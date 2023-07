Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 29 de junho de 2023

MÚSICA

A partir de terça-feira (4/7), 15 vozes femininas vão se apresentar de graça no evento, que se estenderá até 1º de agosto

Nath Barros: "Artistas com histórias fortes que contribuem para a música do Estado"

Dos streamings para os palcos. O Festival O Canto Delas, que teve sua primeira edição em formato virtual, durante o conturbado período da pandemia, no ano de 2021, agora chega com nova roupagem, em programação bem mais real e direta com o público. São os shows da segunda edição do evento, que, de 4 de julho a 1º de agosto, serão realizados ao vivo no Blues Bar. A entrada é gratuita. e os shows acontecem sempre às terças-feiras, a partir das 20h.

Na bagagem musical, o festival traz a experiência de montar um line-up formado 100% por mulheres e, nesta edição, aumenta o número de artistas para 15 vozes femininas. Desse total, três vozes vão embalar o público a cada noite, com um repertório que passa por diversos estilos (rock, pop, MPB, hip hop, jazz, reggae, samba, etc.).

Com tanta diversidade no canto delas, uma coisa é certa: vem muita novidade por aí. Algo que deve surpreender o público e até mesmo quem já faz parte do projeto desde 2021, conforme garante o músico e idealizador do projeto, Jerry Espíndola.

“Ver todas essas mulheres no palco é sinônimo de potência e de muito mais qualidade para os shows. Para quem viu 12 artistas diferentes na primeira edição pela telinha, vai ser bem mais prazeroso, agora, ver os shows presencialmente”, pontua ele, que também se inclui nesta viagem que promete arrebatar a todos. “Vai ser novidade para a gente e para o público, porque desta vez vai ser presencial, o que não foi possível da outra vez em razão da pandemia”.

LINE-UP

Para entender melhor a que Jerry se refere, basta dar uma olhada nos 15 nomes que compõem a line-up das cinco terças-feiras de muita música. No dia 4 de julho, sobem ao palco: Ariadne, Nath Barros e Dany Cristinne. Na segunda semana, no dia 11 de julho, será a vez de Jacqueline Costa, Pretah e Beca Rodrigues garantirem a magia da festa.

No dia 18, a animação fica por conta de Marcela Mar, Namaria e Lauren Cury. Em seguida, no dia 25, Gabi Barros, Mel Dias e Caramuja abrilhantam a noite. Já o encerramento do festival, no dia 1º de agosto, fica a cargo de Karô Castanha, Llez e SoulRa.

Na linha de frente, com a missão abrir a primeira noite de festival, no dia 4, as cantoras Ariadne, Nath Barros e Dany Cristinne dividem não só a alegria de poder compartilhar o palco como a expectativa de dar voz a esse projeto, que tem por objetivo valorizar a cena musical feminina de Campo Grande.

“Projetos que fomentam a carreira feminina sempre serão bem-vindos na nossa cena cultural. Vejo uma importância extrema nesse projeto, porque, infelizmente, o nosso estado ainda é bem segregador em termos de oportunidades, não só para as mulheres como para as outras minorias. E ter um artista que é referência aqui de MS [Jerry] com esse olhar que contempla mulheres, cantoras, certamente faz uma diferença positiva na nossa vida pessoal e artística”, avalia Ariadne.

“O Canto Delas deixa em evidência artistas com histórias fortes, que contribuem para a música de Mato Grosso do Sul, e acredito que o festival vem como ponto de encontro em uma união de diferentes artistas, com diferentes estilos e, com certeza, só tem agregar para o cenário cultural e mostrar ao público o que há de mais atual na nossa cena musical”, diz Nath Barros.

DIVERSIDADE

Mais do que uma vitrine de talentos, o Canto Delas procura reunir no palco diversas vozes femininas que, em uníssono, direcionam a nossa atenção ao potencial artístico regido por mulheres que há na nossa capital. Nesse contexto, a cantora Dany Cristinne faz um paralelo com o dia a dia enfrentado por diversas mulheres no campo profissional.

“Em termos de protagonismo, o nosso estado ainda está aquém do ideal para nós, mulheres, e digo de uma maneira geral, em todas as áreas. Na música, o festival vem com uma grande importância, porque, em MS, ainda vemos poucas mulheres nas grades de bares e festivais. Acredito que o festival também vem para propor essa reflexão, abrir a mente das pessoas e apontar a riqueza de mulheres, artistas, com música autoral, com talento. O Canto Delas, vai possibilitar essa proximidade com diferentes públicos”, reflete.

Por falar em diversidade, a programação está bem variada, seja pelos diferentes perfis femininos seja pela cadência do setlist escolhido por cada uma delas. “O repertório é totalmente livre, teremos músicas autorais, pois temos várias compositoras no elenco, mas temos grandes intérpretes que vão apresentar releituras, inclusive de compositores regionais”, revela Jerry.

“Os shows terão duração de 50 minutos cada, oferecendo a nós a oportunidade de conhecer de perto o trabalho de 15 artistas de MS. Também é a chance para fortalecer a cena e fortalecer a nossa identidade sul-mato-grossense”, completa.

O projeto O Canto Delas conta com investimento do Fundo de Investimentos Culturais (Fmic), aprovado em edital por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Campo Grande. O festival conta ainda com o apoio da Engepar.

Todos os shows serão filmados e disponibilizados no YouTube, no canal que leva o nome do projeto. Lá também é possível conferir as apresentações da primeira edição do festival, realizada em 2021, e, assim, ter uma ideia do que vem por aí.