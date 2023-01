Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

Lya Luft - escritora brasileira

‘O tempo?’, disse um personagem meu: ‘precisamos fazer dele nosso animal de estimação, ou ele nos devora’”.

FELPUDA

Volta a entrar em campo o “denunciador-mor”, manjado que só e cuja credibilidade se assemelha à de uma nota de R$ 3. Depois de ter sido acionado para ser testemunha contra adversários na campanha política passada, eis que surge para acusar, agora, o pessoal do antigo time de ter praticado uma série de malfeitos. Disse que tem tudo comprovado e promete fazer muito barulho. Por enquanto, só arrancou gargalhadas. Também, pudera!

Prazo

Até o dia 20, pelo site da Universidade Federal de MS (UFMS), estarão abertas as inscrições para o Revalida. Para participar, o candidato deve ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil,

com diploma de graduação em Medicina expedido por uma instituição estrangeira reconhecida pelo Ministério da Educação. É preciso anexar o diploma na hora da inscrição.

Mais

De acordo com o edital, a primeira etapa do exame será aplicada no dia 5 de março. O resultado definitivo está previsto para 11 de abril. As informações sobre a segunda etapa serão divulgadas em um edital específico. Aplicado desde 2011, o Revalida aborda cinco grandes áreas da Medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).

Para discutir pautas que afetam o setor empresarial, a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) reuniu-se com o advogado Marcos Pollon, que no dia 1º de fevereiro tomará posse como deputado federal. Ele foi também convidado pelo presidente da entidade, Renato Paniago, para participar da Frente Parlamentar de Comércio, Serviço e Empreendedorismo, que é comandada pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) e integra a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, da qual a ACICG faz parte.



João Henrique Miranda Soares Catan e Juliana Domingos Moleiro Catan

Nati Vozza

Sem estresse

O ano começou com “céu de brigadeiro” para a prefeita Adriane Lopes e o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), depois das turbulências do fim do ano passado por questões salariais. Em reunião das partes, dia 16, a entidade anunciou oficialmente que não abre mão do cumprimento da Lei do Piso de 20 horas. Mas foi aberto o diálogo para tratar da questão.

Juntos

Na reunião, ficou definida a criação de uma comissão formada por representantes do sindicato, da Secretaria Municipal de Finanças, da Secretaria Municipal de Educação, da Câmara Municipal e do Instituto Municipal de Previdência. O grupo vai elaborar um calendário para cumprimento do pagamento do piso. Outro encontro está marcado para amanhã. Assim, tudo indica, não deverá haver, digamos, fadiga. A conferir.

Oportunidade

Termina hoje o prazo das inscrições para os cursos gratuitos de inglês e espanhol que o Ministério do Turismo promove em parceria com o Instituto Federal de Tocantins. A iniciativa dá oportunidade para que condutores, guias de turismo e profissionais que atuam no setor se capacitem com um dos idiomas ofertados. Para se inscrever, são necessários documentos de identificação, como RG e CPF. O curso é totalmente a distância (EaD), entre os meses de fevereiro e junho. Detalhes no site do Mtur.

Aniversariantes

Colaborou Tatyane Gameiro