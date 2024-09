Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 5 de setembro de 2024

Diálogo

Por Ester Figueiredo

ARTHUR SCHOPENHAUER - FILÓSOFO ALEMÃO

Talento é quando um atirador atinge o alvo

que os outros não conseguem. Gênio é quando

um atirador atinge o alvo que os outros não veem”.



FELPUDA

O PSDB está se desdobrando e lançou várias frentes para derrubar a tese da possível inelegibilidade do seu candidato a prefeito de Campo Grande, o deputado federal Beto Pereira. As penas andam arrepiadas e os bicos afiados com a divulgação de uma lista

pelo presidente do TCE-MS, que, segundo as lideranças dos tucanos, “não vale nada”. O time do ninho está procurando evitar estragos maiores durante o “fervo” da campanha eleitoral. Afinal...

Independência

Até o dia 8, o Congresso Nacional receberá frases e imagens pelas comemorações da Semana da Pátria. A projeção é organizada

pelo governo federal e faz parte das atividades pelo Dia da Independência do Brasil (7 de setembro).

Mais

Com o lema “Democracia e Independência”, as frases e imagens vêm sendo projetadas todos os dias, entre 18h30min e 23h (Brasília), mostrando brasileiros de várias raças e faixas etárias, além de imagens estilizadas das cores da bandeira e do número 7, alusão à data da Independência.

Dr. Sergio Martins Sobrinho com a filha Ana Cristina Martins

Luanda Vieira

Ilustres

A praticamente um mês das eleições, há grande expectativa em alguns QGs da campanha eleitoral sobre qual seria o impacto de visitas de lideranças nacionais dos partidos para as candidaturas a prefeito de Campo Grande. Pelo andar da carruagem, tem gente achando que é melhor deixar do jeito que está diante do que poderá acontecer. Inclusive, para algumas delas, nadica de nada.

Só discursos

Muitos candidatos a vereador que já tiveram cadeira por lá em outras épocas querem fazer acreditar que estão lendo outra cartilha. Apontam defeitos das administrações, mostram as necessidades de Campo Grande e se colocam como fiéis guardiões dos interesses do povo. Só não dizem que, quando puderam, não fizeram nada disso, pois sempre votavam a favor do Executivo,

por integrarem a tal da base aliada, cujos interesses eram outros.

Confiança

Para 30,1% de empresários entrevistados, com mais de 50 funcionários, as condições atuais da economia “pioraram um pouco”, e 42% afirmam que “pioraram muito”. Esse é o nível de confiança dos comerciantes de Campo Grande, que registrou queda

em agosto, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Foram ouvidos representantes de 185 empresas nos últimos 10 dias do mês de julho. Os dados para pesquisas são levantados no fim do mês anterior ao da divulgação.

*Colaborou Tatyane Gameiro