultural Teatro do Mundo. Após o bate-papo, Ana Paula estará à disposição para sessão de autógrafos. Os livros estarão à venda com a equipe da Hámor Livraria. Ainda, logo após o evento, o público poderá emendar o programa no mesmo local. Está programada uma sessão especial da peça "Como Nascem as Estrelas", monólogo da Companhia Teatro do Mundo, com Laura Santoro em cena e com direção de Fernando Lopes.