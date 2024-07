Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 24 de julho de 2024

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

AUGUSTO CURY ESCRITOR BRASILEIRO Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável; quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável”.



Felpuda

Clima anda pesadíssimo em certo partido político, ao mesmo tempo que uns e outros estão roendo as unhas de tamanha preocupação, considerando que os votos podem ser, digamos assim, insuficientes em outubro. O fato é que galerinha apostava na chegada de cabo eleitoral fortíssimo, mas esse sonho agora se transformou em pesadelo. A euforia inicial teria virado, segundo os maledicentes, um vale de lágrimas. São os tais castelos de areia...



Veterano

Quem está “renascendo das cinzas” é o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Dourados Laerte Tetila. Ele é o pré-candidato a vice de Tiago Botelho na disputa pela prefeitura daquele município.

Mais



Tetila “pausou” após sua passagem pela Assembleia Legislativa de MS, em 2014. Assim como em Campo Grande, ele é um veterano na política que foi buscado para tentar somar votos à candidatura do PT.

Divulgação TRE-MS

Cerimônia marcou a aposentadoria do desembargador Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, reunindo autoridades estaduais, municipais e federais, colegas da magistratura, servidores e seus familiares. Durante o evento, que foi realizado no dia 11, o dr. Paschoal foi surpreendido com um vídeo de sua família, que o homenageou por sua trajetória de quase 42 anos no Poder Judiciário, recebeu o livro comemorativo pelos 45 anos da Justiça Eleitoral e um álbum com fotografias de sua carreira como presidente, cargo que ocupou durante os biênios 2021/2023 e 2023/2024. No fim, houve o descerramento da placa comemorativa “45 da Justiça Eleitoral”.

Carmen Cestari

Habib Rezek Junior e Euza Regina Viero Rezek

Na Lista

Depois de ter sido candidato a governador, chegando a ir para o segundo turno contra Reinaldo Azambuja, e ao Senado, o juiz aposentado Odilon de Oliveira poderá mudar os planos de disputar uma cadeira na Câmara Municipal da Capital. Ele está entre os possíveis nomes para compor a chapa como vice da prefeita Adriane Lopes (PP), que tentará a reeleição.

De somenos

A turma que vai carregar o piano na tentativa de se eleger à Câmara Municipal e, ao mesmo tempo, trabalhar para alavancar a candidatura de Camila Jara e José Orcírio a prefeita e vice foi deixada de lado, como se não tivesse importância. Isso ocorreu na convenção do PT, no dia 20, pois ambos não deram o ar da graça. Pelo jeito, a dupla quer “brilhar” no dia 3 de agosto, em ato público que deverá ocorrer com a presença da presidente da sigla, Gleisi Hoffmann. Depois de três adiamentos da vinda dela por aqui, desta vez a torcida é para dar certo.

Curiosidade

Com cenário que demonstra situação econômica de dificuldades, no qual o governo do PT está a ponto de “vender o almoço para comprar a janta” – vide congelamento de bilhões e contingenciamento de verbas–, a curiosidade de muita gente é saber quais serão os projetos da dupla Camila Jara-José Orcírio para Campo Grande. Colocar Lula como possível fiador de investimentos futuros para melhorias na cidade dizem que seria como apresentar Projeto Truta: nada, nada, nada...

Aniversariantes

Tanea Mariano,

Luciene Anache Anbar,

Vânio Cesar Bonadiman Maran,

Soraia Haddad de Souza,

Elaine Inez Basso,

Luis Fernando Novaes,

Lutfalla Galles,

Maria Silvia Barros Barbosa,

Rute Nunes,

Ariane Ramirez Oviedo Tachibana,

Frontino Marreco Cardoso Lopes,

Sueli Maria Labibe Bacha,

Veriato Vieira Lopes,

Juliana Martins de Oliveira Peron,

Andre de Azambuja Pimenta de Paulo,

Maico Weiss,

Bonifácio Pereira Gomes,

Vera Lucia Piske Silva,

Camila Denise Molina Soares,

Roni Fernandes de Souza,

Regina Maria Campos Haendchem,

Maria Auxiliadora de Souza Gerk,

Lúcia Helena Pulchério de Medeiros,

Marcos André Echeverria Wanderley,

Luiza Candelária de Arruda,

Sidney Miassato,

Alessandro Menezes de Souza,

Juliana Carvalho Correa,

Marlon Marcus Moura Barcelos,

Rogerio Gonçalves Larrea,

Laércio José Jaconelle,

Donizete Aparecido Viaro,

Rafael Medeiros Duarte,

Lidiamar Barbosa de Albuquerque,

Margareth Rose Bueno da Costa,

Darcy Flôres,

Jairo Mendes de Castro,

Denise Ohara de Oliveira,

Isabel de Vasconcelos,

Ricardo Granda,

Solange Elena Inocêncio,

Dr. Alfre de Oliveira,

Reinaldo Carmona,

Estevam Fregapani,

Leonor Souza Araújo,

Terezinha Cristina Alves Pires,

Walter de Medeiros,

Celso Maia,

Nelson Moreira Gonçalves,

Luiz Carlos Nogueira,

Jair Rocha,

Ana Paula Mendes de Jonas,

Neuza Albuquerque Espíndola,

Flávio Lima Monteiro Leite,

Luciana Albuquerque Villas,

Maria Helena Matos Ribeiro,

Florípedes da Silva Melo,

Roselene Rocha Brito, Aldemar Tôrres Batista,

João José da Silva Perez,

Hebe Mara da Silva Corrêa,

Janaína Fernanda Santos da Costa,

Ruy Antunes de Almeida,

Noemia de Matos Pereira,

Osvaldo Alves Lima,

Neide da Silva Costa Oliveira,

Luiza Carolen Cavaglieri Faccin,

Aparecida Madalena Moises,

Norte Rech,

Teófilo Zaions Zainko,

Pedro Henrique Souza Garcês Costa,

Adriana Fátima Machado de Souza,

Hagder Dagher de Figueiredo,

Cláudio Machado de Araújo,

Welbismark Veron,

Maria Eny Capdeville Bastos,

Adriana de Carvalho Silva, Aldo Ramos Soares,

Alessandra Beatriz Bezerra Fernandes,

Ricardo Campos Junior,

Apolinário Benitez Alfonso,

Vanderlan da Silva Queiroz,

Bruno Navarro Dias,

André Luiz de Godoy Marques,

Cristiane da Costa Carvalho,

Tiago Palloni Valarelli,

Keila Goulart Cação,

Ana Carolina Falkembach Rodrigues Bruschi,

Juscelino Henrique de Camargo Weingartner,

Nelson Kazuhide Ohashi,

Cristiane de Mattos, Rafael Arantes Bispo,

Darci Armoa,

Elizandra da Silva Morilho,

Gerardo Javier Boccia Medina,

Edmir Jardim Neto,

José Renato de Oliveira Brito,

Elyson Rondon Barbosa,

Geraldo Weiler,

Stéphani Maidana de Oliveira,

Mauro Celso Boer,

Guilherme de Aguiar Panucci,

Tamara Silva de Lima,

Cesar Júnior de Brito,

Indianara Aparecida Noriler.

Assine o Correio do Estado