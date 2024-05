Confira o filme que vai passar na Sessão da Tarde de hoje (21/05)

Cinema

Quinto longa de franquia pós-apocalíptica, 'Furiosa: Uma saga Mad Max' chega ao Brasil

Nesta quinta-feira (23), chega às telonas brasileiras o quinto filme da saga Mad Max. Estrelado por Anya Taylor-Joy, 'Furiosa: Uma Saga Mad Max' leva o telespectador a conhecer o passado da heroína Furiosa, apresentada aos fãs no último filme, Mad Max: Estrada da Fúria (2015).

Além da aclamada franquia, estreiam nos cinemas de Mato Grosso do Sul outros quatro filmes. Confira a lista completa abaixo:

Sinopses

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Furiosa: Uma Saga Mad Max é um filme de ficção científica pós-apocalíptico dirigido por George Miller e estrelado por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke. A trama revela a história de origem da guerreira renegada Furiosa, anteriormente interpretada por Charlize Theron, narrando sua jornada até se unir a Max em Mad Max: Estrada da Fúria (2015). O enredo segue uma jovem Furiosa (Anya Taylor-Joy), sequestrada de seu lar, o Lugar Verde de Muitas Mães, por uma grande horda de motoqueiros liderada pelo senhor da guerra Dementus (Chris Hemsworth). Cruzando Wasteland, eles alcançam a Cidadela, dominada pelo Immortan Joe (Lachy Hulme). Enquanto os dois tiranos disputam o domínio, Furiosa se vê envolvida em uma batalha incessante para retornar ao seu lar. O filme oferece uma visão mais profunda do universo de Mad Max, explorando os motivos e desafios enfrentados por um dos personagens mais marcantes da franquia.

Diretor: George Miller

Duração: 2h 28 min

Título original: Furiosa: A Mad Max Saga

Classificação indicativa: 12 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

Cine Araújo (Shopping Avenida Center) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Fúria Primitiva

Fúria Primitiva é um conto de vingança e redenção que segue a jornada de um jovem anônimo, conhecido apenas como Kid (Dev Patel), que ganha a vida em um brutal clube de luta underground. Noite após noite, sob uma máscara de gorila, Kid é espancado por lutadores mais populares em troca de dinheiro. No entanto, após anos de repressão, sua raiva acumulada explode quando ele encontra uma maneira de se infiltrar na elite sinistra da cidade. Inspirado na lenda hindu de Hanuman, que representa força e coragem, Kid emerge como um símbolo de determinação implacável. À medida que um trauma de sua infância ressurge, suas mãos misteriosamente marcadas tornam-se instrumentos de justiça, desencadeando uma saga explosiva de vingança contra aqueles que tiraram tudo dele. Com uma narrativa intensa e repleta de ação, Fúria Primitiva explora os limites da dor, da redenção e da capacidade de superação. Este filme promete uma montanha-russa emocional, enquanto acompanha Kid em sua busca por justiça e paz interior em meio ao caos da vida urbana.

Diretor: Dev Patel

Duração: 2h 00 min

Título original: Monkey Man

Classificação indicativa: 16 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande)

The Shift - O Deslocamento

The Shift - O Deslocamento, do diretor Brock Heasley, apresenta na obra uma jornada épica e emocionante protagonizada por Kevin Garner (Kristoffer Polaha). Após um encontro com o enigmático Benfeitor (Neal McDonough), Kevin se vê arrastado para uma série de realidades alternativas. Desesperado para reencontrar sua esposa, Molly (Elizabeth Tabish), ele embarca em uma busca desafiadora e perigosa através de mundos distópicos e desconhecidos. Enquanto luta pela sua sobrevivência e tenta decifrar os motivos por trás da intervenção do Benfeitor, Kevin é confrontado com escolhas difíceis e dilemas morais. Cada nova realidade apresenta obstáculos únicos, testando não apenas sua determinação, mas também a sua fé no amor verdadeiro. Com reviravoltas emocionantes e uma narrativa cativante, The Shift - O Deslocamento é uma aventura de tirar o fôlego que explora os limites do que o telespectador está dispostos a enfrentar pelo bem daqueles que se tem amor e apego.

Diretor: Brock Heasley

Duração: 1h 55 min

Título original: The Shift

Classificação indicativa: 10 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande)

Morando com o Crush

Morando com o Crush é uma hilariante comédia romântica dirigida por Hsu Chien Hsin, que narra as atribulações de Luana (Giulia Benite) e Hugo (Vitor Figueiredo), dois colegas de escola que secretamente nutrem uma paixão um pelo outro. No entanto, manter seus sentimentos escondidos torna-se uma tarefa desafiadora quando Antônia (Carina Sacchelli), mãe de Hugo, e Fábio (Marcos Pasquim), pai de Luana, decidem iniciar um relacionamento e morar juntos. A vida amorosa de Antônia e Fábio compartilha uma curiosa semelhança: ambos têm lutado com a sorte no amor desde que a esposa de Fábio faleceu. A partir desse ponto, Luana e Hugo são obrigados a dividir o mesmo teto, enquanto tentam lidar com a presença constante de seus pais e o crescente interesse romântico um pelo outro. Com uma mistura de situações cômicas e momentos de doçura, Morando com o Crush promete arrancar risadas enquanto mostra que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados.

Diretor: Hsu Chien Hsin

Duração: 1h 30 min

Classificação indicativa: 10 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande) e Cinépolis (Shopping Norte Sul)

De Repente, Miss!

Em De Repente, Miss! Mônica (Fabiana Karla) é publicitária, mas abandonou a carreira promissora e o aumento do salário para cuidar de seus dois filhos, Luíza (Giulia Benite) e Leo (Gianlucca Mauad). Beirando seus 40 anos, elas não está nada feliz com as escolhas de sua vida, e se sente triste que sua filha, uma influencer em ascensão, não a vê mais como fonte de inspiração. Para comemorar o aniversário, seu marido, Marcus (João Baldasserini), decide organizar uma viagem em família para o Beach Park Resort, no Nordeste do país. Com sua rotina já organizada, Mônica entra em pânico por ter que quebrar o calendário de seu dia-a-dia, mas acaba dando uma chance para a ideia do marido. Logo na chegada, Mônica conhece Flávia (Danielle Winits), ex-modelo, ex-atriz e atualmente detentora da coroa do concurso de beleza do resort. Luíza e Flávia se ligam instantaneamente, para frustração ainda maior de Mônica. Mais do que nunca, reconquistar a amizade e a admiração da filha será uma missão e para completá-la, Mônica enfrentará o que for preciso… até mesmo disputar o concurso Miss Beach Star.

Diretor: Hsu Chien Hsin

Duração: 1h 33 min

Classificação indicativa: 12 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

