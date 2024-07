Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 19 de julho de 2024

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

FIÓDOR DOSTOIÉVSKI ESCRITOR RUSSO

"... Apenas entendo que o riso é a mais certeira prova da alma. Olhai para uma criança: só as crianças sabem rir com perfeição, por isso são fascinantes”.

FELPUDA

Em cidade do interior de Mato Grosso do Sul não se fala em outra coisa a não ser sobre o falso sequestro envolvendo autoridade municipal e com objetivo de aplicar o golpe do seguro.

A trama foi tão mal arquitetada que a “vítima” teve até hospedagem em outra cidade, paga pelo “sequestrador”, com direito a celular, que sequer foi usado para pedir socorro. O número de versões desencontradas também levou a polícia a suspeitar de que havia, digamos, caroço naquele angu. E deu no que deu. É cada uma...

Das sombras

Certos partidos políticos vão apostar em nomes que já cumpriram mandatos, tanto no Legislativo como no Executivo. Alguns deles ficaram no sereno por opção, enquanto outros foram afastados pelas urnas.

Escadaria colorida com 227 graus foi revitalizada no município de União da Vitória, no sul do Paraná, e dá acesso ao Morro do Cristo, onde está uma estátua de 27 metros de altura, fixada em pedestal de seis metros, que abriga uma capela. Ao longo do trajeto é contada, em mosaicos, a história da localidade, desde a colonização, passando pelos tropeiros e mostrando também a beleza e a violência do Rio Iguaçu, a tristeza e as vitórias da Guerra do Contestado e os monges da região. Os degraus ainda revelam a diversidade religiosa de povos que ajudaram a construir União da Vitória. São indígenas, africanos, poloneses, italianos, ucranianos, alemães, suíços, orientais, libaneses, israelenses, portugueses e austríacos.

Dra. Renata Antonialli

Wagner Lima e Nikole Cestaro

Cobrança

O PT está exigindo do TCE-MS a lista de gestores enrolados com as prestações de contas. A cobrança partiu de parlamentar interessado em tirar do páreo quem esteja em situação de inelegibilidade.

Aquele tribunal tem prazo até 15 de agosto para a divulgação dos nomes, mas os petistas querem que isso ocorra ainda neste mês. Vale lembrar que a inelegibilidade é determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral, cabendo ao TCE apenas elaborar a relação de quem teve contas reprovadas.

Empreitada

Depois de ter quebrado um tabu, conquistando o governo em 2014 e ainda continuar no comando político-administrativo de MS, o PSDB tenta uma nova empreitada: a de ganhar a Prefeitura de Campo Grande no voto. Se o partido conseguir vencer as eleições, o crédito será do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente da sigla, que desde aquele ano vem pavimentando o caminho para o tucanato.

Desde já

Diante do desempenho de Reinaldo Azambuja, o PSDB não tem nenhuma dúvida de que ele vai disputar pelo partido uma das duas vagas do Senado que se abrirão em 2026, com o encerramento dos mandatos de Nelson Trad Filho (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos). A outra vaga deverá ser oferecida para representante de um dos partidos que na época estiver na coligação.

Aniversariantes