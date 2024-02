Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Fabrício Carpinejar escritor brasileiro

É na solidão que você cola seus pedaços. Não dá para se refazer acompanhado. Qualquer proximidade dói".

FELPUDA

Deixar que cantem de galos para que sintam o próprio ego massageado é a prática adotada com relação a alguns personagens políticos, que, aliás, adoram um barranco para ficarem encostados. Dizem que a chefia nem se abala com os rompantes, porque o principal não está nas mãos dos apaniguados dos ditos-cujos, ou seja, o orçamento. Assim, o máximo que conseguem é espernear, mas não esticam a corda, porque podem perder as boquinhas. Sendo assim... Rita Carreira Jucimara.

Campo Grande está entre os destinos mais acolhedores da Região Centro-Oeste, conforme a plataforma Booking.com. Anualmente, o site de e-commerce de viagens reconhece os parceiros do turismo pelo seu compromisso com a hospitalidade e a excelência ao longo do ano, incluindo acomodações, empresas de aluguel de carros e provedores de táxi, por meio do Traveller Review Awards 2024, premiação que é realizada, este ano, com base em 309 milhões de avaliações verificadas de clientes na plataforma. Campo Grande foi a única cidade de Mato Grosso do Sul a figurar na lista, em que estão também Brasília, no Distrito Federal; Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, Trindade, São José e Caldas Novas, em Goiás; e Chapada dos Guimarães e Cuiabá, em Mato Grosso. Em relação aos tipos de acomodação mais premiados pelo Traveller Reviews Awards 2024, no Brasil, os apartamentos ficaram em primeiro lugar (24.216 ganhadores), seguidos pelas casas de temporada (9.749) e pelos hotéis (6.789).

Ecos

O ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), no domingo, não só comprovou a liderança política do ex-presidente Jair Bolsonaro como mostrou a possibilidade de seu partido, o PL, fazer aliança com o PP da prefeita Adriane Lopes, dando os rumos, desde já, à campanha eleitoral em Campo Grande. Algumas desistências estão sendo previstas nos próximos dias.

Lance

Quem?

Com a saída do PT do seu pretendido arco de aliança para disputar a Prefeitura de Campo Grande, a superintendente da Sudeco, Rose Modesto, tenta cooptar um novo partido para oferecer a vaga de vice. Seus olhos se voltaram para o PSB. Mas, como já dito aqui, esse partido pende para o PSDB. Ficou difícil.

Digital

Nos dias 21 e 22 de março, Campo Grande sediará o 2º Congresso de Cidades Digitais e Inteligentes de MS.

