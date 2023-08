Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023

Carlos Drummond de Andrade poeta brasileiro

Eterno é tudo aquilo que vive uma fração

de segundo, mas com tamanha intensidade

que se petrifica e nenhuma força o resgata”.

FELPUDA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul abriu inquérito civil para apurar suposto desvio

de recursos públicos que estaria acontecendo na execução de contratos firmados entre uma empresa

privada e certa prefeitura de município do interior.

A primeira teria repassado mensalmente valor considerável em espécie para um ex-prefeito e a um servidor-chefe de setor, bem como para um vereador. Como se vê, os exemplos estão aí para quem quiser ver, mas as tchurminhas, como diria vovó, não se emendam...

Recorde

Em 2022, as exportações brasileiras de produtos do agro para os 22 países árabes do Oriente Médio e do norte da África totalizaram receita recorde de US$ 12,57 bilhões, apresentando aumento de 40,74% em relação ao ano anterior.

Os dados foram divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Mais

Segundo dados do Departamento de Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, no ano passado, as exportações para a região foram lideradas pelo açúcar,

por derivados de aves e bovinos, pelo milho e pela soja. Os principais destinos foram os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Egito.







O Salão Nobre do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), próximo ao plenário, passará a se chamar Espaço Ministro Sepúlveda Pertence, homenagem ao ex-presidente (1993-1994/2003-2005) e ministro aposentado daquela Corte, que faleceu em julho.

Foi ele quem garantiu o direito ao voto facultativo para jovens que completarem 16 anos até a data da eleição. Possibilitou também a criação de uma base de dados que permitiu a implantação do voto eletrônico.

Beija-flor

Ao tecer elogios à administração da prefeita Adriane Lopes, nome do seu partido, o PP, para disputar a reeleição, a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias disse que sua colega vem fazendo muitas entregas (de serviços), frisando que “é coisa de beija-flor”, pois de “gota em gota”

está recuperando a dignidade das pessoas. Hum…

Toma lá dá cá

Enquanto não soa o gongo, os rounds continuam ocorrendo internamente nas hostes petistas.

Logo que o deputado estadual José Orcírio dos Santos anunciou sua pretensão de não mais disputar a prefeitura da Capital, por conta de pesados ataques de uma das alas da companheirada, seu primo, o deputado federal Vander Loubet, defendeu ampla frente de partidos, incluindo a própria sigla petista, a fim de apoiar o nome de Rose Modesto (União Brasil) no embate eleitoral de outubro de 2024.

No tabuleiro

Como toda ação há uma reação – conforme a terceira lei do físico Isaac Newton –, a “sugestão” de Vander Loubet veio seguida da manifestação de outra ala do PT, que anunciou apoio ao nome da deputada federal Camila Jara, a qual, há não muito tempo, estava sem pretensões para submeter pela terceira vez seu nome às urnas em quatro anos. Resta saber qual será a reação do time que é favorável ao nome de Giselle Marques, ex-candidata ao governo estadual no pleito do ano passado.

aniversariantes

Édison Cláudio Fabiano Holzmann,

Shirley de Guimarães Bezerra Moura,

Soraya Palieraqui Nemir Faoro,

Yuri Peixoto Barbosa Valeis,

Bernadete Manica,

Celso Massachi Marques Inouye,

Humberto Bortoletto,

Juliana Maura Azevedo Pegogo,

Marcos Antonio Cavalcante Leite,

Carlos Jacinto Fonseca da Paz,

Maria Auxiliadora Goulart dos Santos,

Vilmuth Marks,

Irapuã Gonzaga Carneiro,

Elaine Maria Gobbi Campos Mello,

Celia Maria Mello Pereira Abratte,

Lysi Moretti,

Evelyn Fameli,

Elenilton Dutra de Andrade,

Roberto Godoy Scandoglieri,

Carlos César Galvão Zoccante,

Estela Rodrigues Santana,

Carlos Humberto Fialho Canale,

Dr. Sérgio Renato de Almeida Couto,

Sarah Luana da Silva Pedrosa,

Paulo Guilherme Francisco Cabral,

Gal. Yvan Luiz Madruga Varjão,

Maria Sueli Pereira de Souza,

Judite de Novaes Ferreira,

Inês Takayassu,

Iracema Carretoni Figliolino,

Dra. Ana Paula Lanza Paes,

Wilma Salvi,

Murilo Cunha,

Edna Espíndola Cardoso,

Maria Lúcia Muller Viegas dos Santos,

Almir de Lima Couto,

José Henrique Franco Pereira,

Messias Bhering,

Sandra Lopes da Silva,

Odete Saab Rosa,

Zenaide Pereira Cavalcante,

Rubens Mello Guimarães,

Geraldo Couto Fernandes,

Vera Lúcia Faraco Fernandes Arruda,

Paulo José de Andrade,

Robson Moreira Maia,

Telson Faraday Martinez,

Walter Leite Pereira,

Fernando Cordeiro do Nascimento,

Fábio Henrique dos Santos,

Angela Corrêa Nobre,

Manoel Jacques Sobrinho,

Arnaldo Vargas da Costa,

Licineide de Macedo de Almeida,

Jairo Lara,

Nair Souza Soares,

Adão Flávio Ferreira,

Hamilton Corrêa Sobrinho,

José Gerson Chaves,

Hilton José Braga,

Jairo Albuquerque de Paula,

Simone Luz da Silva,

Liane de Arruda Corrêa,

Edna Macae Arima Miyasato,

Raquel Ortega Villarroer,

Clara Figueiredo Bacchi de Araújo,

Daniel Marcos Camarotti Lorenzo,

Neide Pereira Cota Vidoto,

Denise Lima de Souza Nantes,

Eulina Menezes de Souza,

Fernando Alves da Silva,

Adriano da Rocha Ferreira,

Soraia Genobie da Costa,

Adriana Souza da Silva,

Raphael Bacchi de Barros,

Luzinete Machado,

Roseli Aparecida Rodrigues,

Janaína Paula Britto da Cruz,

Libério José da Silva,

Cynthia Alves dos Reis,

Carlos Eduardo Brandão Calvani,

Luiz Otávio Flores da Anunciação,

Júlio César da Gama Fernandes,

Andrea Acosta Guarachi,

Devair Aparecido Francisco,

Wenzel de Brito Fernandes,

Atsumi Miyamoto Pessoa,

Cleyton Vinicius Martinez,

Dra. Fabrizia Foletto,

Ida Beatriz Machado de Miranda Sá,

Rosa Maria Venhofen Martinelli,

José Theodulo Becker,

Nívea Peres Klafke,

José Figueiredo Filho,

Odila Maria Stobe,

Ana Cristina Abdo Ferreira,

Carlos Alberto Marques Martins,

Carolina Pereira Dittert,

Fernando Augusto Santos do Valle,

Caroline Yamazato Sumida de Medeiros,

Danielly Goncalves Vieira de Pinho,

Elisabete da Silva Andreotti,

Eliane Farias Caprioli Prado,

Caroline Salvato Silva Fernandes,

Kelri Molina Arguelho,

Gabriela Minossi,

Honorio Suguita.

colaborou tatyane gameiro

