Rubem Alves - escritor brasileiro Eu quero desaprender para aprender de novo.

Raspar as tintas com que me pintaram.

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos”. FELPUDA

Alguns dos políticos que vêm se apresentando como pré-candidatos a prefeito de Campo Grande poderão fazer composições antes das eleições. Nesse entendimento, abririam mão da cabeça de chapa majoritária em troca da vaga de vice. Há ainda a possibilidade, no acordo, de o ganhador fazer concessões, oferecendo espaço para indicações ao aliado que decidiu não ir para o confronto. Tudo isso por uma questão de peso político.

É esperar para ver.



Cantata

A tradicional Cantata de Natal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul será realizada hoje (1º), a partir das 18h. As peças incluem obras instrumentais e obras vocais. Haverá um septeto de cordas, um quinteto de metais e uma camerata de instrumentos acompanhando os coralistas.

Mais

Com programação especial e regido pelo maestro Nillo Cunha, o coral se apresentará na rampa de acesso da Av. Mato Grosso, no Palácio da Justiça. A cantata também acontecerá no Fórum de Campo Grande, no dia 4, e no dia 6 no Centro Integrado da Justiça(Cijus).

Divulgação UFMS/Álvaro Herculano

Em concorrida solenidade, com a presença de diversas autoridades, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) concedeu o título de Doutor Honoris Causa ao juiz aposentado Aleixo Paraguassú, ao empresário Sérgio Longen e à artesã indígena Catarina Guató. O reitor Marcelo Turine e a vice-reitora Camila Ítavo enfatizaram a importância do título e da história de cada um dos homenageados.“Tenho certeza que vocês honraram toda a trajetória, e com seus nomes continuarão inspirando muitas pessoas”, afirmou a vice-reitora. A cerimônia foi realizada no Teatro Glauce Rocha, no dia 27, com transmissão ao vivo pela TV UFMS.

Cristina Alcantara de Carvalho

Patricia Bonaldi

Tsunami

A cúpula do PSDB estadual deverá se reunir para avaliar os estragos políticos causados pela operação policial que deteve tucano dos mais emplumados, além de outros que têm fortes ligações com o partido. Era tudo o que os integrantes do ninho não desejavam, principalmente com as eleições municipais batendo à porta.

Avaliações

Na análise de políticos de muitas jornadas percorridas, um dos acusados sempre teve papel de destaque, desde o início da era tucana no comando administrativo do Estado, ocupando importantes cargos.

A preocupação, segundo os comentários de bastidores, é que isso venha a criar a impressão, para a população, de que possa ter havido uma capilaridade maior do esquema no passado.

Esses mesmos políticos também acham que governo agiu rápido em afastar os supostos envolvidos nos casos que levaram à operação do Gaeco. Dessa forma, tentou descolar a administração da política, principalmente porque o secretário-adjunto detido é indicação do partido tucano.

Mudando

O projeto que desmembra a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania chegou à Assembleia Legislativa de MS. Serão criadas a Secretaria de Cidadania (com nove subsecretarias) e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (com as fundações de Esporte e de Cultura).

Aniversariantes

Marcelo Miranda Soares,

Dr. Odemilson Roberto Castro Fassa,

Maria Helena Nicoloso Bonotto,

Joaquim Barbosa de Souza Neto,

Lauredi Borges Sandim,

Rosemary Nunes da Cunha,

Delci Candido de Sá,

Francisco Eloy de Insfran,

Gilberto Coelho,

Elisabeth Silva Barros,

Doralice de Araújo Giese,

Eduardo Barbosa Rocha,

Fabio de Souza Chilaver,

Maurício Duailibi,

Francisco de Assis da Costa Pedreira,

Alcindo Lara Picada,

Helio Chaparro,

Moacir Borges de Souza,

Isoli Paulo Fontoura,

Dra. Helena Rodrigues,

Fábio Rogério Rombi da Silva,

Flávia Veríssimo Baruta,

Mario Cesar Oliveira da Fonseca,

Dr. Valdir Perius,

Murilo Ricardo de Souza Trindade,

Dr. Alfredo Ioshimitsu Asato,

João Eduardo Barbosa Rocha,

Dra. Camila Ortiz de Souza,

Maria Augusta (Guta) Wanderley,

Valdemi Lopes da Silva,

Edílson de Paula Paes,

Dr. Amaury do Lago Prieto,

Euquir de Lima,

Dr. Jorge Judi Hirokawa,

Leonardo Fialho de Carvalho,

Ana Cristina Martins,

Sebastião Fogaça,

Djamiro Cruz,

Celair Martins de Andrade,

Franciel Luiz de Oliveira,

Magno Ocampo,

Elisa Rocha de Alencar,

Márcio Giovane Tomazelli,

Carlos Eduardo Abrão,

Jurandir Martins Abrão,

Dr. Antônio Carlos Gargioni,

Soraya Cersozimo Naglis,

Valdir Pazzoti,

Benedito Carlos Miranda da Silva,

Eliane de Barros Portocarrero,

Gilson Marcos de Souza Rosa,

André Nunes da Cunha,

Sérgio Fenelon,

Balbina Maroni Nunes,

Ernesto Rocha Neto,

Dr. Waldir Ferreira de Salvi Júnior,

Rodrigo Pereira Albuquerque,

Ramona Machado de Souza,

Eloi Lustosa do Nascimento,

Napoleão Costa Marques Júnior,

Sadao Tamai,

Aracy Monteiro de Almeida,

Waldemar de Sousa Barbosa,

Marisa Moreira Almeida,

José Wagner de Oliveira,

Juliana Prati Salvador,

Malu Cândido Alves da Silveira,

Marlene Conceição Gonçalves Dias Lobo,

Maria Aparecida Silva Sarsi,

Sidney da Silva,

Ussi Fernandes de Moraes,

Manuel da Silva Figueiredo,

Silvana Mendes Bettoni,

Luiz Oliveira de Almeida,

Miguel Agostinho de Oliveira,

Ricardo Bellazzi Castellani,

Waldir Bernardes,

Loide Luisa Leite,

Mário Arevaldo da Silva,

Julio Cesar Casavechia,

Magda Jaqueline Paula Miranda,

Antonio Gonçalves de Melo,

Márcia Sueli Perez,

Dagma Luciana Loureiro Pereira Pradebon,

Mitsukuni Oyadomari,

Victor Jonas Schildt Martinez,

Marcos Antonio de Araújo Alarcon, Dr. João Francisco Santos da Silva,

Dra. Cristiane Dias Arakaki,

Gustavo Amato Pissini,

Isabela de Azevedo Perez Soler, Heide Higa Terra,

Adriana Cesco,

Julianna Martins Cantarin,

Valéria Fabrício de Oliveira Caxias,

Jânio Cesar Arsamendia,

Dr. Eloy Alarcon,

Andrélina Ferreira dos Santos Ratier,

Maria de Figueiredo Rocha,

Erik Borin,

Luiz Otavio Gottardi,

Veruska Insfran Falcão de Almeida,

Ricardo Arakaki,

Carla Conti,

Helen Christyan Peraro,

Laura Veruska Mohamed Pereira,

Viviani Gonçalves Vissotto.

Colaborou Tatyane Gameiro