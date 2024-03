Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 27 de março de 2024

ARTES CÊNICAS

Sessão do espetáculo "Os Corcundas", amanhã, no Teatral Grupo de Risco, dá partida ao projeto Comitiva Cultural, que terá diversas apresentações gratuitas, cortejo e seminário até o dia 12 de abril

A partir de amanhã, quando se comemora o Dia Nacional do Teatro (e do Circo), o projeto Comitiva Cultural – Teatro em Comboio por MS entrará em cartaz, oferecendo uma programação variada, com apresentações, seminário e cortejo, atendendo diversos municípios de Mato Grosso do Sul.



Será realizado amanhã, marcando o início do projeto, o seminário Teatro: Linguagem, Estética, Sustentabilidade, seguido de uma apresentação do espetáculo “Os Corcundas”, do grupo de teatro Circo do Mato, a partir das 18h, na sede do Teatral Grupo de Risco.

O Comitiva Cultural – Teatro em Comboio é realizado com recursos financeiros do Fundo de Investimentos Culturais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (FIC/2022), sob a gestão da Fundação de Cultura de MS.



Em abril, o comboio seguirá por diversos municípios do Estado. Nos dias 4 e 5 de abril, a equipe passará por Camapuã e Paraíso das Águas, respectivamente, e retornará a Campo Grande no dia 6 de abril.

Seguirá, nos dias 9 e 10 de abril, por Selvíria e Inocência, e chegará em Laguna Carapã e Caarapó nos dias 11 e 12 de abril. Cada cidade recebe dois espetáculos diferentes.



ARTE PARA TODOS

A proposta do projeto é descentralizar a produção teatral, levando apresentações de Campo Grande para outras cidades do interior.

A rota foi definida levando em consideração as regiões que possuem pouco ou nenhum acesso à produção teatral do Estado, seja por estarem geograficamente fora dos “eixos identificados de produção teatral” ou por serem de difícil acesso e mobilização.

Além disso, são cidades que tem significativa população rural e que tem maiores desafios de acessar arte e cultura local.

SETE GRUPOS

No total, nove municípios vão ser contemplados. Todas as atividades serão gratuitas.

São sete grupos teatrais convidados: Circo do Mato, Flor e Espinho, Florescer do Cerrado, Fulano Di Tal, Identidade Teatral, Imaginário Maracangalha e Teatral Grupo de Risco.

Cada grupo participa com dois espetáculos diferentes de seu repertório, em um total de 14 espetáculos dos mais variados temas e estilos.

Para a atriz e produtora Fernanda Kunzler, responsável

pela produção do projeto, foram selecionados municípios de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, que quase não têm acesso à produção cultural.

“Escolhemos sete cidades que dificilmente são visitadas por artistas de Mato Grosso do Sul. Eles estão situados na Rota Norte, Costa Leste, Caminho dos Ipês e Caminhos da Fronteira. Temos certeza que boa parte do público estará assistindo um espetáculo de teatro pela primeira vez”, comentou Fernanda.

ESPETÁCULOS

Confira o nome das peças teatrais que cada um dos sete grupos integrantes do Comboio vai apresentar: “O Grandioso Mini Cirquinho” e “Os Corcundas”, com o grupo Circo do Mato; “Sinhá Rosinha” e “Tekoha”, com o grupo Imaginário Maracangalha; “Bebê a Bordo” e “Varietê”, com o grupo Flor e Espinho Teatro; “A Princesa Engasgada” e “Revolução”, com o grupo Teatral Grupo de Risco; “Noivo por Encomenda” e “O Vil Metal”, com o grupo Identidade Teatral; “Navegantes” e “Dona Arara”, com o grupo Florescer do Cerrado; “Do Bem Amado” e “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, com o grupo Fulano di Tal.

PROGRAMAÇÃO



No seminário Teatro: Linguagem, Estética, Sustentabilidade, amanhã, às 18h, estará em destaque, na pauta, as diferentes formas de trabalho dos grupos de Campo Grande e de outras cidades, além de uma espécie de mesa-redonda que propõe uma reflexão sob a perspectiva do tema “Teatro e Educação – Um Diálogo Imprescindível”.



O seminário tem duração total prevista de duas horas.

A apresentação do espetáculo “Os Corcundas”, do Circo do Mato, está programada para começar às 20h, na sede do Teatral Grupo de Risco, localizada na Rua Trindade, nº 401, Jardim Paulista.

Confira, a seguir, o restante da programação a ser apresentada em cada município:

– 4 e 5 de abril – Camapuã e Paraíso das Águas – “Dona Arara Vai Casar” e “Navegantes”, com Florescer do Cerrado; “Vil Metal” e “Conversa pra Mais de Metro”, com Identidade Teatral;



– 6 de abril – Campo Grande, às 17h30min – cortejo com sete grupos de teatro e, às 18h, apresentação do espetáculo “Tekoha”, com Imaginário Maracangalha, na Feira Ziriguidum (Praça do Preto Velho, Avenida Fábio Zahran);



– 9 e 10 de abril – Selvíria e Inocência – “A Princesa Engasgada”, com Teatral Grupo de Risco, e “Sinhá Rosinha”, com Imaginário Maracangalha;



– 11 e 12 de abril – Laguna Carapã e Caarapó – “Mini Cirquim”, com Circo do Mato, “Varietê” e “Bebê a Bordo”, com Flor e Espinho Teatro.