AMOR AO PRÓXIMO

Mais de 100 brinquedos já estão prontos para a doação e mais de 80 bonecas foram restauradas para presentes

As irmãs Lucineia, Madalena e Norma Ossuna montaram uma oficina de bonecas para presentear crianças carentes neste Natal. A ideia veio após a pandemia, quando uma das irmãs, Lucineia, se deparou com dezenas de doações de bonecas, que ficaram paradas durante o período crítico da Covid-19, pois a escola em que é diretora estava fechada.

Essa não é a primeira vez que a diretora da Emei Georgina Ramires da Silva realiza campanha para doação de brinquedos aos alunos da escola. Em 2019, a doação foi de ursos, que foram para as crianças carentes da Emei e para a Associação dos Amigos da Criança com Câncer (AACC-MS). Este ano, Lucineia resolveu arrumar as bonecas, já que muitas estavam sujas, riscadas e precisavam de reparos e roupas novas, e convidou Madalena, para ajudá-la com a confecção das roupas.

Madalena, que estava em processo de tratamento contra a depressão, de início ficou com receio de produzir as roupas, mas em uma conversa com Norma, as duas irmãs resolveram se unir a Lucineia no projeto.

“A empolgação foi tão grande que tinha domingos que a gente se reunia lá na Norma, pra fazer a lavagem, esticar os cabelos é bem difícil. A gente olhou na internet, como é que alisava cabelo de boneca. E aí foi fazendo, arrumando, comprando fitas, ajeitando os cabelinhos e ficou isso, virou uma coisa maior. Minhas duas sobrinhas foram ajudar, fazer maquiagem nas bonecas, umas roupinhas diferentes, e a gente conseguiu terminar quase 100 bonecas”, disse Lucineia.

Além das bonecas, as irmãs também estão arrecadando brinquedos para meninos. Ao todo, a família recebeu R$ 900 em doações, que foram usados para comprar os presentes para os meninos. Na escola, são 145 meninos e 115 meninas, tendo uma meta de 260 brinquedos no total, que serão entregues no dia 18 de dezembro, na Emei, com a presença do Papai Noel.

A iniciativa deu tão certo, que as irmãs pensam em expandir o projeto para além da escola e ajudar mais crianças. A ideia é começar já no início de 2024 as arrecadações de brinquedos e criar uma Organização Não Governamental (ONG), de doação de brinquedos para crianças.

Bonecas são restauradas por irmãs para presentear crianças carentes no Natal - Arquivo Pessoal

“Essa expansão, de atingir o maior número de crianças, é porque a gente viu que deu tão certo. Ontem eu fui buscar uma doação e meu carro voltou lotado de brinquedos usados. Uns não dá pra gente doar para as crianças, porque estão feios, quebrados, mas assim, eu vejo que tem tanta gente que quer fazer essa doação, que quer ajudar, que sabe que aquele brinquedo não serve mais para a sua criança que cresceu, que desencantou, mas ela vê que tem criança que não tem nenhum brinquedo”, relata a diretora.

As irmãs também estão sendo contactadas por pessoas que demonstraram interesse no trabalho de restauração de bonecas, e Norma e Madalena, estão pensando em dar continuidade a esse trabalho. Interessados em realizar doações, podem entrar em contato pelo telefone (67) 99604-6606. A família estará recebendo doações até o dia 18, que será a entrega dos presentes.