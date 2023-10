Johann Goethe - escritor alemão

"Não basta saber, é preferível

saber aplicar. Não é o bastante

querer, é preciso saber querer”.

FELPUDA

Nos bastidores políticos, comenta-se que tem gente comendo pelas beiradas e que quando a chefia perceber, poderá enfrentar sérios problemas. Na realidade, estaria a criar um elefante em sala de cristais. Quando decidir tomar alguma providência, perceberá que terá de enfrentar um zoológico composto por outras feras vorazes. Tudo pelo poder. Aliás, não poderá dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente. A situação, dizem, está a olhos vistos. Afe!

Cheguei!

Camila Chinaglia Maiolino e dr. José Eduardo Chemin Cury estão rindo de orelha a orelha com a chegada

de Maria Eduarda, primeira filha do casal. Nerone Maiolino Júnior e Rosana Chinaglia Maiolino são os avós maternos, enquanto dr. José Eduardo Cury e Nivea Maria Chemin, os avós paternos – todos eles estão curtindo que só.

Escolha

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o relatório do Projeto de Lei nº 2.699/2011, que trata sobre a nomeação de dirigentes das universidades federais. A proposta é que apenas os nomes do reitor e do vice-reitor eleitos pela comunidade universitária sejam encaminhados ao Ministério da Educação, pondo fim à lista tríplice.

Diogo Merlone e Juliana Merlone

Jorge de Oliveira Martins, comemorando idade nova hoje

Na lista

O ex-governador Reinaldo Azambuja está cotado para ser o presidente nacional do PSDB. A definição será

em novembro, durante a convenção do partido. A organização dos tucanos em Mato Grosso do Sul foi um forte fator para credenciar Azambuja ao cargo.

Performance

O deputado federal Geraldo Resende, vice-presidente estadual do PSDB, participou de uma reunião nacional dos tucanos, representando o presidente da sigla em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

O encontro foi para analisar a situação do partido em todo o País. Mato Grosso do Sul teve sua performance apresentada por Resende. Além do governador, são três deputados federais, seis parlamentares estaduais,

250 vereadores e 51 prefeitos – e com a possibilidade de novas filiações. Em 2024, a legenda deverá lançar 60 candidatos a prefeito e fazer alianças nas 19 cidades restantes. Esse quadro foi considerado como um dos melhores em nível nacional.

Arquivado

Vendaval enfrentado pela deputada estadual Lia Nogueira se transformou em brisa. O processo judicial

que enfrentava, acusada de ter ameaçado ex-assessora, foi arquivado. Quando ainda era vereadora de Dourados, por conta desse caso, enfrentou ação política de cassação, também arquivada.

Aniversariantes

Jorge de Oliveira Martins,

Ana Paula Gottardi Barbosa Maia dos Santos,

Dr. Alexandre Lima Raslan,

Adelina Avesani Spengler,

Dr. João Pereira da Rosa,

Carla Charbel Stephanini,

Luiz Carlos Rodrigues da Silva,

Marcelo Bastos Ferraz,

Alceu Fernandes,

Wadel Maldonado,

Oswaldo Riveros de Oliveira,

Anita Kazuco Shimada,

Marleno de Oliveira Villa,

Toneo Onozato,

Leandro Cassiano de Abreu,

Ricardo Luiz Ajala Barcaça,

Elisa Rodrigues Villanueva,

Dr. Odilei Antonio Cavalcante Braga,

Nawale Nahas Curado,

Nélida Letteriello,

Joice de Oliveira Pereira dos Santos,

Dr. José Roberto Lopes de Souza,

Flávia Simioli Gutierres,

Leonardo Borges de Oliveira Lima,

Juliana Andréia Thaler Martini Neiva,

Dra. Rita de Cássia Ribeiro Baréa,

Ana Ruth Oliva,

Letícia Zampieri Geraldo,

Rubens Filinto da Silva,

Antônio Urban Filho,

Alan de Olivera Naves,

Edemir Antonio Vicari,

Henrique Maculan Pavesi,

Albert Soares Marinho,

Cláudia Zarate Nasser,

Maria Aparecida Garcia

Correia de Souza,

Ivo Alves de Souza,

Alvaro Penze de Sousa,

Maria Isabel Souza Nunes,

Valdir Antonio Pradella,

Gaspar Francisco Hickmann,

José Caciano de Oliveira,

Dr. Luiz Antônio Álvares Gonçalves,

Carolina Doria Monteiro de Barros,

Dr. Elesbão Munhoz,

Roberto Pereira de Oliveira,

Jovino Braga Ferreira,

Celso Filartiga,

Maria Cândida da Costa,

Ana Maria Cavalcanti,

Norma Suely dos Santos,

Vicente Lopes Filho,

Izoldina de Moraes,

Maycol Marques Lacerda,

Nilcéa de Britto Lopes,

Eduardo Roberto Manzur,

Paulino Mendes Fontoura,

Antônio Luiz Ribeiro,

Esio Massi,

Ademir Morbi,

Ilza Rosa de Senna,

Enoir Ferreira Cabral,

Avany Lima Maciel,

Laércio Barbosa,

Wagner Ganne,

Feliciano Peralta Rocha,

Giuliano Jacobina Stephanini,

Dra. Luciléia Pompeu Miller Braga,

Célio Luiz Wolf,

Luiza Miyashiro,

Paulo Yoshihiro Natori,

Sebastião Cardoso Silva,

Claudio Loureiro Ribeiro,

Frank Said Souza de Britto,

Jean Marcos Ferreira,

Helder Marques da Costa,

Lindinalva de Oliveira,

César Ferreira da Silva,

Maria Emília Vieira,

Vânia Alves,

Humberto Lopes Ribeiro de Souza,

Júlio Bolssonaro Filho,

Ester Silva de Oliveira,

Diego Ribeiro,

Ana Carolina Silva Paz,

Denise Forte,

Valdovir José Menon,

Dib Hanna Khalil Dib,

Mário Sérgio Dias Bacelar,

Dr. Alex Cunha Alonso,

Jairo de Matos Jardim,

Silma El Hage,

Odil Tadeu Giordano,

Priscila Nakamura,

Thiago Ranier Gomes,

Reinaldo Liske,

Antonio João Ferreira Iglesias,

Lauro César de Souza Nossa,

Chris Giuliana Abe Asato,

Fábio Mário Oliveira Lima,

Alessandra dos Santos Barbosa,

Priscila Buissa,

Cristina Fernandes Veizagas,

Paulo Rahal Sacoman,

Leticia Queiroz Correa

de Albuquerque,

Maria Cecília Lopes Barem,

Shirley Monterisi Ribeiro,

Jair de Souza Faria.

Colaborou Tatyane Gameiro