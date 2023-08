Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 5 e 6 de agosto de 2023

Correio B+

Cada vez mais empresas estão aderindo a benefícios corporativos de viagens para reter talentos e ajudar no engajamento dos colaboradores

Dificilmente encontramos alguém que não goste de ter momentos de descanso e lazer. Um feriado, fim de semana prolongado e as férias são um grande aliado no bem estar das pessoas, principalmente dentro das empresas.



A consultoria Gartner conversou recentemente com 16 mil colaboradores de 10 países diferentes e constatou que após um período de descanso, 26% dos funcionários retornaram às atividades com mais ânimo, engajamento e, consequentemente, mais produtividade, o que gera ganhos tanto para ele quanto para a empresa.



Os dados vão de encontro ao posicionamento do empresário Bruno Carone, cofundador do Férias & Co., que acredita que o profissional que tem um período de descanso de qualidade tende a voltar mais motivado para o trabalho.

“Seja nas férias, no final de semana ou em algum período de folga pré-estabelecida com o gestor, as viagens podem minimizar nosso estresse, potencializar a nossa criatividade ou ampliar a nossa cultura, entre tantos outros benefícios. Além disso, se essa desconexão das obrigações profissionais é genuinamente incentivada e respeitada pela organização, estou certo de que os melhores talentos pensarão, pelo menos, duas vezes antes de se abrir para o mercado e deixar um ambiente tão acolhedor assim”, destaca.



Segundo o executivo, o bem-estar do colaborador deve estar no radar do RH não só por uma necessidade vital, mas também pelo fato de que com as mudanças no mundo corporativo, as pessoas estão repensando os propósitos e rumos da carreira.

“Os profissionais de talento não estão mais dispostos a serem tratados como números de registro dentro das empresas. Eles querem ser vistos e valorizados como pessoas que são. Sendo assim, é importante que sua empresa proporcione mais reconhecimento e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Mas se isso não acontecer, eles vão atrás disso em outra empresa. Pode apostar”, complementa Carone.



Foi justamente com este pensamento que o empresário investiu na criação do Férias & Co., uma plataforma de benefícios de viagens que busca incentivar os momentos de descanso e lazer dos colaboradores, com a finalidade de impactar a produtividade e contribuir para a saúde mental do time.



Embora tenha apenas três anos de história, a empresa vem registrando crescimento significativo e atualmente conta com quase 100 mil clientes ativos. Dentre eles, colaboradores de empresas como Grant Thornton, BASF, Locaweb Company e Sicoob São Paulo, que teve recorde de adesão já no dia do lançamento com mais de 90%.



Para Bruno Carone, essa oferta é importante não só para manter a produtividade, mas também para reter talentos. “O mais interessante é que a empresa ofereça algo diferente, que permite que o colaborador tenha liberdade de escolha. Um exemplo disso é esse incentivo para o profissional viajar, onde a empresa pode expandir o descanso para todos os níveis hierárquicos, garantindo o poder de escolher como, quando e onde quer descansar”, finaliza.