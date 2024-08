Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 27 de agosto de 2024

Correio B+

Giovanna Lancellotti tem 14 anos de carreira e completou 31 de idade em maio/2023. Nascida no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, a atriz se mudou para o Rio de Janeiro aos 17 anos para fazer sua primeira novela na TV Globo, “Insensato Coração” (2011), que lhe rendeu o prêmio de Atriz Revelação nos Melhores do Ano do Domingão do Faustão.



Desde então, Giovanna esteve presente em diversas novelas da emissora. Em 2013, destacou-se como Lindinalva no remake de “Gabriela”, escrito por Walcyr Carrasco.

Em 2014, a atriz integrou o elenco de Alto Astral interpretando Bélgica, uma menina dissimulada e que aprontava diversas maldades. Na pele da vilã, a atriz recebeu diversos elogios. No ano seguinte, voltou ao horário nobre da TV Globo com A Regra do Jogo, obra de João Emanuel Carneiro.

Em 2016, como a meiga Milena, a atriz ganhou o público de “Sol Nascente”, que torceu para que a jovem tivesse o merecido final feliz no último capítulo. Em 2018, Giovanna reeditou a parceria com o autor João Emanuel Carneiro e deu vida à preconceituosa e mimada Rochelle de Segundo Sol.



A atriz chamou atenção da crítica e da mídia especializada por causa de seu desempenho. No ano seguinte, participou da série “Shippados”, escrita por Alexandre Machado e Fernanda Young.

No início de 2022, a atriz estreou “Temporada de Verão”, na Netflix. Na série, ela interpreta a protagonista Catarina. Com a gigante do streaming, ela também dá vida à personagem principal de “Ricos de Amor”.



O longa-metragem, inclusive, foi o primeiro filme brasileiro da Netflix a ganhar uma sequência: “Ricos de Amor 2”, no catálogo desde 2023.

Ainda na Netflix, ela é protagonista do filme O Lado Bom de ser Traída, baseado no livro de Sue Hecker, pseudônimo da escritora brasileira Debora Gastando.

Lancellotti também tem para ser lançado o filme Missão Porto Seguro, para o Prime Video, rodado no Nordeste.

Giovanna vem construindo uma carreira sólida no cinema. Ainda em 2022, ela integrou o elenco principal de “Incompatível”, do diretor Johnny Araújo. A artista também protagonizou o longa-metragem “Nada é Por Acaso”, baseado na obra de Zibia Gasparetto, e dirigido por Márcio Trigo.

Ainda no cinema, Giovanna tem personagens de destaque em Entre Abelhas (2015), de Fabio Porchat e Ian SBF, “Tudo por um Popstar” (2018), baseado na obra de Thalita Rebouças e dirigido por Bruno Garotti, “Tudo acaba em festa” (2018), dirigido por André Pellenz, “Intimidade entre estranhos” (2018), com direção de José Alvarenga Jr, “Eu sou mais eu” (2019), dirigido por Pedro Amorim.

Nas redes sociais, Giovanna tem uma presença forte. No Instagram, são mais de 11 milhões de seguidores que a acompanham diariamente. No Tik Tok, 1,5 milhão, e no Twitter, mais de 950 mil.

Giovanna Lancellotti celebra indicação de Prêmio Internacional Septimius Awards na categoria melhor atriz, e com exclusividade ela bateu um papo com o Correio B+ desta semana...

A atriz Giovanna Lancellotti é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Andre Nicolau - Diagramação: Denis Felipe e Denise Neves.

Giovanna Lancellotti tem uma história sólida no audiovisual. São 14 anos de carreira, com diversos personagens de destaque na TV e vários protagonismos no cinema e streaming.



Nesse período, ela foi indicada a diversos prêmios pelo seu trabalho, assim como venceu alguns deles. Recebeu o prêmio de Atriz Revelação nos Melhores do Ano (TV Globo) e o de Melhor Atriz Coadjuvante no Prêmio Quem de Televisão, por exemplo.



“Estamos falando de um prêmio de fora do Brasil, o que significa que pessoas do exterior estão consumindo nossos projetos, estão vendo os artistas brasileiros e valorizando as produções que são feitas aqui. Isso é muito legal”, diz Giovanna.



Giovanna celebra a indicação do Septimius Awards, uma das premiações mais importantes da Europa, onde concorreu na categoria Melhor Atriz da América. O trabalho que chamou a atenção do público internacional foi do filme O Lado Bom de Ser Traída (Netflix), no qual vivi a protagonista Babi.

Foto: André Nicolau

CE - Como você recebeu a indicação para o Septimius Awards?

GL - Eu fiquei muito feliz! De verdade! A indicação para um prêmio é o reconhecimento de um trabalho. E eu venho trabalhando muito, me dedicando bastante ao meu ofício. Eu amo o que faço, me sinto completamente realizada, então, ver uma premiação valorizando o meu trabalho, eu só posso agradecer.



CE - Você esteve presente na premiação?

GL - Sim, com certeza. Eu e meu noivo já estávamos fora do país, fazendo uma viagem, e na sequência eu estive lá em Amesterdã para prestigiar o evento nos dias 19 e 20 de agosto.



Foram artistas do mundo todo, pessoas que, assim como eu, vivem para arte e são entusiastas dessa profissão. Eu fiquei bastante animada e ansiosa também. Mais do que ganhar, foi estar lá, isso enche o meu coração de orgulho. Aonde eu vou, eu sou uma brasileira e estou representando o meu país.

CE - Você tem desejo de fazer carreira internacional?

GL - Eu amo trabalhar. E eu vou aonde estiver o trabalho. Sempre! Mas é claro que eu tenho o desejo de explorar cada vez mais lugares novos, então, o mercado internacional é algo que está no meu radar.



Meu filme O Lado Bom de Ser Traída foi muito bem recebido em tantos países, recebi mensagens de pessoas de lugares tão distantes. Eu fico feliz de saber que um trabalho possa atingir a tantas pessoas. E como artista queremos que o máximo de pessoas possam nos ver, essa é a verdade. Eu sou muito feliz com a carreira que eu construí, com o caminho que percorri, mas amo desafios.

CE - Qual personagem você gostaria de fazer?

GL - Essa pergunta é difícil porque tem muitas personagens que eu desejo fazer ainda. Gosto de personagens que me tirem da zona de conforto, desafiadoras. Daquelas que você pensa: “meu Deus, como eu vou fazer isso?”. Minha última vilã foi em Segundo Sol, em 2018, fazendo a Rochele. Eu amava fazer aquela personagem. E adoraria fazer outra vilã! Meus últimos personagens foram meninas legais e do bem. E eu adoro me reinventar.

A atriz foi indicada ao Prêmio Internacional Septimius Awards - Divulgação