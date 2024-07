Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 9 de julho de 2024

Martha Medeiros - Escritora brasileira "O tempo não cura tudo. Aliás, o tempo não cura nada. O tempo apenas tira o incurável do centro das atenções”. FELPUDA

Pelo número de problemas criados em algumas Câmaras Municipais, principalmente referentes à legislação que rege os recursos públicos e que vem sendo desrespeitada por ganância das excelências, os habitantes desses municípios devem ficar muito atentos para não terem que reclamar depois, quando o leite já estiver derramado.

Dizem que é espantoso o número de figurinhas obrigadas a se explicar por, digamos, “ofensas ao erário”

Ética

No Senado, na pauta de hoje, estão previstas análises de 19 ações contra parlamentares. Há casos em que alguns dos relatores ou dos proponentes desses pedidos também são acusados.

Mais

Levando-se em consideração o que vem ocorrendo na Câmara dos Deputados, é quase certo que tudo vai acabar em pizza, ou seja, as peças processuais vão para o arquivo. Aí tudo fica “nos conformes”. Deles, é claro.

Pelo segundo ano consecutivo, a Argentina levou o principal prêmio da ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards, o maior evento do segmento nas Américas. O grande vencedor foi o Queijo 4 Esquinas, da Quesería Ventimiglia.

O produto concorreu na categoria Queijo de Leite de Vaca Pasteurizado, com tempo de maturação de mais de 365 dias e com casca tratada. O produtor Mauricio Couly conta que a inspiração do produto vem da Suíça e que ele leva o nome da sua terra natal na Argentina.

Apesar de não ter conquistado nenhum Super Ouro, o Brasil segue como o país mais premiado nas demais categorias. Neste ano, foram 100 troféus – 32 de ouro, 32 de prata e 36 de bronze.

Troféu

Uma nova frente de batalha se abre na disputa pela vaga de vice do pré-candidato Beto Pereira, que está na briga pela Prefeitura de Campo Grande. O MDB e o PL movimentam suas peças no tabuleiro das adesões para conquistar o espaço, e cada um desses partidos está querendo levar o troféu em troca do apoio oferecido.

Os emedebistas querem sair da inanição política e ganhar um pouco mais de musculatura, enquanto os liberais querem ter uma base forte na Capital. Afinal, não existe almoço grátis, não é mesmo?

Marco Rocha, comemorando idade nova hoje

Tássia Corso e Kriss Corso

Mãos dadas

O PSB, de linha ideológica de esquerda, reafirmou com aval da cúpula nacional sua aliança com os tucanos na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. Se nada mudar até as convenções, a sigla estará de mãos dadas com o PL, partido da direita, no palanque de Beto Pereira. Como ocorre em todas eleições, será mais um exemplo de “aliança frankenstein”

Vice

O primeiro-suplente do senador Nelson Trad Filho (PSD), o empresário José Chagas dos Santos, poderá ser indicado à vaga de vice da prefeita Rhaíza Matos (PSDB), que disputará a reeleição em Naviraí.

Seu nome é considerado como importante para uma aliança que se fortaleceria, principalmente porque ele tem trânsito nas áreas pública e privada. Chagas também é um dos braços políticos do senador na região do Cone Sul do Estado.

Aniversariantes