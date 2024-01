Correio B+

Consultora de Moda traz a paleta de cores que estará em alta no verão de 2024

Preparando-se para o calor radiante do verão de 2024? O Correio B+ desta semana, conversa com a consultora de moda, Camila Cavalcante, fundadora da Escola de Moda Cá Cavalcante sobre a paleta de cores que será tendência para o Verão de 2024.



Fundamentada na energia vibrante e na expressão individualista, as cinco cores principais deste verão oferecem uma combinação estimulante de tons ousados e nuances suaves que cativam os sentidos e definem o estilo contemporâneo.

Um dos destaques desta temporada é o Fondant Pink, um tom de rosa suave e delicado que evoca uma sensação de doçura e feminilidade. A cor é a personificação da delicadeza moderna, transmitindo elegância e charme em sua simplicidade. Ideal para adicionar um toque sutil de romance a qualquer look de verão.



“Para uma opção deslumbrante sugiro um vestido midi de chiffon Fondant Pink, combinado com sandálias neutras e acessórios dourados sutis, criando uma estética delicada e elegante para um dia ensolarado”, fala a consultora.

Foto: Divulgação

Com uma explosão cítrica e energética de verde-limão, o Cyber Lime traz consigo uma vivacidade e frescor únicos. É a escolha perfeita para os espíritos livres que buscam se destacar da multidão e incorporar uma atitude ousada e moderna em seu estilo.



Uma opção para quem busca acrescentar o tom em seu guarda-roupa, é compor um look fresco e descontraído, com a junção de uma blusa sem mangas em Cyber Lime, combinada com calças de linho brancas e tênis casuais, oferecendo um visual vibrante para uma tarde casual.

Foto: Pinterest

Caso o Neon não seja de seu agrado nesta época do ano tão quente, o Nutshell, um tom neutro e terroso, é a escolha certa devido à sua versatilidade. Esta cor traz consigo uma sensação de aconchego e sofisticação, complementando perfeitamente os tons mais vibrantes desta paleta de verão e servindo como uma base sólida para qualquer combinação de cores.



Para uma combinação chique e minimalista, Camila Cavalcante sugere um macacão de linho em Nutshell, junto de sandálias de tiras e um chapéu de palha, criando um visual sofisticado para um dia relaxante na praia.

Foto: Pinterest

Para adicionar uma dimensão de frescor e tranquilidade à paleta de verão, temos o Elemental Blue, uma tonalidade de azul profundo e envolvente. Este tom permite uma expressão elegante e equilibrada da personalidade individual.



“Um vestido maxi fluido em Elemental Blue, combinado com sandálias de plataforma e acessórios prateados, oferece uma elegância descontraída para uma noite de verão sob as estrelas”, explica a consultora de moda.

E, é claro, não podemos deixar de mencionar o Radiant Red, uma explosão ardente e apaixonada de vermelho que irradia confiança e energia arrebatadora.



O Radiant Red é a escolha ideal para aqueles que desejam fazer uma declaração audaciosa e cativante, garantindo que todos os olhos estejam voltados para eles. Para uma noite especial, um vestido envelope em Radiant Red, combinado com saltos altos de tiras e um batom correspondente, cria um visual deslumbrante e sedutor.

Seja incorporando o encanto suave do Fondant Pink ou a energia explosiva do Radiant Red, a paleta de cores do verão de 2024 oferece uma infinidade de opções para expressar o estilo pessoal e a individualidade em todas as ocasiões. Misture e combine essas cores emocionantes para criar looks que representem o seu eu autêntico e vibrante nesta temporada ensolarada.