Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023

Albert Camus - escritor argelino

"Vou lhe dizer um grande segredo, meu caro. Não espere o juízo final. Ele realiza-se todos os dias”

FELPUDA

Por ter feito postagem em suas redes sociais com ameaças a quem não comunga com sua doutrina política, figurinha tem mais um problema para resolver, nas barras da Justiça.

Em abril, deverá sair decisão sobre sua manifestação na internet que deixou a galerinha mais sensível e os adeptos do lema paz e amor extremamente ofendidos. Pelo jeito, o dito-cujo está se enrolando na própria teia. Vai vendo..

Drs. Alexandre Magno, Fabrício Mingati e Romão Milhan Junior

A nova diretoria executiva e o conselho fiscal que conduzirão a Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público no biênio 2023/2025 foram empossados no dia 16.

Na presidência, o promotor de Justiça Fabrício Secafen Mingati (foto), que terá como 1ª vice-presidente e 2º vice-presidente os promotores Clarissa Carlotto Torres e Milton Loureiro Filho.

Também tomaram posse Daniella Costa da Silva e Claudia Loureiro Ocariz Almirão, como 1ª e 2ª diretoras sociais; Leonardo Dumont Palmerston e Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina, 1º e 2ª secretários; Gevair Ferreira Lima Junior e Luiz Gustavo Camacho Terçariol, 1ºe 2º tesoureiros; Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, João Carlos Marinheiro da Silva e Jorge Ferreira Neto Junior, titulares do Conselho Fiscal; Aparecido José do Carmo, Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya e Mara Cristiane Crisóstomo Bravo, suplentes do Conselho Fiscal.

Mariana Egito Pedrossian e Pedro Pedrossian Neto

Sarah Mattar Sarah Mattar

Sem alteração

A eleição do novo comando do Tribunal de Contas de MS, no dia 24, às 10h, não deverá ter alteração e prevalecerá a lógica: o atual presidente Jerson Domingos, que era vice e assumiu com a renúncia do cargo do conselheiro Iran das Neves, será reconduzido, tendo como vice-presidente Flávio Kayatt.

Assim, aquela Corte fiscal terá dois ex-deputados estaduais nos principais cargos.

Transferência

Problemas de infiltração no prédio resultaram na transferência, por 30 dias, das sessões de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho no Parque dos Poderes para o Fórum Trabalhista de Campo Grande, na Rua Jornalista Belizário Lima, 418.

A segunda fase das obras foram iniciadas, obrigando a mudança porque o sistema de ar-condicionado foi desligado.

A primeira etapa dos reparos foi nos gabinetes dos desembargadores e nas unidades do térreo, 1º, 2º e 3º pavimentos, além do 4º e do 5º andar. Neste caso, as atividades presenciais voltam a partir desta quarta-feira (22).

Só indígenas

Nesta sexta-feira (24), encerram-se as inscrições para o vestibular do curso de licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu (70 vagas), da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), somente para indígenas das etnias guarani e kaiowá, pois objetiva formar educadores para atuação nas aldeias de MS.

As provas serão no dia 2 de abril. Mais informações podem ser obtidas no portal ufgd.edu.br.

