Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 9 de setembro de 2024

Franklin Roosevelt - estadista americano Os únicos limites das nossas realizações

de amanhã são as nossas dúvidas

e hesitações de hoje”. FELPUDA

Vereadores de Campo Grande estão tal qual criança quando vê o algodão-doce cair na terra. Os cinco mil a mais que engordavam para R$ 30 mil a verba indenizatória foram suspensos pela Justiça.

Com esses recursos, as excelências podem se dar ao desfrute de locar veículos, encher o tanque de combustível, adquirir material de escritório, pagar internet, etc. e tal. Claro que nessa campanha eleitoral todos estão bem quietinhos sobre o assunto e nem pensam em contestar a decisão. Também, pudera!

Sem noção

Parlamentar desavisado contestou colega em plenário após ele ter elogiado a iniciativa do governo de realizar os festivais de Bonito. Totalmente desinformado, chegou a dizer que os eventos sequer prestigiam os talentos existentes em Mato Grosso do Sul.

Mais

Em seu discurso, criticou até o Bonito Cinesur (festival de cinema sul-americano), que tem uma mostra exclusiva para o segmento em MS. Há quem tenha visto sua reclamação como “cena de ciúmes”, porque o dito-cujo é ligado a uma entidade que atua nessa área. Assim sendo...

Juliana Manzione e Leonardo Goulart

Tati Bambole

Mudanças

Nos bastidores políticos, o que se tem ouvido com frequência é que quatro secretarias da administração estadual poderão passar por mudanças dos titulares. O resultado das eleições deverá servir de cenário para as alterações pretendidas, até porque o projeto para 2026 dos tucanos é buscar a reeleição do atual governador Eduardo Riedel e tentar eleger o ex-governador Azambuja a uma das vagas ao Senado. E aí a máquina precisa estar azeitada para o cumprimento de todas as metas anunciadas em 2022.

Urnas

Os eleitores de MS devem ficar atentos no dia da votação em relação ao horário de funcionamento das seções eleitorais. É que elas abrirão às 7h, fechando às 16h (anteriormente era até as 17h). O primeiro turno será no dia 6 de outubro, e caso haja segundo turno, a data está marcada para o dia 27 do mesmo mês. As informações são do Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

E?...

As atenções estarão voltadas para a Câmara Municipal de Campo Grande em torno de um fato: o fim do prazo, no dia 12, do licenciamento do vereador Claudinho Serra. Resta saber se ele retornará ao cargo usando tornozeleira eletrônica, por ter sido apontado em denúncias de suposto desvio milionário da prefeitura de Sidrolândia, ou se vai se afastar novamente.

Aniversariantes



Henrique Figueiredo Dobashi,

Cláudia Mendes Saliba,

Alberto Pires Gonçalves,

Jackeline Akeme Yamanaka Hishie Nobu,

Dr. Javan Ottoni Coimbra,

Clemente Tolazzi,

Jaqueline Gabriel Finkler,

Sérgio Rodrigues dos Santos,

Maria Helena Brancher,

José Lemos Monteiro,

Sérgio Oruê,

Sione Puleo Peralta,

Vanessa Santana Ferreira,

Ari Verbiske Amizo,

Raquel Massae Hosokawa,

José Ricardo Scaff,

Marcos Gunji Yamamoto,

Nair Kiyomi Sakai Arakaki,

Pamella Lauanny Rocha,

Thiago Machado Grilo,

Leila Fagundes Borges Teruel,

Bruna Cerri,

Celina Gasparini Nachif,

Dra. Carmen Sandra Mequi,

Caroline de Abreu Figueiró,

Emílio Cheade Ibrahim Elosta,

Fernanda Silva Martins,

Patricia de Souza Pereira Catanante,

Luiz Carlos Moreira,

Dra. Renata Aparecida Crema

Oscar Luiz Pereira Brandão,

Botasso Tobias,

Sérgia Cardoso,

Anaíde Bremm,

Kléber Corrêa de Souza,

Miguel Furtado de Lima,

Lidiane Dussel,

Paulo Cezar Navega,

Leire Rodrigues de Oliveira Sayd Pinto,

Donizete José Pereira,

Juraci Rodrigues de Carvalho,

Maria Aparecida Santana,

Aparecido da Cruz,

Yasukuni Kaida,

Fátima Barbosa Camillo,

Arlete Ferreira Thomaz,

Dr. Luiz Alberto Lopes Verardo,

Leila Daher Moreira,

Helena Melo Sartori,

Magda de Fátima Diniz Mello,

Carla Helena Hofmann,

Jari Soares Cordeiro,

Rose Helene dos Santos,

Antônio Teófilo da Cunha,

Lenir Nascimento,

Wilma Dithmar de Souza,

Olinda Ferreira de Souza,

Ildevan Rodrigues de Souza,

Dilma Ferreira de Souza,

Mougli de Toledo Ribas,

Fábio Ferreira de Andrade,

Helen Claudia Amorim,

Marcínio de Brito,

Tereza Cristina Brandão Nassif,

Idelfredo José de Oliveira,

José Damásio de Souza,

Mirlaine Rodrigues,

Dr. Eduardo Luiz Hindo,

Dr. Aclides Lunardi,

Dr. Ricardo Yutaka Ota,

Sandra Lúcia Gomes,

Fernando Saddi Castro,

Márcia Gomes de Oliveira Tezani,

Alexandre Duarte da Silva,

Marcelo Almeida da Silva,

Nancy Gomes de Carvalho,

Caroline Simabuco Abdalla,

Amauri Aparecido da Silva,

Adão Rodrigues Moreira,

Marlene Pereira de Souza,

Fúlvia Teixeira,

Lorena Leite de Almeida,

Maria Salete Bueno Rios,

Terezinha Rufino,

Corina Pereira Lopes,

Teresa Cristina Moreira,

Karina Oliveira da Silva,

Rodrigo Teixeira Amaral,

Elza Ornellas,

Luiz Fernando Maricati,

Rumilda Pereira da Rosa Siqueira, Mário Macedo Mancini,

Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro,

Luiz Fernando Maia,

Sérgio Tonetto,

Sandra Maria Chacha Poyer,

Diogo D’Amato de Déa,

Euller Carolino Gomes,

Raphael de Almeida Cação,

Guilherme Azambuja Falcão Novaes,

Adriana Ávila Fontoura Ferreira,

Petra Anastácia Munoz Benko,

Marisa Mourão Duarte

Passos Dantas,

Juliana Tadano Miguita,

Letícia do Amaral Hetzel,

Liete Layza Jochins Uemura,

Mione Lucas Hoscher Romanholi.

Colaborou Tatyane Gameiro