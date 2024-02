Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024

Davi Roballo - escritor brasileiro "Quem quiser encontrar o sentido da vida,

deve preparar-se para nunca encontrá-lo,

pois ele tem mil faces e muda constantemente”. FELPUDA

Foi dada a largada no período das acomodações em cargos públicos de tchurminha escolhida a dedo. Ali, lá e acolá estão se apresentando as chamadas “caras novas” para integrar equipes. A maioria está chegando para fazer parte do grupo que pratica aquele velho e conhecido, digamos, lema: “Eu finjo que trabalho e você finge que acredita”. Ano eleitoral tem dessas coisas. Mesmo em tempos de mudanças, alguns continuam fazendo tudo igual. Dá licença!

Preocupação

Alguns deputados acreditam que Mato Grosso do Sul enfrentará período de dificuldades em suas finanças. Eles apontam como causas as questões climáticas, que, consequentemente, atingiram o agronegócio no que se relaciona à produção.

Mais

Para os parlamentares, isso é preocupante e poderá afetar o desenvolvimento do Estado e a execução de projetos. “O tempo e a diminuição da produção puxam o freio de mão na área da economia”, afirmou um deles.

Pelo sexto ano consecutivo, Sabrina Sato será novamente a rainha e a musa do Camarote Nº 1, que terá a sua 33ª edição ocorrendo nos dias 11, 12 e 17 próximos, na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo do Rio de Janeiro. Sua programação inclui nomes como Orochi, Xande de Pilares, João Gomes, Nattan, Felipe Amorim, Vintage Culture, L7nnon e Dudu Nobre. O último comandará a roda de samba nos três dias de funcionamento do camarote.

Complicado

Nos meios políticos, a conversa é que liderança tem se esforçado que só para pré-candidatura deslanchar. Adversários mais radicais dizem, com ironia, que a situação se assemelha a alguém que deseja beber água utilizando as mãos como concha, mas o líquido escorre por entre os dedos. Está difícil de segurar, mas...

Cadeira

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) “substituiu” o seu “ex-substituto”. Explica-se: ele reassumiu

a cadeira que estava ocupada pelo suplente João César Mattogrosso (PSDB), que integrava a importante Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e, com seu retorno, assumiu a vaga do seu colega tucano. Estará, assim, no grupo que analisa todos os projetos que chegam à Casa, inclusive do Executivo estadual, o qual fez parte.

Skindô, skindô...

Os deputados estaduais voltaram do recesso em 5 de fevereiro e pararam no dia 8. Voltarão somente no dia 15, conforme o Diário Oficial daquele poder. Por conta do período de Carnaval, será adotado ponto facultativo e, assim, não haverá expediente nos dias 12, 13 e parte do dia 14, Quarta-Feira de Cinzas (para os servidores). Os parlamentares terão sessão na quinta-feira (15), mas regimentalmente curtirão dolce farniente na sexta, no sábado e no domingo, pois ninguém é de ferro.

