Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 24 de maio de 2024

Martha Medeiros escritora brasileira

Não fale, não conte detalhes,

não satisfaça a curiosidade alheia.

A imaginação dos outros já é difamatória que chegue”.

FELPUDA

Em Fátima do Sul, figurinha ligada a um vereador que é pré-candidato a prefeito fez live convocando a população a auxiliar moradores que estavam alojados sob uma ponte, com doações de alimentos e roupas.

Muita gente atendeu o apelo. O grupo, porém, era formado por marginais que comercializavam drogas e pretendiam expandir o domínio na região. Além disso, preparavam-se para roubar caminhonetes. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública, atendendo pedido da prefeita Ilda Machado, acabou com os planos da galera. É cada uma!...

Mortalidade

Estudo de pesquisadores da Fiocruz indicou que as tendências de mortalidade no Brasil, mesmo com a exclusão de óbitos por Covid-19, tiveram um aumento no período entre 2020 e 2022.

Mais

A investigação apontou que a média de mortes por diabetes mellitus e hipertensão arterial ficou acima das taxas globais, em comparativo de dados entre os anos de 2015 a 2019 e 2020 a 2022.

O desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso recebeu homenagem surpresa, que marcou a sua despedida das atividades no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com a presença de diversas autoridades. “É muito reconfortante estar com todos vocês. Minha vida é um livro de 75 páginas que completo dia 16, e 40 delas foram escritas aqui, nesse Estado que escolhi”, afirmou o homenageado, que também fez agradecimento especial a sua família. Foi exibido um vídeo com a sua trajetória, pessoal e profissional, ao longo dos 40 anos atuando como magistrado, incluindo seu discurso de posse, em 1984.

Ameaça

Prefeito de município do interior de MS registrou queixa na polícia, acusando ex-servidor de persegui-lo

em rodovia, tentar tirá-lo da pista, jogando o veículo contra o seu, além de fazer gestos obscenos. O queixoso disse que o acusado foi exonerado por ele dos quadros da administração e isso poderia ser o motivo dos ataques. Se a moda pega...

Risco

Ao que tudo indica, a pré-candidatura do ex-prefeito Douglas Figueiredo, de Anastácio, estaria naufragando, depois do episódio da morte do ex-vereador Dinho Vital, da qual é acusado de envolvimento, e de ter sido preso durante operação do Gaeco por ter armas de uso restrito em sua casa. O Diálogo havia publicado, há alguns dias, que o episódio do crime poderia refletir em sua jornada eleitoral. Não deu outra: lideranças do PSDB, seu partido, estariam pensando em substituí-lo e lançar outro pré-candidato.

Confirmando

O deputado federal Marcos Pollon confirmou a pré-candidatura do Tenente Portela a prefeito de Campo Grande, pelo PL. Vale lembrar que o candidato de Pollon era o ex-deputado (cassado) Rafael Tavares, uma manobra para minar, por questões de desentendimento interno na sigla, as pretensões do deputado estadual João Henrique Catan, que mesmo assim não desistiu de ser o escolhido. Portela é o primeiro suplente da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro