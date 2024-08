Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 1º de agosto de 2024

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro "Tem muita gente honesta neste país. Só não se identificam para não ficar de fora se aparecer um bom negócio”. FELPUDA

O eleitorado estará muito atento aos programas de governo dos candidatos a prefeito de Campo Grande. Por enquanto, antes do início oficial da campanha eleitoral, o que se vê nas redes sociais desses postulantes são apenas promessas.

Lembrando que tem muita gente com a pulga atrás da orelha depois de, em épocas não tão remotas, ouvir promessas de “consulta médica nas unidades de saúde a ser marcada nas farmácias”, “ar-condicionado nos ônibus”/“GPS para o usuário fazer o acompanhamento” e “terceiro turno nas repartições para atender o público”. Afe!…

"Abajur"

Em conversas de bastidores, figurinha que ocupa um importante cargo foi apelidada de “abajur”: jeitosinho, pois decora o ambiente, não atrapalhando ninguém, porque vive no canto.

Mais

E a dita figura só é acionada no “momento de precisão”. Há quem diga que sua função é marcada por monossílabos, pois quando é procurada apenas responde com “sim” ou “não”. Ô maldade…

Cingapura lidera o ranking dos passaportes mais poderosos do mundo neste ano, segundo o mais recente relatório da Henley & Partners, permitindo o acesso a 195 países sem a necessidade de visto – um recorde histórico. Na segunda colocação, aparecem empatados os passaportes da França, da Alemanha, da Itália, da Espanha e do Japão, permitindo a entrada em 192 nações sem visto.

O passaporte brasileiro passou da 20ª posição em 2023 para a 17ª neste ano, podendo acessar 171 destinos sem a necessidade de visto. Nessa mesma posição estão a Andorra e a Argentina. No fim da lista, destacam-se os passaportes do Afeganistão, do Iraque e da Síria, cujo acesso global é bastante limitado. A Henley & Partners, que é líder mundial em residência e cidadania por investimento, baseia seu ranking em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) e leva em conta 199 passaportes e 227 destinos.

Cabelos em pé

Os QGs daqueles que querem porque querem o cargo de prefeito de Campo Grande estão agitados que só. Tudo porque pesquisas internas, segundo os bastidores, mostram o “efeito gangorra”: para uns os números subiram, enquanto para outros os índices desceram – e para alguns até estacionaram.

Sem um fato novo, nem mesmo sequer a campanha eleitoral sendo colocada nas ruas a partir do dia 15 de agosto mudará o cenário.

Ana Cristina Martins

Bruna Vallcorba e Giovana Moraes

Aposta

O PSDB entra para valer na briga pela prefeitura da Capital com uma vice sem nenhuma experiência política nem administrativa. Resta saber quem vai compor a chapa majoritária do PP e do União Brasil, partidos que apresentam nível de competitividade com a legenda tucana, conforme algumas pesquisas.

O PT, pelo menos por enquanto, é o único que tem nessa vaga um político com bagagem – no caso, um ex-governador.

Sem avanço

O PSD não terá candidatos a prefeito em Campo Grande e Dourados, os dois maiores colégios eleitorais do Estado. Até que apareceram interessados na disputa, mas ficou tudo apenas no desejo. Na Capital, o deputado estadual Pedrossian Neto chegou a anunciar sua précandidatura, mas o sonho foi desfeito pela cúpula estadual.

No segundo município, o vicegovernador Barbosinha declarou que entraria na briga, porém, parece que também ficou só na vontade. Serão lançados apenas candidatos a vereadores, coligando nas majoritárias.

Aniversariantes